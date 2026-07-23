Взрывы прогремели за 1900 км от Украины: под удар попал нефтяной объект РФ

Кратко:
- Дроны атаковали Воронежскую и Ульяновскую области РФ
- Под ударом могли оказаться склад Wildberries и база LPG
- В Ульяновской области после атаки вспыхнул сильный пожар
В ночь на 23 июля в двух российскийх регионах прогремели взрывы. Под удар, возможно, попал логистический хаб Wildberries в Воронежской области и объект нефтеперерабатывающей промышленности в Ульяновской области.
Атака на Воронеж
Мониторинговый канал Exilenova+ сообщил о серии взрывов в Воронеже около двух часов ночи. Сообщалось, что город находится под массированной атакой беспилотников. Одной из возможных целей мог стать логистический хаб Wildberries.
Из-за предварительных ударов по этому объекту компания уже приостановила работу склада ночью - с 00:00 до 06:00 складская деятельность не осуществляется.
Российский Telegram-канала Astra также сообщил о взрывах в Воронеже. В регионе была объявлена ракетная опасность.
"В сети писали об атаке и пожаре на складе Wildberries в районе Новой Усмани, по данным Astra, эта информация пока не подтверждается", - говорится в сообщении.
Справка. Новая Усмань – это большое село и административный центр Новоусманского района Воронежской области России, расположенное на берегах реки Усманка.
Смотрите видео - Воронеж атаковали дроны:
Атака на Ульяновскую область
Под удар попала и Ульяновская область РФ. Exilenova+ пишет, что в рабочем поселке Новоспасское была атакована база сжиженного газа ООО "НС-Ойл".
Предприятие специализируется на производстве жидкого топлива, а также имеет инфраструктуру для хранения и отгрузки нефтепродуктов и сжиженного газа (LPG).
Точных официальных данных о том, какой именно объект подвергся атаке, на момент публикации не было.
В сети также появились кадры последствий попаданий. На месте разразился сильный пожар и поднялся густой чёрный дым.
Смотрите видео - Дроны атаковали Ульяновскую область РФ:
Стоит отметить, что расстояние от Украины до Ульяновской области составляет около 1900 км.
Атаки по территории РФ - новости
Как писал Главред, в ночь на 22 июля Краснодарский край и Ставропольский край России атаковали беспилотники. Вспыхнули масштабные пожары на территории логистических центров Wildberries. Кроме того, под удар дронов попал НПЗ.
В ночь на 21 июля прогремели взрывы в российском Липецке. Перед эти была объявлена ракетная опасность. После атаки возник пожар на территории между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом.
В ночь на 20 июля и утром в понедельник дроны атаковали Москву и Подмосковье. В регионе зафиксировано несколько очагов возгорания. Под удар попал индустриальный парк "Южные Врата" в Домодедово, логистический хаб Wildberries под Подольском и нефтебаза. Также был атакован промышленный парк "Гривно" в Мотовилово.
В ночь на 18 июля беспилотники атаковали ряд регионов России. Под ударами оказались логистические объекты, нефтебаза и инфраструктура в нескольких городах.
В частности, в городе Котовске Тамбовской области после атаки дронов возник масштабный пожар на складах логистического центра Wildberries.
В ночь на 13 июля страна-агрессор Россия попала под удар дронов. Беспилотники атаковали Москву и Ставропольский край.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.
Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.
Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.
Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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