"Не хочу называть диагноз": Камалию забрала скорая помощь

Певице понадобилась помощь медиков.

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Камалия в карете скорой помощи / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Вы узнаете:

Камалия оказалась в карете скорой помощи

Что случилось с певицей

Украинская певица Камалия сообщила о проблемах со здоровьем. Артистка показалась в карете скорой помощи и рассказала в Instagram о том, что с ней происходит.

Перед концертом в Кременчуге Камалия почувствовала ухудшение самочувствия. Врачи приехали домой к артистке и после осмотра отвезли ее на обследование к хирургу.

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Камалия - диагноз / скрин из видео

"Друзья, мой организм решил устроить мне "внеплановый концерт". Обострилась старая болячка, пришлось обратиться за помощью и вызвать скорую. Не хочу называть диагноз, но он периодически говорит мне "здравствуй". Меня обезболили, сделали капельницу и повезли на обследование к хирургу", — рассказала исполнительница.

Певица не захотела уточнять диагноз, который доставляет ей неприятности. Она подчеркнула, что ухудшение здоровья связано прежде всего с неправильным питанием и стрессом.

Камалия - болезнь / скрин из видео

"Врачи все сделают, и я выеду в Кременчуг. Потому что ничего страшного не случилось. Но мой организм так напомнил мне, чтобы я не нервничала и не ела грубой пищи", — поделилась Камалия.

Камалия / инфографика: Главред

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О персоне: Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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