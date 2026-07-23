После прохлады придет настоящая жара: когда температура резко пойдет вверх

Синоптик сказала, что уже на выходных в Украине станет теплее.

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Прогноз погоды в Украине на 24 июля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине в пятницу

Когда температура поднимется до +32 градусов

Погода в Украине в пятницу, 24 июля, будет свежей, а местами даже прохладной. Однако уже в начале августа наступит настоящая жара. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра самая прохладная погода ожидается в западных областях Украины, в Сумской, Полтавской областях и в некоторых районах Днепропетровской области. Там днем максимальная температура достигнет +17…+20 градусов.

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На остальной территории Украины прогнозируется +20…+24 градуса, в восточных областях и в Одесской области будет теплее - +24…+28 градусов.

"Дожди будут более интенсивными в западных областях Украины, возможны временами сильные ливни, на остальной территории в пятницу - погода будет переменчивой, возможны кратковременные локальные дожди. Конечно, все равно красивое голубое небо и ласковое солнце будут радовать", - добавила синоптик.

Погода 24 июля / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 24 июля кратковременный дождь будет чередоваться с ясной прекрасной погодой. Дневная температура воздуха составит около +23, +24 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Когда в Украину придет жара

Диденко добавила, что на выходных в Украине начнет теплеть, а в понедельник температура местами подскочит до +30…+32 градусов.

"А вот начало августа, по предварительным прогнозам, наконец-то принесет настоящую жару", - подытожила она.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что 23 июля в Украине ожидается прохладная летняя погода без жары. Максимальная температура воздуха составит +20…+25 градусов.

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит заявлял, что Европу вскоре может накрыть новая волна жары с историческими максимумами температуры, но на территорию Украины она пока не повлияет.

Синоптик Игорь Кибальчич отмечал, что в третьей декаде июля синоптические условия над территорией Украины ожидаются довольно изменчивыми, с колебаниями температурных показателей и атмосферного давления.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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