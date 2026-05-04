Лондон готовит важный шаг: Британия вложится в 90 млрд евро для Украины - FT

Кир Стармер объявит о вступлении Великобритании в программу помощи Украине 4 апреля.

Великобритания хочет присоединиться к кредиту ЕС на 90 миллиардов для Украины

Главное:

Британия официально начинает переговоры о присоединении к кредитной программе ЕС для Украины

Программа рассчитана на два года

Украина сможет закупать вооружение у стран вне Евросоюза

Великобритания официально начинает переговоры о присоединении к кредитной программе ЕС для Украины на сумму 90 миллиардов евро. Об этом 4 апреля должен заявить британский премьер-министр Кир Стармер во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении. Об этом сообщает Financial Times.

Программа кредитования рассчитана на следующие два года.

"Украина должна использовать 60 млрд евро на закупку военной техники, а оставшиеся 30 млрд евро предназначены для бюджетной поддержки. В соответствии с условиями, согласованными ЕС этой весной, Киев мог бы использовать эти средства для закупок у таких стран, как Великобритания и США, если бы определенные военные товары были недоступны в пределах блока или если бы сроки поставки были значительно короче", - пишет издание.

Лондон настаивает на участии в покрытии процентных расходов по кредиту, оцениваемому в 20 млрд евро за семь лет, вместе со странами ЕС, чтобы обеспечить британским оборонным компаниям более широкий доступ к крупным контрактам.

Как писал Главред, в конце апреля резидент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Евросоюза разблокировали пакет макрофинансовой поддержки для Украины на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против страны-агрессора России.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может получить первый транш кредита в размере 90 млрд евро уже до конца этого квартала, который заканчивается в апреле.

Из-за задержки с выделением средств, из которых 45 млрд евро планировалось предоставить уже в этом году, Украина может не успеть должным образом подготовиться к следующему отопительному сезону, отмечал президент Владимир Зеленский.

