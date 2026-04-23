Новые ценники в обменниках: что будет с курсом валют до 3 мая - прогноз банкира

Ожидание финансирования со стороны ЕС укрепляет стабильность рынка и снижает риски девальвации гривни.

Валютный рынок Украины сохраняет относительную стабильность на фоне внешних факторов

Валютный рынок Украины продолжает демонстрировать относительную стабильность, а основные курсовые колебания остаются под влиянием внешних факторов и ожиданий международной финансовой поддержки. В ближайшую неделю аналитики прогнозируют движение курса в пределах 43,8–44,35 грн/долл. и 50,5–52,5 грн/евро.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, в настоящее время усиливаются признаки того, что гривневые инструменты сбережения могут вновь стать более привлекательными для населения, что потенциально снизит давление на наличный валютный рынок.

Банкир также отметил, что Национальный банк Украины и в дальнейшем будет применять валютные интервенции для сглаживания резких колебаний курса. Ориентировочный объем таких операций может составить 700–800 млн долларов в неделю.

Международное финансирование

Отдельным фактором влияния остается международное финансирование. Ожидания относительно возможного разблокирования кредита Европейского Союза на 90 млрд евро, по словам эксперта, уже играют роль стабилизирующего психологического фактора для рынка.

"Для государства это означает потенциальный ресурс для уравновешивания бюджета, а для валютного рынка — ослабление еще одного девальвационного стимула. Чем меньше будет неопределенность в финансировании государственных нужд, тем спокойнее будут оставаться курсовые ожидания", — сказал Лесовой.

Глобальные факторы

В то же время на валютный рынок влияют и глобальные процессы — геополитическая напряженность, изменения цен на нефть и колебания валютной пары евро/доллар. В апреле, в частности, усиление напряженности на Ближнем Востоке способствовало укреплению доллара, тогда как периоды стабилизации позволяли евро частично восстанавливать позиции.

В украинских условиях это означает, что курс евро остается более чувствительным к колебаниям и менее предсказуемым по сравнению с долларом, поскольку зависит как от внутренних, так и от глобальных факторов.

Прогноз курса на конец апреля — начало мая

По оценкам банкира, если курсовая пара евро/доллар удержится в диапазоне 1,14–1,18, текущие тенденции могут сохраниться и в конце апреля — начале мая.

Таким образом, в период с 27 апреля по 3 мая прогнозные коридоры составят 43,8–44,35 грн/долл. и 50,5–52,5 грн/евро на межбанковском рынке, а также 43,75–44,5 грн/долл. и 50,5–52 грн/евро на наличном рынке. Ожидаемые недельные колебания могут составить около 1–1,5% от стартового курса.

Как сообщал Главред, кандидат экономических наук Александр Хмелевский считает, что курс доллара в Украине может вырасти до 45 грн. По его словам, курс гривны к евро будет находиться в пределах 50–52,5 грн.

Кроме того, в пятницу, 24 апреля, Национальный банк Украины незначительно ослабил гривну по отношению к доллару. В то же время евро и злотый продемонстрировали снижение.

Напомним, что финансовый аналитик Алексей Кущ прогнозирует, что в ближайшее время доллар вряд ли превысит 45 грн, ведь курс в значительной степени зависит от политики Национального банка Украины, а не только от рыночных факторов.

О личности: Тарас Лесовой Тарас Лесовой — украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

