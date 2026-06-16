Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Ключевой продукт в Украине подорожает на 15-20%: нардеп поделился прогнозом

Руслана Заклинская
16 июня 2026, 11:07
google news Подпишитесь
на нас в Google
Молочная продукция в магазинах дорожает, в то время как закупочная цена на молоко у фермеров снизилась.
Ключевой продукт в Украине подорожает на 15-20%: нардеп поделился прогнозом
Хлеб в Украине подорожает на 15–20% / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, magnific.com

Ключевые тезисы Соломчука:

  • Хлеб может подорожать на 15-20%
  • Цены на курицу зависят от экспорта
  • Молочная продукция в магазинах дорожает, но закупочная цена молока у фермеров снизилась

Хлеб в Украине может подорожать на 15-20% уже в ближайшее время. Причиной такого роста является повышение стоимости энергоносителей и пшеницы. Об этом в эфире программы День.LIVE сообщил народный депутат Дмитрий Соломчук.

"Хлеб в любом случае подорожает на 15-20% из-за энергоносителей, из-за подорожания пшеницы", — отметил он.

видео дня

Также, по словам депутата, ситуация на рынке курятины зависит от экспорта: в случае стабильных поставок цены держатся или растут незначительно, однако при проблемах с экспортом рынок быстро перенасыщается, и производители вынуждены снижать цены.

"Если экспорт идет нормально, цена (на курятину - ред.) более-менее стабилизируется. Если есть проблемы с экспортом - перенасыщение внутреннего рынка, и цена падает, потому что все быстро хотят реализовать продукцию", - пояснил Соломчук.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию с молочной продукцией. Несмотря на рост цен в магазинах, закупочная стоимость молока у фермеров снизилась с 22 грн до 16,5 грн за литр. По мнению депутата, это связано с высокими наценками торговых сетей и дополнительными расходами для поставщиков.

"На полках магазинов подорожала, а у фермеров закупочная цена упала… маржинальность ритейла достигает около 50%. Это слишком, и нужно делать цены более доступными для потребителей", — добавил он.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Какие продукты подешевеют летом - прогноз эксперта

В комментарии УНИАН заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас рассказала, что летом в Украине могут снизиться цены на сливочное масло, сметану и другие жирные молочные продукты. Причиной этого станет сезонное падение спроса и накопление излишков на рынке.

По ее словам, в теплое время года украинцы традиционно потребляют меньше молочной продукции, отдавая предпочтение овощам, фруктам и более легким блюдам. Исключением частично остаются белые сыры, однако общий спрос на молочные продукты все равно снижается.

"Думаю, в июне мы снова будем видеть большое количество акций на жирные продукты — в частности, масло и сметану — для того, чтобы удержать реализацию", — добавила Жупинас.

Цены на продукты в Украине — новости по теме

Напомним, что цены на хлеб в Украине стремительно растут. Рост стоимости энергоресурсов и логистики подталкивает к увеличению цен на пшеничный хлеб высшего сорта до 66-67 грн/кг.

Также ранее сообщалось, что производители вынуждены снижать цены на клубнику. Падение стоимости составило 15% за неделю из-за избытка продукции и изменений в потребительском спросе.

Как ранее сообщал Главред, скачок курса доллара и сезонные факторы по-разному влияют на цены в Украине. Импортные овощи подорожают, но рост цен будет компенсирован сезонным удешевлением и увеличением предложения на рынке.

Читайте также:

О личности: Дмитрий Соломчук

Соломчук Дмитрий Викторович (род. 1 октября 1980, Ровно) — украинский политик, народный депутат Верховной Рады IX созыва от политической партии "Слуга народа", бывший заместитель руководителя фракции в парламенте, пишет Википедия.

Является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики. В парламенте отстаивает интересы мелких и средних фермеров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
хлеб курица продукты питания цены на продукты молочные продукты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ответ на обстрелы Украины: Зеленский подтвердил удар по крупнейшему НПЗ Москвы

Ответ на обстрелы Украины: Зеленский подтвердил удар по крупнейшему НПЗ Москвы

10:20Война
В небе - десятки БПЛА: дроны атакуют Москву, горит крупнейший НПЗ

В небе - десятки БПЛА: дроны атакуют Москву, горит крупнейший НПЗ

08:57Война
Горят жилые дома: РФ нанесла удар по Балаклее, среди раненых — дети

Горят жилые дома: РФ нанесла удар по Балаклее, среди раненых — дети

08:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почему нельзя мыть пол старой футболкой и полотенцем: народные приметы

Почему нельзя мыть пол старой футболкой и полотенцем: народные приметы

Китайский гороскоп на сегодня, 16 июня: Собакам - проблемы, Быкам - гибкость

Китайский гороскоп на сегодня, 16 июня: Собакам - проблемы, Быкам - гибкость

Оккупанты готовят новую волну атак: военный указал на тревожную тенденцию

Оккупанты готовят новую волну атак: военный указал на тревожную тенденцию

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

Последние новости

11:48

Куда девать скошенную траву: лучшие способы использовать отходы с пользой

11:34

Умерла на руках у матери: от чего скончалась турецкая актриса

11:18

РФ нацелилась на ключевую линию обороны Донбасса: есть ли риск прорыва

11:18

"Мама и папа любят тебя": Харлан родила и показала первое фото ребенка

11:07

Ключевой продукт в Украине подорожает на 15-20%: нардеп поделился прогнозом

Доллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – НовакДоллар по 45: что будет дальше с курсом, ценами на продукты и топливо – Новак
11:04

Подлодка СССР, которую боялся Запад, долгие годы скрывала свои секретыВидео

10:30

Лобода избавилась от роскошного особняка в РФ — что ждет певицу дальшеФото

10:20

Ответ на обстрелы Украины: Зеленский подтвердил удар по крупнейшему НПЗ МосквыВидео

10:19

Курс доллара приблизится к 46 гривням: когда валюта рекордно подорожает

Реклама
09:52

Гороскоп на завтра, 17 июня: Овнам — препятствия, Стрельцам — радостные новости

09:21

Массированный обстрел Украины имел скрытую цель: в ISW раскрыли замысел Путина

08:57

В небе - десятки БПЛА: дроны атакуют Москву, горит крупнейший НПЗФотоВидео

08:23

Горят жилые дома: РФ нанесла удар по Балаклее, среди раненых — детиФото

08:10

"Маньяка выпускают прогуляться по Кремлю": Эйдман жестко потролил Кремль после удара по Киевумнение

08:03

О чем на самом деле договорились США и Иран: Андрусив рассказал о проблемемнение

07:51

На Кубани горит нефтебаза: дроны подожгли топливный узел "Лукойла"

07:05

Британия и Украина заключили ядерное соглашение: о чем идет речь

06:00

Разорвали все связи: Мартыновская получила новый удар после скандала

05:16

Кому Таро сулят интриги и обман, а кому - успех и переезд: прогноз до конца июня 2026

04:45

Дело не только в годах: ученые раскрыли неожиданную причину появления седины

Реклама
04:22

Даже застарелый нагар исчезнет без следа: как быстро отмыть решетки плиты

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мужчины с газетой за 23 с

03:34

Рождены, чтобы побеждать: какие три знака зодиака созданы для большого успеха

03:01

Обладают особой аурой: какие даты рождения притягивают и успокаивают

02:32

Запах из кошачьего лотка исчезнет: названы пять простых, но эффективных способовВидео

02:05

Суперкомпьютер предсказал победителя: кто выиграет ЧМ-2026

01:45

"Рекордный курс доллара": раскрыта главная причина ослабления гривны

00:08

РФ планировала сжечь Лавру: неожиданные детали массированного удара по Киеву

15 июня, понедельник
23:58

Оккупанты готовят новую волну атак: военный указал на тревожную тенденцию

23:17

Как за минуту сохранить спелые бананы: о простом трюке знают единицыВидео

22:57

Лукашенко извинился перед Зеленским и заговорил о войне против Украины – что сказал

22:21

США сосредоточились на Украине: важное заявление Трампа о прекращении войныВидео

22:04

Часть Днепра останется без света на длительное время - адреса и время отключения

21:57

Почему женщине нельзя носить вещи мужа: скрытая угроза для брака

21:27

ЮНЕСКО опозорилось реакцией на удар России по Лавре - в МИД сделали резкое заявление

21:14

Происхождение выражения "наелся белены": что оно на самом деле означает

21:11

"Не удается зачистить противника": генерал ВСУ об опасности для крупного города

21:09

Удар по Лавре имел скрытую цель: историк раскрыл реальный замысел КремляВидео

21:08

Перец останавливает рост: садовник назвал подкормку, которая вернет его к жизниВидео

20:55

"Весь мир меня ненавидит": Седокова пожаловалась на хейт после смерти экс-мужа

Реклама
20:08

В Германии увидели возможность завершения войны: названы сроки и условие

19:49

Новолуние откроет путь к успеху: четыре знака зодиака ждут судьбоносные перемены

19:45

В Украине изменят подход к мобилизации: кого коснется в первую очередь и когда

19:30

Большая луковица: чем срочно подкормить грядки в июне

19:10

Как Украина ответит за Лавру: Ягун – об ударах по Мосфильму и собору Василия Блаженногомнение

19:06

Во Львове зафиксировали необычную аномалию – что удалось снять на видеоВидео

18:58

"Очень тяжело": Елена Тополя призналась, что предшествовало ее разводу

18:54

ФРГ готова бить по Калининграду и Петербургу: в ВВС Германии назвали условие

18:30

Как еще можно назвать Людмилу на украинском языке: не только Люда

18:20

Макароны получатся в разы вкуснее: простой секрет идеальной пастыВидео

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять