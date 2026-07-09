Доллар внезапно подскочил, евро стремительно летит вверх: курс валют на 10 июля

Национальный банк Украины обновил курсы валют на пятницу, 10 июля

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Курс валют на 10 июля / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 10 июля

Насколько подешевел евро

Сколько будет стоить злотый 10 июля

Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на пятницу, 10 июля. Доллар США и евро укрепились по отношению к гривне. Польский злотый также подорожал. Соответствующие данные опубликованы на сайте НБУ.

Курс доллара на 10 июля

Официальный курс доллара США к гривне на пятницу, 10 июля, установлен на уровне 44,51 гривни за один доллар США. По сравнению с четвергом, 9 июля, американская валюта укрепилась на 4 копейки.

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Курс евро на 10 июля

Европейская валюта также укрепила свои позиции по отношению к гривне. Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 50,87 гривни за один евро. По сравнению с предыдущим днем евро подорожал на 18 копеек.

Курс злотого на 10 июля

Польский злотый также вырос в цене по отношению к украинской валюте. Официальный курс на 10 июля установлен на уровне 11,80 гривни за один польский злотый, что на 4 копейки больше, чем было установлено 9 июля

Курс доллара / Инфографика: Главред

Когда курс доллара может вырасти до 51 гривны

Финансист и экономист Сергей Фурса убежден, что курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривны в ближайшее время, а именно - в следующем году или в 2028 году.

По его словам, в условиях полномасштабной войны говорить о полноценном рыночном курсе валюты некорректно, поскольку ситуация в значительной степени зависит от регулирования со стороны Национального банка Украины.

"Необходимо постепенно принимать меры в отношении курса, чтобы девальвация происходила хотя бы постепенно, компенсируя существующую инфляцию", - подчеркнул он.

Курс валют - последние новости Украины

Как ранее писал Главред, в течение второго полугодия 2026 года стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен. Об этом в комментарии Главреду сообщил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой ранее заявлял, что в ближайшие дни курс доллара в Украине вряд ли превысит отметку в 45,2 гривен. Конец июня может сопровождаться повышенной волатильностью курса, однако оснований говорить о начале устойчивой девальвации пока нет.

В то же время финансист и экономист Сергей Фурса убежден, что в течение следующего года или в 2028 году курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривны.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, являющийся эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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