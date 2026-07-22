Завершение войны в Украине: Зеленский провел важный разговор с представителями Трампа

Стороны обсудили идеи о том, как восстановить дипломатические усилия по окончании войны.

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Завершение войны в Украине/ Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, скриншот

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Зеленский провел переговоры со спецпредставителями Трампа Виткоффом и Кушнером

Темой переговоров были дипломатические усилия по завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпредставителями США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в X со ссылкой на источники.

По его словам, стороны обсудили идеи по возобновлению дипломатических усилий для прекращения войны в Украине.

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"Президент Украины Зеленский сегодня разговаривал с представителями президента Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером и обсуждал идеи о том, как возобновить дипломатические усилия для прекращения войны", - написал журналист.

Зеленский поговорил с Виткоффом и Кушнером / Фото: скриншот

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил разговор с Виткоффом и Кушнером, который "только что завершился".ʼ

Впоследствии Владимир Зеленский поделился подробностями телефонного разговора со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

"Только что разговаривал с представителями президента Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Хороший и важный разговор о том, как активизировать дипломатию и приблизить мир. Мир нужен – мир с достоинством, и Украина уже давно к этому готова", – говорится в сообщении.

По словам президента, украинская и американская команды остаются в тесном контакте, в частности для продолжения работы над всеми договоренностями, которых удалось достичь в ходе обсуждения.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Когда война начнет приближаться к завершению - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Ивана Ступака, в случае дальнейшего усиления давления на логистику российская армия может столкнуться с необходимостью сократить активность на отдельных участках фронта.

Именно поэтому в Киеве предполагают, что к концу года военная динамика может заметно измениться, а интенсивность боевых действий - снизиться по сравнению с нынешним уровнем. И, возможно, после ноября 2026 года война будет приближаться к завершению.

Окончание войны в Украине - последние новости

Как ранее писал Главред, Кремль окончательно отказался возвращать Украине часть оккупированных территорий и планирует превратить приграничные районы Сумской и Харьковской областей в буферные зоны. Об этом сообщили источники Bloomberg, близкие к Кремлю.

Отметим, что, несмотря на регулярные заявления о готовности к дипломатическому урегулированию, Кремль признал, что в ближайшее время не видит предпосылок для возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной. Такую оценку Песков озвучил, комментируя информацию о готовности Турции и в дальнейшем выполнять роль посредника между сторонами.

Ранее сообщалось, что Россия пока не проявляет признаков готовности к полноценному мирному диалогу с Украиной. По оценкам источников, Москва намерена затягивать переговорный процесс, сообщает Financial Times.

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О персоне: Дмитрий Литвин Дмитрий Литвин - советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций, в прошлом - один из спичрайтеров с начала полномасштабной войны.

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