"Не хочу называть диагноз": Камалию забрала скорая помощь

Вы узнаете:
- Камалия оказалась в карете скорой помощи
- Что случилось с певицей
Украинская певица Камалия сообщила о проблемах со здоровьем. Артистка показалась в карете скорой помощи и рассказала в Instagram о том, что с ней происходит.
Перед концертом в Кременчуге Камалия почувствовала ухудшение самочувствия. Врачи приехали домой к артистке и после осмотра отвезли ее на обследование к хирургу.
"Друзья, мой организм решил устроить мне "внеплановый концерт". Обострилась старая болячка, пришлось обратиться за помощью и вызвать скорую. Не хочу называть диагноз, но он периодически говорит мне "здравствуй". Меня обезболили, сделали капельницу и повезли на обследование к хирургу", — рассказала исполнительница.
Певица не захотела уточнять диагноз, который доставляет ей неприятности. Она подчеркнула, что ухудшение здоровья связано прежде всего с неправильным питанием и стрессом.
"Врачи все сделают, и я выеду в Кременчуг. Потому что ничего страшного не случилось. Но мой организм так напомнил мне, чтобы я не нервничала и не ела грубой пищи", — поделилась Камалия.
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О персоне: Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
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