Первый транш из 90 млрд евро уже в пути: когда и сколько денег получит Украина

ЕС согласовал распределение средств кредита между бюджетными потребностями и укреплением оборонного сектора Украины.

Украина может получить первый транш кредита ЕС уже до конца апреля

Кратко:

Украина может получить первый транш до апреля

Объем кредита ЕС — 90 млрд евро на 2026–2027

Первый платеж составит 45 млрд евро

Украина может получить первый транш кредита в размере 90 млрд евро уже до конца этого квартала, который заканчивается в апреле.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместного заявления с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Европейского совета Антониу Коштой перед началом неформального саммита лидеров ЕС на Кипре, передает корреспондент УНИАН.

По ее словам, этот день является позитивным как для Украины, так и для Европейского Союза.

Она напомнила, что во время визита в Киев в феврале пообещала обеспечить финансирование Украины в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы "тем или иным способом".

"И сегодня мы выполнили это обещание. Большая часть подготовительной работы уже выполнена для реализации предоставления кредита на 90 млрд евро. Я думаю, что первый транш из 45 млрд евро, предназначенных на 2026 год, можно получить еще в этом квартале", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также уточнила, что достигнута договоренность о распределении средств: одна треть кредита будет направлена на бюджетные нужды, а две трети — на оборонный сектор.

"И я думаю, что первым пакетом станет пакет по дронам: "Дроны из Украины для Украины", — добавила президент Еврокомиссии.

Как писал ранее Главред, послы стран Европейского Союза одобрили предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро и согласовали 20-й пакет санкций против России.

Кроме того, страны Евросоюза разблокировали пакет макрофинансовой поддержки для Украины на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против страны-агрессора России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что из-за задержки с выделением средств, из которых 45 млрд евро планировалось предоставить уже в этом году, Украина может не успеть должным образом подготовиться к следующему отопительному сезону, отмечал президент Владимир Зеленский.

О личности: Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен — немецкая политическая деятельница, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013—2019 годах; с 1 декабря 2019 года — президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на пост президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия

