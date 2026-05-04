Долгожданное тепло врывается в Полтавскую область: как изменится погода

Вы узнаете:
- Будут ли осадки в Полтавской области на этой неделе
- Насколько повысится температура 5 мая
Антициклональный характер погоды в Полтавской области на этой неделе принесет больше солнечных дней и отсутствие осадков. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Telegram.
Сегодня, 4 мая, до конца суток по области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах 15-20 градусов тепла. В Полтаве ожидается до 17-19 градусов тепла.
Погода 5 мая
Во вторник в Полтавской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью по области снизится до 6-11 градусов тепла. Днем синоптики прогнозируют от 19 до 24 градусов тепла.
В Полтаве 5 мая также будет тепло. Ночью ожидается температура воздуха от 7 до 9 градусов тепла. Днем в городе потеплеет до 21-23 градусов тепла.
Погода в Украине — последние новости
Напомним, Главред писал, что в первый день текущей недели Житомирщина встретит настоящее весеннее тепло. В городе и по области ожидается малооблачная погода без осадков.
Ранее стало известно, что первая неделя мая в Днепре начнется с идеального весеннего тепла и завершится первыми майскими осадками ближе к выходным.
Накануне сообщалось, что на этой неделе в Ровенскую область придет ощутимое майское потепление. Синоптики прогнозируют безветренную погоду без осадков.
Читайте также:
- Когда в Украине отмечают День матери в 2026 году: точная дата и традиции праздника
- Взрывы в Москве, паника в Кремле и паранойя Путина: РФ ждет самый тревожный парад с 2022 года
- Фантастически вкусная выпечка из детства: рецепт трубочек из двух ингредиентов
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред