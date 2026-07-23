После прохлады придет настоящая жара: когда температура резко пойдет вверх

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Украине в пятницу
- Когда температура поднимется до +32 градусов
Погода в Украине в пятницу, 24 июля, будет свежей, а местами даже прохладной. Однако уже в начале августа наступит настоящая жара. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра самая прохладная погода ожидается в западных областях Украины, в Сумской, Полтавской областях и в некоторых районах Днепропетровской области. Там днем максимальная температура достигнет +17…+20 градусов.
На остальной территории Украины прогнозируется +20…+24 градуса, в восточных областях и в Одесской области будет теплее - +24…+28 градусов.
"Дожди будут более интенсивными в западных областях Украины, возможны временами сильные ливни, на остальной территории в пятницу - погода будет переменчивой, возможны кратковременные локальные дожди. Конечно, все равно красивое голубое небо и ласковое солнце будут радовать", - добавила синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве 24 июля кратковременный дождь будет чередоваться с ясной прекрасной погодой. Дневная температура воздуха составит около +23, +24 градусов.
Когда в Украину придет жара
Диденко добавила, что на выходных в Украине начнет теплеть, а в понедельник температура местами подскочит до +30…+32 градусов.
"А вот начало августа, по предварительным прогнозам, наконец-то принесет настоящую жару", - подытожила она.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что 23 июля в Украине ожидается прохладная летняя погода без жары. Максимальная температура воздуха составит +20…+25 градусов.
Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит заявлял, что Европу вскоре может накрыть новая волна жары с историческими максимумами температуры, но на территорию Украины она пока не повлияет.
Синоптик Игорь Кибальчич отмечал, что в третьей декаде июля синоптические условия над территорией Украины ожидаются довольно изменчивыми, с колебаниями температурных показателей и атмосферного давления.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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