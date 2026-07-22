Завершение войны в Украине: Зеленский провел важный разговор с представителями Трампа

Главное:
- Зеленский провел переговоры со спецпредставителями Трампа Виткоффом и Кушнером
- Темой переговоров были дипломатические усилия по завершению войны
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в X со ссылкой на источники.
По его словам, стороны обсудили идеи по возобновлению дипломатических усилий для прекращения войны в Украине.
"Президент Украины Зеленский сегодня разговаривал с представителями президента Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером и обсуждал идеи о том, как возобновить дипломатические усилия для прекращения войны", - написал журналист.
Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил разговор с Виткоффом и Кушнером, который "только что завершился".ʼ
Впоследствии Владимир Зеленский поделился подробностями телефонного разговора со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.
"Только что разговаривал с представителями президента Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир. Мир нужен – мир с достоинством, и Украина уже давно к этому готова", – говорится в сообщении.
По словам президента, украинская и американская команды остаются в тесном контакте, в частности для продолжения работы над всеми договоренностями, которых удалось достичь в ходе обсуждения.
Когда война начнет приближаться к завершению - мнение эксперта
Главред писал, что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, в случае дальнейшего усиления давления на логистику российская армия может столкнуться с необходимостью сократить активность на отдельных участках фронта.
Именно поэтому в Киеве предполагают, что к концу года военная динамика может заметно измениться, а интенсивность боевых действий - снизиться по сравнению с нынешним уровнем. И, возможно, после ноября 2026 года война будет приближаться к завершению.
Окончание войны в Украине - последние новости
Как ранее писал Главред, Кремль окончательно отказался возвращать Украине часть оккупированных территорий и планирует превратить приграничные районы Сумской и Харьковской областей в буферные зоны. Об этом сообщили источники Bloomberg, близкие к Кремлю.
Отметим, что, несмотря на регулярные заявления о готовности к дипломатическому урегулированию, Кремль признал, что в ближайшее время не видит предпосылок для возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Такую оценку Песков озвучил, комментируя информацию о готовности Турции и в дальнейшем выполнять роль посредника между сторонами.
Ранее сообщалось, что Россия пока не проявляет признаков готовности к полноценному мирному диалогу с Украиной. По оценкам источников, Москва намерена затягивать переговорный процесс, сообщает Financial Times.
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О персоне: Дмитрий Литвин
Дмитрий Литвин - советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций, в прошлом - один из спичрайтеров с начала полномасштабной войны.
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