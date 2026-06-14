Прибавки к пенсиям с 1 июля: кому из украинцев повысят выплаты и на сколько

Какие пенсионеры получат возрастные надбавки с июля 2026 года и как они начисляются.

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Какие категории пенсионеров получат автоматические возрастные надбавки / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

С 1 июля пенсионерам повысят возрастные надбавки

Надбавки 300–570 грн в зависимости от возраста

С 1 июля 2026 года часть украинских пенсионеров сможет получить повышенные ежемесячные выплаты. Об этом сообщает портал"На пенсии".

В Украине продолжает действовать система ежемесячных возрастных доплат к пенсиям. Размер надбавки определяется в зависимости от возраста получателя:

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пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет имеют право на доплату в размере 300 грн;

в возрасте от 75 до 79 лет предусмотрена надбавка в размере 456 грн;

гражданам от 80 лет и старше начисляется 570 грн.

Все эти выплаты начисляются автоматически, поэтому дополнительно обращаться в Пенсионный фонд для их оформления не нужно.

Когда начинает действовать надбавка

Возрастная надбавка назначается не с первого числа месяца, а со дня рождения пенсионера. Если дата приходится на середину или конец месяца, первая выплата начисляется пропорционально за фактические дни. Полный размер надбавки выплачивают уже со следующего месяца.

Существует ограничение по уровню пенсии. Возрастные надбавки не начисляются, если общий размер выплат превышает 10 340,35 грн. Таким образом, право на доплату имеют только пенсионеры с более низким уровнем обеспечения.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Вопрос покупательной способности пенсий

Специалисты отмечают, что, несмотря на индексацию и перерасчеты, реальная стоимость пенсий снижается из-за инфляционных процессов. Проблема заключается в том, что при расчете новых пенсий используется средняя заработная плата прошлых лет, которая не всегда соответствует текущим экономическим условиям.

Перспективы реформы

По оценкам экспертов, уровень пенсионного обеспечения в Украине остается ниже европейских стандартов. В странах ЕС пенсия часто составляет около 40% от предыдущего заработка, тогда как в Украине этот показатель обычно ниже.

В то же время июльское повышение коснется лишь отдельных категорий пенсионеров, достигших соответствующего возраста. Параллельно правительство продолжает работу над новой пенсионной реформой, концепцию которой планируют представить в ближайшее время.

Что изменит пенсионная реформа для украинских пенсионеров

Правительство представило концепцию обновления пенсионной системы, которая предусматривает существенное изменение подходов к формированию выплат. Как сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, соответствующий законопроект планируется вынести на рассмотрение парламента до осени 2026 года.

По ее словам, сейчас речь идет об общем видении реформы, которое еще требует доработки и широкого обсуждения перед дальнейшим продвижением в Верховной Раде.

"По замыслу правительства, пенсия будет состоять из базовой части, которую будет финансировать государство, и страховой части, которая будет зависеть от стажа и уплаченных взносов", — отметила депутат.

Также в рамках реформы планируется ввести гарантированный минимальный уровень пенсионных выплат и сократить разрыв между самыми низкими и самыми высокими пенсиями. Отдельно правительство предлагает постепенный переход от специальных пенсий к системе профессиональных пенсионных программ.

Пенсии в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, правительство представило концепцию пенсионной реформы, которая предусматривает полное обновление подхода к начислению выплат. Законопроект планируют вынести на голосование к осени 2026 года.

Кроме того, в марте 2026 года в Украине состоялась масштабная индексация пенсий для более чем 10 миллионов граждан. По словам президента Владимира Зеленского, индексация проводится ежегодно, несмотря на сложные условия войны.

Напомним, что с 2027 года вступят в силу обновленные правила выхода на пенсию. Пенсионный возраст останется без изменений, однако требования к страховому стажу для выхода на пенсию станут более жесткими.

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Об источнике: "На пенсии" Информационный портал, созданный на базе популярного печатного издания — газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсий, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

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