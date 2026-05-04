В Украине меняют правила выхода на пенсию: что изменится

Что известно:
- Выйти на пенсию будет сложнее уже в 2027 году
- В Украине увеличат страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию
В Украине поменяются правила выхода на пенсию. Это произойдет уже в 2027 году. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Пенсионный возраст останется тем же, но процесс выхода на пенсию будет сложнее.
Что изменится для пенсионеров в 2027 году
В следующем году понадобится больше отработанных лет, чтобы выйти на пенсию. Если вы хотите выйти на пенсию в 60 лет, то для этого понадобится не менее 34 лет стажа (сейчас необходимо 33 года).
В случае, если выход на пенсию планируется в 63 года, вам понадобится 24 года стажа, вместо 23 лет. Единственное правило, которое не изменится - выход на пенсию в 65 лет. Для этого будет достаточно 15 лет.
Новые правила могут повлиять на тех, кто:
- работал неофициально,
- не платил регулярно взносы,
- имел перерывы в работе.
Однако есть исключения. Выйти раньше на пенсию могут:
- многодетные матери,
- люди с инвалидностью,
- участники боевых действий,
- люди, потерявшие работу за полгода перед пенсией.
Что делать, если мало стажа
Если у вам вы хотите выйти на пенсию, но вам не хватает стажа, вы можете воспользоваться одним из вариантов:
1. Выйти на пенсию позже - в 63 или 65 лет.
2. Оформить социальную помощь. Однако нужно учитывать, что её размер меньше (2361 грн) и она доступна лишь после 65 лет.
3. Продолжать работать официально или платить взносы добровольно.
Пенсии в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 1 марта в Украине проведут индексацию пенсий на 12,1% - об этом в интервью Украинскому радио сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
Кроме того, в 2026 году украинцы будут иметь возможность оформить пенсию в зависимости от возраста и страхового стажа. Так, для выхода в 60 лет нужно подтвердить не менее 33 лет работы. Если человек решит уйти на пенсию в 63 года, достаточно будет 23 лет стажа, а в 65 лет — только 15.
Напомним, что в Украине стандартный пенсионный возраст составляет 60 лет, однако для представителей отдельных профессий и жителей сельской местности предусмотрены исключения. В 2025 году некоторые категории граждан могут оформить пенсию досрочно - уже с 55 лет.
Что такое пенсионный фонд Украины?
Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство и управление солидарной системой общеобязательного государственного пенсионного обеспечения, проводит сбор, накопление и учет страховых взносов, назначает пенсии и готовит документы для их выплаты, обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, пенсий за особые заслуги перед Украиной, пособия на погребение, других социальных выплат, сообщает" Википедия".
