Строгие запреты в праздник 5 мая: что можно и нельзя делать

Ангелина Подвысоцкая
4 мая 2026, 10:53
Что можно делать 5 мая. Приметы, которые принесут благополучие.
Что нельзя делать 5 мая

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день слышно кукушку
  • Что нельзя делать с посудой в этот день
  • О чем нужно попросить святых 5 мая

5 мая церковь почитает память святой мученицы Ирины. Как сообщает Главред, она была дочерью языческого правителя. Девочку воспитывали в изобилии, дали ей хорошее образование.

С юных лет девочка пыталась найти истину. Она приняла христианство и отказалась от языческого мира. Считается, что Ирина обратилась в христианство после проповеди одного из учеников апостола Павла.

Когда отец узнал об этом, он заставлял её отречься от веры. Ирина оставалась непоколебимой. После этого её подвергли преследованиям и жестким пыткам. Девушка до конца оставалась верна Богу. Чудесным образом она неоднократно оставалась невредимой после казней и пыток.

Девушка проповедовала христианство. Даже некоторые её бывшие преследователи обратились в христианство. Но все же Ирина приняла мученическую смерть за веру.

Что можно делать 5 мая

  • В этот день нужно помолиться. У святых просят исцеления от болезней.
  • В этот день девушкам можно просить святых о счастливой личной жизни и удачном замужестве.

Что нельзя делать 5 мая

1. Нельзя 5 мая сплетничать. Это может притянуть проблемы со здоровьем.

2. Нельзя 5 мая оставлять немытую посуду. Предки верили, что это может привести к ссорам в семье.

3. Нельзя 5 мая отказывать в помощи нуждающимся. Иначе вы сами можете оказаться в трудном положении.

4. Нельзя 5 мая одалживать деньги. Иначе финансовые трудности будут затяжными.

Приметы 5 мая

  • Если в этот день слышно кукушку, то заморозков уже не будет.
  • Если в этот день утром туман, то погода может ухудшиться.
  • Если в этот день гроза, то будет богатый урожай летом.
  • Если в этот день ясно, то лето будет жарким.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

