В Украине меняют правила выхода на пенсию: что изменится

Новые правила ступят в силу уже в 2027 году.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-menyayut-pravila-vyhoda-na-pensiyu-chto-izmenitsya-10761956.html Ссылка скопирована

В Украине меняют правила выхода на пенсию / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

Выйти на пенсию будет сложнее уже в 2027 году

В Украине увеличат страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию

В Украине поменяются правила выхода на пенсию. Это произойдет уже в 2027 году. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Пенсионный возраст останется тем же, но процесс выхода на пенсию будет сложнее.

видео дня

Что изменится для пенсионеров в 2027 году

В следующем году понадобится больше отработанных лет, чтобы выйти на пенсию. Если вы хотите выйти на пенсию в 60 лет, то для этого понадобится не менее 34 лет стажа (сейчас необходимо 33 года).

В случае, если выход на пенсию планируется в 63 года, вам понадобится 24 года стажа, вместо 23 лет. Единственное правило, которое не изменится - выход на пенсию в 65 лет. Для этого будет достаточно 15 лет.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Новые правила могут повлиять на тех, кто:

работал неофициально,

не платил регулярно взносы,

имел перерывы в работе.

Однако есть исключения. Выйти раньше на пенсию могут:

многодетные матери,

люди с инвалидностью,

участники боевых действий,

люди, потерявшие работу за полгода перед пенсией.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика - Главред

Что делать, если мало стажа

Если у вам вы хотите выйти на пенсию, но вам не хватает стажа, вы можете воспользоваться одним из вариантов:

1. Выйти на пенсию позже - в 63 или 65 лет.

2. Оформить социальную помощь. Однако нужно учитывать, что её размер меньше (2361 грн) и она доступна лишь после 65 лет.

3. Продолжать работать официально или платить взносы добровольно.

Пенсии в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 1 марта в Украине проведут индексацию пенсий на 12,1% - об этом в интервью Украинскому радио сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Кроме того, в 2026 году украинцы будут иметь возможность оформить пенсию в зависимости от возраста и страхового стажа. Так, для выхода в 60 лет нужно подтвердить не менее 33 лет работы. Если человек решит уйти на пенсию в 63 года, достаточно будет 23 лет стажа, а в 65 лет — только 15.

Напомним, что в Украине стандартный пенсионный возраст составляет 60 лет, однако для представителей отдельных профессий и жителей сельской местности предусмотрены исключения. В 2025 году некоторые категории граждан могут оформить пенсию досрочно - уже с 55 лет.

Читайте также:

Что такое пенсионный фонд Украины? Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство и управление солидарной системой общеобязательного государственного пенсионного обеспечения, проводит сбор, накопление и учет страховых взносов, назначает пенсии и готовит документы для их выплаты, обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, пенсий за особые заслуги перед Украиной, пособия на погребение, других социальных выплат, сообщает" Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред