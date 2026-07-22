Когда разрушат Крымский мост: названы главное условие и сценарий для россиян в Крыму

Эксперт объяснил, почему Кремль не пойдет на массовую эвакуацию и во сколько обойдется принудительная депортация тех, кто откажется уезжать.

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Крымский мост простоял бы до тех пор, пока продолжается отток оккупантов - прогноз эксперта / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

Крымский мост уничтожат, когда россияне не уедут

В Крыму останется 200–300 тысяч россиян

Депортация россиян обойдется в полмиллиарда долларов

Крымский мост останется невредимым до тех пор, пока он нужен россиянам для бегства с полуострова - уничтожат его только тогда, когда станет очевидно, что оккупанты никуда уезжать не собираются. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

По словам эксперта, часть гражданского населения Крыма уже начала готовиться к отъезду, в то время как силовые структуры действуют на опережение.

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"Похоже, гражданское население и так уже начало "собирать вещи" и покидать Крым. Российские военные и сотрудники ФСБ, полагаю, уже вывезли свои семьи с полуострова, а остальные пока даже не думают уезжать", - отметил Загородний.

При этом массового исхода ожидать не стоит - значительная часть приезжих будет искать способы закрепиться на территории.

"Не все россияне уедут, мы еще долго будем их выгонять из Крыма. Никто не захочет возвращаться в свой Мухосранск и нюхать берёзки. Россияне будут пытаться остаться и придумывать какие-то схемы, например, заключать фиктивные браки", - добавил он.

Почему Кремль не пойдет на массовую эвакуацию

Публичное признание потери Крыма стало бы для Кремля репутационной катастрофой, поэтому масштабная эвакуация представляется маловероятной.

"Путин не будет вывозить россиян из Крыма, потому что это позор. Если начать массово эвакуировать россиян, они разбегутся по России и будут рассказывать о том, что РФ проиграла Крым и войну", - убежден эксперт.

Логистические трудности также играют свою роль: выбраться с полуострова далеко не так просто, как кажется, а часть "приезжих" вообще не планирует его покидать.

"Да, кто-то уедет, но это не будет массовым процессом - из Крыма еще попробуй выбраться! Но все россияне, которые туда наехали, оттуда не уедут: окажется, что у них куча родственников в Украине, у кого-то троюродная бабушка украинка, кто-то научится правильно произносить слово "паляница" и так далее. Поэтому я не верю, что все покинут Крым", - говорит он.

Сколько будет стоить принудительная депортация

Загородний подчеркивает, что Украина не пойдет по пути России, которая массово вывозит людей, не глядя на расходы. Зато любое решение потребует точного расчета ресурсов.

"К тому же мы - не Россия, чтобы собрать всех в вагоны и отправить домой через Донецкую область, когда Крымский мост будет ликвидирован. Представьте себе стоимость такой отправки россиян домой: пусть их останется 200 тысяч человек, депортация каждого обойдется в 150–200 долларов, тогда понадобится полмиллиарда, чтобы найти, арестовать и депортировать россиян с территории Украины", - подсчитал Загородний.

Значительная часть "приезжих", особенно те, кто успел приобрести недвижимость на полуострове, по прогнозу эксперта, вообще не планирует уезжать.

"Да и куда им возвращаться - в разрушенную Россию? Они знают, что Украина - гуманная страна, всё-таки Европа, никто не будет сажать в яму и стрелять в затылок, поэтому россияне попытаются здесь задержаться. Поэтому около 200–300 тысяч россиян останутся", - прогнозирует он.

Вопрос о сроках ликвидации самого моста эксперт связывает с оценкой командующего Силами беспилотных систем, известного под позывным "Мадяр".

"Господин Мадяр объяснил, что Крымский мост пока нужен для того, чтобы россияне собирали чемоданы и бежали домой. Однако, когда станет очевидно, что они никуда не собираются уезжать, Крымский мост будет ликвидирован", - рассказал Загородний.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о том, как усилится топливная "качель" в России осенью и зимой, и как удары по НПЗ приближают РФ к катастрофе:

Удары по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, как указывается в материале The Telegraph, Украина начинает отрезать Крым с суши, моря и воздуха. Аналитики указали, что целью кампании является превращение Крыма в остров путем ударов по путям снабжения. В сообщении речь идет об ударах по сухопутному коридору, поражении нефтеперерабатывающих заводов, электростанций и танкеров теневого флота.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские военные блогеры публично опровергли заявления оккупационных властей о полном контроле над трассой М-14. В отчете отмечается, что удары по трассе М-14 существенно влияют на логистику поставок на полуостров. По данным ISW, с 1 по 20 июля зафиксировано как минимум четыре подтвержденных удара вдоль трассы М-14.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что операция сосредоточена на перекрытии путей снабжения на полуостров, а не на препятствовании выезду. Он сообщил, что Силы обороны уже сожгли 21 танкер на подступах к Крыму и планируют дальнейшие удары.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

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