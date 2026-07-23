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Взрывы прогремели за 1900 км от Украины: под удар попал нефтяной объект РФ

Анна Ярославская
23 июля 2026, 07:09
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БПЛА долетели до Ульяновской области. Под удар мог также попасть склад Wildberries в Воронежской области.
Дроны атаковали Ульяновскую область РФ
Дроны атаковали Ульяновскую область РФ / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, Supernova

Кратко:

  • Дроны атаковали Воронежскую и Ульяновскую области РФ
  • Под ударом могли оказаться склад Wildberries и база LPG
  • В Ульяновской области после атаки вспыхнул сильный пожар

В ночь на 23 июля в двух российскийх регионах прогремели взрывы. Под удар, возможно, попал логистический хаб Wildberries в Воронежской области и объект нефтеперерабатывающей промышленности в Ульяновской области.

Атака на Воронеж

Мониторинговый канал Exilenova+ сообщил о серии взрывов в Воронеже около двух часов ночи. Сообщалось, что город находится под массированной атакой беспилотников. Одной из возможных целей мог стать логистический хаб Wildberries.

видео дня

Из-за предварительных ударов по этому объекту компания уже приостановила работу склада ночью - с 00:00 до 06:00 складская деятельность не осуществляется.

Российский Telegram-канала Astra также сообщил о взрывах в Воронеже. В регионе была объявлена ракетная опасность.

"В сети писали об атаке и пожаре на складе Wildberries в районе Новой Усмани, по данным Astra, эта информация пока не подтверждается", - говорится в сообщении.

Справка. Новая Усмань – это большое село и административный центр Новоусманского района Воронежской области России, расположенное на берегах реки Усманка.

Смотрите видео - Воронеж атаковали дроны:

Скриншот

Атака на Ульяновскую область

Под удар попала и Ульяновская область РФ. Exilenova+ пишет, что в рабочем поселке Новоспасское была атакована база сжиженного газа ООО "НС-Ойл".

Предприятие специализируется на производстве жидкого топлива, а также имеет инфраструктуру для хранения и отгрузки нефтепродуктов и сжиженного газа (LPG).

Точных официальных данных о том, какой именно объект подвергся атаке, на момент публикации не было.

В сети также появились кадры последствий попаданий. На месте разразился сильный пожар и поднялся густой чёрный дым.

Смотрите видео - Дроны атаковали Ульяновскую область РФ:

Скриншот

Стоит отметить, что расстояние от Украины до Ульяновской области составляет около 1900 км.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 22 июля Краснодарский край и Ставропольский край России атаковали беспилотники. Вспыхнули масштабные пожары на территории логистических центров Wildberries. Кроме того, под удар дронов попал НПЗ.

В ночь на 21 июля прогремели взрывы в российском Липецке. Перед эти была объявлена ракетная опасность. После атаки возник пожар на территории между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом.

В ночь на 20 июля и утром в понедельник дроны атаковали Москву и Подмосковье. В регионе зафиксировано несколько очагов возгорания. Под удар попал индустриальный парк "Южные Врата" в Домодедово, логистический хаб Wildberries под Подольском и нефтебаза. Также был атакован промышленный парк "Гривно" в Мотовилово.

В ночь на 18 июля беспилотники атаковали ряд регионов России. Под ударами оказались логистические объекты, нефтебаза и инфраструктура в нескольких городах.

В частности, в городе Котовске Тамбовской области после атаки дронов возник масштабный пожар на складах логистического центра Wildberries.

В ночь на 13 июля страна-агрессор Россия попала под удар дронов. Беспилотники атаковали Москву и Ставропольский край.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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