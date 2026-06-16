Ключевой продукт в Украине подорожает на 15-20%: нардеп поделился прогнозом

Молочная продукция в магазинах дорожает, в то время как закупочная цена на молоко у фермеров снизилась.

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Хлеб в Украине подорожает на 15–20% / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, magnific.com

Ключевые тезисы Соломчука:

Хлеб может подорожать на 15-20%

Цены на курицу зависят от экспорта

Молочная продукция в магазинах дорожает, но закупочная цена молока у фермеров снизилась

Хлеб в Украине может подорожать на 15-20% уже в ближайшее время. Причиной такого роста является повышение стоимости энергоносителей и пшеницы. Об этом в эфире программы День.LIVE сообщил народный депутат Дмитрий Соломчук.

"Хлеб в любом случае подорожает на 15-20% из-за энергоносителей, из-за подорожания пшеницы", — отметил он.

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Также, по словам депутата, ситуация на рынке курятины зависит от экспорта: в случае стабильных поставок цены держатся или растут незначительно, однако при проблемах с экспортом рынок быстро перенасыщается, и производители вынуждены снижать цены.

"Если экспорт идет нормально, цена (на курятину - ред.) более-менее стабилизируется. Если есть проблемы с экспортом - перенасыщение внутреннего рынка, и цена падает, потому что все быстро хотят реализовать продукцию", - пояснил Соломчук.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию с молочной продукцией. Несмотря на рост цен в магазинах, закупочная стоимость молока у фермеров снизилась с 22 грн до 16,5 грн за литр. По мнению депутата, это связано с высокими наценками торговых сетей и дополнительными расходами для поставщиков.

"На полках магазинов подорожала, а у фермеров закупочная цена упала… маржинальность ритейла достигает около 50%. Это слишком, и нужно делать цены более доступными для потребителей", — добавил он.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какие продукты подешевеют летом - прогноз эксперта

В комментарии УНИАН заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас рассказала, что летом в Украине могут снизиться цены на сливочное масло, сметану и другие жирные молочные продукты. Причиной этого станет сезонное падение спроса и накопление излишков на рынке.

По ее словам, в теплое время года украинцы традиционно потребляют меньше молочной продукции, отдавая предпочтение овощам, фруктам и более легким блюдам. Исключением частично остаются белые сыры, однако общий спрос на молочные продукты все равно снижается.

"Думаю, в июне мы снова будем видеть большое количество акций на жирные продукты — в частности, масло и сметану — для того, чтобы удержать реализацию", — добавила Жупинас.

Цены на продукты в Украине — новости по теме

Напомним, что цены на хлеб в Украине стремительно растут. Рост стоимости энергоресурсов и логистики подталкивает к увеличению цен на пшеничный хлеб высшего сорта до 66-67 грн/кг.

Также ранее сообщалось, что производители вынуждены снижать цены на клубнику. Падение стоимости составило 15% за неделю из-за избытка продукции и изменений в потребительском спросе.

Как ранее сообщал Главред, скачок курса доллара и сезонные факторы по-разному влияют на цены в Украине. Импортные овощи подорожают, но рост цен будет компенсирован сезонным удешевлением и увеличением предложения на рынке.

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О личности: Дмитрий Соломчук Соломчук Дмитрий Викторович (род. 1 октября 1980, Ровно) — украинский политик, народный депутат Верховной Рады IX созыва от политической партии "Слуга народа", бывший заместитель руководителя фракции в парламенте, пишет Википедия. Является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики. В парламенте отстаивает интересы мелких и средних фермеров.

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