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Пенсия будет состоять из двух частей: Кабмин готовит большие изменения

Руслана Заклинская
8 июня 2026, 18:40обновлено 8 июня, 19:28
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Правительство представило концепцию пенсионной реформы, которую планируется вынести на рассмотрение парламента до осени 2026 года.
Пенсия будет состоять из двух частей: Кабмин готовит большие изменения
Пенсионерам готовят крупную реформу / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Главное:

  • Пенсия будет состоять из базовой (государственной) и страховой частей
  • Страховая часть будет зависеть от стажа и взносов
  • Планируется ввести гарантированный минимальный уровень пенсий

Правительство представило концепцию пенсионной реформы, которая предусматривает полное обновление подхода к начислению выплат. Законопроект планируется вынести на голосование до осени 2026 года. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

По словам депутата, правительство представило общее видение изменений в пенсионной системе. На данный момент это концепт, который требует дальнейшей доработки и обсуждения перед вынесением на рассмотрение парламента.

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"По замыслу правительства, пенсия будет состоять из базовой части, которую будет финансировать государство, и страховой части, которая будет зависеть от стажа и уплаченных взносов", — пишет депутат.

Также планируется введение гарантированного минимального уровня выплат и сокращение разрыва между самыми маленькими и самыми большими пенсиями. Правительство предлагает постепенно трансформировать специальные пенсии в систему профессиональных пенсионных программ.

Причиной изменений является нынешняя проблема обесценивания пенсий. Уже через несколько лет после выхода на пенсию их реальная стоимость существенно падает, а пенсионеры с одинаковыми условиями выхода на пенсию могут получать разные суммы в зависимости от времени назначения выплат.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Отдельно поднимались вопросы так называемых "элитных" пенсий для отдельных профессий, а также размер единого социального взноса. Правительство также предлагает постепенный переход специальных пенсий в систему профессиональных пенсионных программ и развитие добровольных накоплений.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в марте 2026 года в Украине состоялась масштабная индексация пенсий для более чем 10 миллионов граждан. По словам президента Владимира Зеленского, индексация проводится ежегодно, несмотря на сложные условия войны.

Также в Украине с 1 апреля провели ежегодный автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Перерасчет получили те, кто после выхода на пенсию продолжал официально работать.

Как сообщал Главред, с 2027 года вступят в силу обновленные правила выхода на пенсию. Пенсионный возраст останется без изменений, однако требования к страховому стажу для выхода на пенсию станут более жесткими.

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О личности: Ольга Василевская-Смаглюк

Ольга Василевская-Смаглюк — украинская журналистка, народный депутат Украины IX созыва от партии "Слуга народа". Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 96), пишет Википедия.

Во время полномасштабного вторжения организовала штаб для выдачи людям гуманитарной помощи, участвовала в организации эвакуации населения, совместно с ОО "Добробат" организовала ремонт поврежденных домов на территории Димерской, Бородянской, Иванковской общин Киевской области, совместно с UNICEF UKRAINE отстроила 10 укрытий в школах и детских садах деоккупированной Киевской области, восстановила амбулаторию в Загальцах, провела ремонт в Публичной библиотеке Вышгорода и в Клавдиевской сельской библиотеке.

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