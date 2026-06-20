Валютные качели в конце июня: будет ли курс доллара выше 45 гривен

Конец июня может сопровождаться повышенной волатильностью валютных курсов.

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Курс валют в Украине с 22 по 28 июня / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления банкира:

В ближайшие дни доллар вряд ли превысит 45,2 грн

Признаков устойчивой девальвации гривни пока нет

НБУ располагает ресурсами для сдерживания курсовых колебаний

В ближайшие дни курс доллара в Украине вряд ли превысит отметку 45,2 гривен. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, конец июня может сопровождаться повышенной волатильностью курса, однако оснований говорить о начале устойчивой девальвации пока нет.

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"В отдельные банковские дни итоговая разница между нижними и верхними курсовыми значениями может достигать 0,3 грн. Однако такая амплитуда не является доказательством мощной девальвации. Это скорее признак повышенной чувствительности рынка к новостям, повышенного спроса на валюту среди импортеров, преимущественно нефтетрейдеров, и поведения участников межбанковского рынка", — говорит банкир.

Лесовой добавил, что отметка в 45 грн за доллар оказывает сильный психологический эффект, ведь она легко попадает в заголовки и быстро распространяется среди населения, но важнее самой цифры являются причины ее появления, продолжительность курсовых изменений и реакция Национального банка.

"Нацбанк продолжает работать в режиме управляемой гибкости и располагает достаточными инструментами для сглаживания чрезмерных колебаний. В течение недели регулятор может направить на рынок около 850–900 миллионов долларов в рамках валютных интервенций для покрытия повышенного спроса", — подчеркнул он.

Кроме того, дополнительным фактором стабильности является замедление инфляции.

"Если в мае цены выросли на 0,7–0,9%, то в июне ожидается рост лишь на 0,5%. Годовая инфляция может замедлиться до 7,9%", — считает банкир.

Каким будет курс валют в течение следующей недели

По прогнозу Лесового, в течение 22-28 июня доллар на межбанке будет торговаться в пределах 44,6-45 грн, а на наличном рынке – 44,3-45,2 грн. В то же время курс евро ожидается в коридоре 51–52,5 грн.

"Доллар чуть ниже 45 грн — это психологически заметно, но экономически не является катастрофическим. Рынок остается под влиянием рисков, однако имеет достаточно предохранителей, чтобы пройти этот этап без девальвационного сценария", — подытожил он.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Является ли повышение курса доллара критическим

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что текущие колебания курса доллара не являются критическими, если смотреть на них в процентном эквиваленте.

"Если посмотреть, на сколько процентов произошла девальвация гривни, когда доллар достиг 45, то изменения на самом деле не являются значительными, особенно с учетом того, что продолжается война. Причем горячая фаза войны продолжается уже пятый год, и Украина несет огромные человеческие и экономические потери", — подчеркнул он.

По его словам, благодаря масштабной внешней поддержке Нацбанк располагает рекордными золотовалютными резервами — около 55 миллиардов долларов. Это позволяет регулятору эффективно гасить чрезмерные колебания.

Курс валют — последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 22 июня, Национальный банк Украины установил курс доллара к гривне на уровне 44,90 грн/долл., а евро — 51,46 грн/евро.

Финансист и экономист Сергей Фурса считает, что курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривни в ближайшее время, а именно — в следующем году или в 2028 году.

В то же время эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечал, что официальный курс доллара в июле достигнет отметки 45,5–45,6 грн/доллар и остановится.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой — украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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