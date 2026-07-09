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Цены вырастут уже к концу лета: какой базовый продукт рекордно подорожает

Мария Николишин
9 июля 2026, 17:18
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Эксперт подчеркнул, что на стоимость, в частности, будут влиять новые критерии бронирования работников.
Цены вырастут уже к концу лета: какой базовый продукт рекордно подорожает
В Украине будет дорожать хлеб / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Хлеб в Украине продолжит дорожать
  • За два месяца цена может вырасти на 5–6%
  • На стоимость повлияют новые расходы производителей

Цены на большинство продуктов в Украине в течение июля-августа вряд ли подвергнутся существенным колебаниям, но главным исключением станет хлеб. Об этом заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии УНИАН.

По его словам, стоимость хлеба в Украине традиционно растет каждый месяц, поэтому за лето он может подорожать на 5–6%.

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"Фактически, за следующие два месяца он может подорожать на 6%, и этот фактор связан не только с инфляцией и энергоносителями", - подчеркнул эксперт.

В частности, он добавил, что новые критерии бронирования работников, предусматривающие повышение зарплат, будут закладываться в основу цены.

"У производителей хлебобулочных изделий затратная часть на заработную плату в производстве достаточно высока - более 20%. Новые критерии бронирования работников, предусматривающие повышение зарплат, будут закладываться в основу цены. Поэтому в июле-августе может произойти дополнительное подорожание - за два месяца цена на хлеб может вырасти на 5–6%", - подчеркнул Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Что будет с ценами на хлеб в июле

Главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина ранее говорила, что пшеничный хлеб из муки высшего сорта в июле подорожает как минимум на 3–5 % и будет стоить 67–68 грн/кг.

В то же время цена на пшеничный хлеб из муки первого сорта может вырасти до 57 грн/кг, ржаной хлеб - до 58–59 грн/кг, а батон - до 35 грн за 500 граммов.

"Основными причинами дальнейшего роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия остаются повышение производственных затрат на всех этапах производственной цепочки", - подчеркнула она.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине за последнюю неделю продолжили дешеветь большинство овощей нового урожая и сезонных фруктов. Больше всего снизились цены на огурцы, кабачки, черешню и абрикосы, тогда как морковь нового урожая, напротив, подорожала.

Ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копитец заявила, что в июле розничные цены на основные виды мяса - говядину, свинину, курицу - не изменятся и останутся на нынешнем уровне.

Также известно, что цены на молоко, сметану и сливочное масло могут вырасти уже в июле. В частности, розничная цена пастеризованного молока жирностью 2,6% может вырасти до 76,03 грн/кг.

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О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году - координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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