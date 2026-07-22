Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Когда разрушат Крымский мост: названы главное условие и сценарий для россиян в Крыму

Юрий Берендий
22 июля 2026, 18:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперт объяснил, почему Кремль не пойдет на массовую эвакуацию и во сколько обойдется принудительная депортация тех, кто откажется уезжать.
Когда разрушат Крымский мост: названы главное условие и сценарий для россиян в Крыму
Крымский мост простоял бы до тех пор, пока продолжается отток оккупантов - прогноз эксперта / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Крымский мост уничтожат, когда россияне не уедут
  • В Крыму останется 200–300 тысяч россиян
  • Депортация россиян обойдется в полмиллиарда долларов

Крымский мост останется невредимым до тех пор, пока он нужен россиянам для бегства с полуострова - уничтожат его только тогда, когда станет очевидно, что оккупанты никуда уезжать не собираются. Об этом сообщил политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду.

По словам эксперта, часть гражданского населения Крыма уже начала готовиться к отъезду, в то время как силовые структуры действуют на опережение.

видео дня

"Похоже, гражданское население и так уже начало "собирать вещи" и покидать Крым. Российские военные и сотрудники ФСБ, полагаю, уже вывезли свои семьи с полуострова, а остальные пока даже не думают уезжать", - отметил Загородний.

При этом массового исхода ожидать не стоит - значительная часть приезжих будет искать способы закрепиться на территории.

"Не все россияне уедут, мы еще долго будем их выгонять из Крыма. Никто не захочет возвращаться в свой Мухосранск и нюхать берёзки. Россияне будут пытаться остаться и придумывать какие-то схемы, например, заключать фиктивные браки", - добавил он.

Почему Кремль не пойдет на массовую эвакуацию

Публичное признание потери Крыма стало бы для Кремля репутационной катастрофой, поэтому масштабная эвакуация представляется маловероятной.

"Путин не будет вывозить россиян из Крыма, потому что это позор. Если начать массово эвакуировать россиян, они разбегутся по России и будут рассказывать о том, что РФ проиграла Крым и войну", - убежден эксперт.

Логистические трудности также играют свою роль: выбраться с полуострова далеко не так просто, как кажется, а часть "приезжих" вообще не планирует его покидать.

"Да, кто-то уедет, но это не будет массовым процессом - из Крыма еще попробуй выбраться! Но все россияне, которые туда наехали, оттуда не уедут: окажется, что у них куча родственников в Украине, у кого-то троюродная бабушка украинка, кто-то научится правильно произносить слово "паляница" и так далее. Поэтому я не верю, что все покинут Крым", - говорит он.

Сколько будет стоить принудительная депортация

Загородний подчеркивает, что Украина не пойдет по пути России, которая массово вывозит людей, не глядя на расходы. Зато любое решение потребует точного расчета ресурсов.

"К тому же мы - не Россия, чтобы собрать всех в вагоны и отправить домой через Донецкую область, когда Крымский мост будет ликвидирован. Представьте себе стоимость такой отправки россиян домой: пусть их останется 200 тысяч человек, депортация каждого обойдется в 150–200 долларов, тогда понадобится полмиллиарда, чтобы найти, арестовать и депортировать россиян с территории Украины", - подсчитал Загородний.

Значительная часть "приезжих", особенно те, кто успел приобрести недвижимость на полуострове, по прогнозу эксперта, вообще не планирует уезжать.

"Да и куда им возвращаться - в разрушенную Россию? Они знают, что Украина - гуманная страна, всё-таки Европа, никто не будет сажать в яму и стрелять в затылок, поэтому россияне попытаются здесь задержаться. Поэтому около 200–300 тысяч россиян останутся", - прогнозирует он.

Вопрос о сроках ликвидации самого моста эксперт связывает с оценкой командующего Силами беспилотных систем, известного под позывным "Мадяр".

"Господин Мадяр объяснил, что Крымский мост пока нужен для того, чтобы россияне собирали чемоданы и бежали домой. Однако, когда станет очевидно, что они никуда не собираются уезжать, Крымский мост будет ликвидирован", - рассказал Загородний.

Роберт Бровди
Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о том, как усилится топливная "качель" в России осенью и зимой, и как удары по НПЗ приближают РФ к катастрофе:

Удары по Крыму - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, как указывается в материале The Telegraph, Украина начинает отрезать Крым с суши, моря и воздуха. Аналитики указали, что целью кампании является превращение Крыма в остров путем ударов по путям снабжения. В сообщении речь идет об ударах по сухопутному коридору, поражении нефтеперерабатывающих заводов, электростанций и танкеров теневого флота.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские военные блогеры публично опровергли заявления оккупационных властей о полном контроле над трассой М-14. В отчете отмечается, что удары по трассе М-14 существенно влияют на логистику поставок на полуостров. По данным ISW, с 1 по 20 июля зафиксировано как минимум четыре подтвержденных удара вдоль трассы М-14.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди заявил, что операция сосредоточена на перекрытии путей снабжения на полуостров, а не на препятствовании выезду. Он сообщил, что Силы обороны уже сожгли 21 танкер на подступах к Крыму и планируют дальнейшие удары.

Читайте также:

О персоне: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаеве) – политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Тарас Загородний новости Украины новости Крыма
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Завершение войны в Украине: Зеленский провел важный разговор с представителями Трампа

Завершение войны в Украине: Зеленский провел важный разговор с представителями Трампа

19:41Война
Бронирование через "Дію" могут приостановить: когда тысячи работников лишатся отсрочки

Бронирование через "Дію" могут приостановить: когда тысячи работников лишатся отсрочки

18:10Украина
Тарифы на свет и газ в Украине могут вырасти - МВФ раскрыл когда и почему

Тарифы на свет и газ в Украине могут вырасти - МВФ раскрыл когда и почему

17:29Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попытки

Запутанная головоломка со спичками, которую не все могут решить с первой попытки

Тест на IQ: нужно найти курицу среди петухов за 10 секунд

Тест на IQ: нужно найти курицу среди петухов за 10 секунд

В Кремле изменили позицию по выводу войск РФ из регионов Украины – что требует Путин

В Кремле изменили позицию по выводу войск РФ из регионов Украины – что требует Путин

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

Пол будет идеально чистым: лучший лайфхак против пыли и грязи

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке альбатроса за 27 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке альбатроса за 27 с

Последние новости

19:41

Завершение войны в Украине: Зеленский провел важный разговор с представителями Трампа

19:31

Святую реликвию и не только: что нашли в столице УПА во время ремонта церквиВидео

19:28

Жест высокомерия или благодарность: откуда на самом деле появились чаевые

18:54

Когда разрушат Крымский мост: названы главное условие и сценарий для россиян в КрымуВидео

18:45

Людей, родившихся в особые дни, редко забывают: в чем их секрет

Устранение Путина и гражданская война: Загородний – о последствиях топливного кризиса в РоссииУстранение Путина и гражданская война: Загородний – о последствиях топливного кризиса в России
18:38

Большинство до сих пор говорит неправильно: как сказать "черемуха" на украинском

18:36

Они носят маски: какие месяцы рождения скрывают истинное лицо

18:14

300 дней в море: мужчина подсчитал стоимость жизни на круизном лайнере

18:12

Помидоры будут расти быстрее и дадут большие плоды – чем нужно полить кустыВидео

Реклама
18:10

Бронирование через "Дію" могут приостановить: когда тысячи работников лишатся отсрочки

18:03

Урожай приятно удивит: чем подкормить малину во время созревания ягод

17:43

Судьбоносная любовь до конца лета: знаки зодиака, которым суждено счастье

17:39

Самые урожайные, сладкие и мясистые: названы лучшие сорта помидоровВидео

17:29

Тарифы на свет и газ в Украине могут вырасти - МВФ раскрыл когда и почему

17:26

Армия РФ продвинулась сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

17:13

Предупреждение о магнитной буре: когда ожидать геомагнитного удара

17:11

"Бабушкина" сумка стала горячим трендом: стилистка назвала модные сумки 2026Видео

17:09

Легендарный хит 1986 года признали одной из лучших песен для летнего отдыхаВидео

17:07

Марк Энтони стал отцом в восьмой раз: кто у него родился

17:04

Сода и уксус оказались бессильны: чем лучше прочистить слив летом

Реклама
16:55

Мало кто знает, зачем в СССР клали газеты в холодильник: настоящая причина удивит

16:52

Заготовки на зиму: почему украинцы занимаются консервированием, а в Европе - нет

16:31

Рыбак поймал огромного "монстра" с тремя хвостами: где это произошло

16:29

"Тяжело терять близких": Руслана высказалась о личном горе

16:25

В Кремле изменили позицию по выводу войск РФ из регионов Украины – что требует Путин

16:23

Тревожная статистика: в Украине обнародовали данные о рождаемости и смертности

16:13

Доллар подскочил, а евро резко упал: новый курс валют на 23 июля

16:09

Возьму автомат: российская певица пригрозила Путину

16:09

Какие дни хуже всего подходят для мытья головы — народные приметы и факты

16:01

Дожди и грозы не отступают: когда Украину накроет новая волна жары

15:47

Новая солнечная панель следит за солнцем: экономия приятно удивит

15:37

Дошло до угроз: Анна Тринчер попала в громкий скандал из-за хита "Маргарита"

15:30

Канализация прочистится за считанные минуты — три простых способаВидео

15:26

Огурцы и помидоры будут более сочными и ароматными: когда их правильно собирать

15:20

Пять знаков зодиака оставят все проблемы позади: кому улыбнется удача

14:42

Мать двоих детей накопила на отпуск мечты, но одна ошибка все испортила

14:32

Тайные переговоры в Баку: в Киеве и Москве прокомментировали встречу

14:31

Лук не сгниет и сохранится до весны: когда и как правильно его собирать в 2026 годуВидео

14:13

Точно не на балконе: где в квартире хранить картошку, чтобы пролежала вплоть до весны

14:08

Порошенко вкладывает сотни миллионов в экономику других стран — эксперт

Реклама
13:56

Новым начальником Генштаба ВСУ стал Игорь Скибюк — что о нем известно

13:39

"Произошло столкновение": Анатолий Анатолич попал в ДТПВидео

13:29

Стиральная машина расходует лишнее: как экономно стирать летомВидео

13:23

Биологическая дочь Питта и Джоли нанесла удар по своему отцу

13:16

Украинский F-16 впервые сбил истребитель РФ в воздушном бою — генерал США

13:02

В США в 18 лет скончалась популярная актриса

12:54

В центре Киева заработала сеть 5G: какой город будет следующим

12:51

Кот проживет на несколько лет дольше: какой частой ошибки следует избегать хозяевам

12:50

Орнелла Мути цинично решила получить гражданство РФ: "Подаем заявление"

12:16

Кто цепляется за отношения до последнего: как ведут себя знаки зодиака после разрыва

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять