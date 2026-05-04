Долгожданное тепло врывается в Полтавскую область: как изменится погода

Анна Косик
4 мая 2026, 13:22
Температура поднимется до максимальных значений в этом году.
Погода в Полтавской области 4–5 мая / фото: ua.depositphotos.com

  • Будут ли осадки в Полтавской области на этой неделе
  • Насколько повысится температура 5 мая

Антициклональный характер погоды в Полтавской области на этой неделе принесет больше солнечных дней и отсутствие осадков. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Telegram.

Сегодня, 4 мая, до конца суток по области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах 15-20 градусов тепла. В Полтаве ожидается до 17-19 градусов тепла.

Погода в Полтаве 4 мая / фото: скриншот с meteoprog

Погода 5 мая

Во вторник в Полтавской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью по области снизится до 6-11 градусов тепла. Днем синоптики прогнозируют от 19 до 24 градусов тепла.

В Полтаве 5 мая также будет тепло. Ночью ожидается температура воздуха от 7 до 9 градусов тепла. Днем в городе потеплеет до 21-23 градусов тепла.

Погода в Полтаве 5 мая / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в первый день текущей недели Житомирщина встретит настоящее весеннее тепло. В городе и по области ожидается малооблачная погода без осадков.

Ранее стало известно, что первая неделя мая в Днепре начнется с идеального весеннего тепла и завершится первыми майскими осадками ближе к выходным.

Накануне сообщалось, что на этой неделе в Ровенскую область придет ощутимое майское потепление. Синоптики прогнозируют безветренную погоду без осадков.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

Взрывы в Москве, паника в Кремле и паранойя Путина: РФ ждет самый тревожный парад с 2022 года

"Украинские дроны могут пролететь над парадом 9 мая": Зеленский пригрозил РФ

Много погибших и раненых: РФ ударила ракетой по Харьковщине

За пять дней до парада на 9 мая Москву атаковали дроны: что известно

"Есть начало и финал": Анастасия Оруджова официально ушла из "Квартала"

Карта Deep State онлайн за 4 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Три знака зодиака вскоре смогут добиться заметных успехов в жизни - кто они

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей с овцами за 33 с

