В РФ - взрывы и пожары: дроны ударили по Москве и НПЗ в Ставропольском крае

Мощные удары БПЛА по России спровоцировали масштабные пожары.

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В РФ - пожары после атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Дроны атаковали Москву и Ставропольский край

В Подмосковье БПЛА попал в жилую многоэтажку

На хуторе Вязники вспыхнул пожар на нефтебазе

В ночь на 13 июля страна-агрессор Россия попала под удар дронов. Беспилотники атаковали Москву и Ставропольский край.

Читайте в материале - куда именно попали дроны во время ночной атаки и какие последствия ударов в Подмосковье и на юге РФ.

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Атака на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин начал писать в Telegram о том, что силы ПВО сбивают дроны, которые летят на столицу РФ в 22:20 в воскресенье.

В одном из постов он сообщил об "отражении атаки" восьми беспилотников, что может свидетельствовать о том, что часть дронов долетели до Москвы.

По данным Собянина на 04:59 утра понедельника, за время ночной атаки ПВО уничтожила якобы 37 беспилотников.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - отметил он.

Смотрите видео - Кадры с места работы ПВО:

Как сообщает Telegram-канал Astra, жители Московской области утверждают, что дрон влетел в жилую многоэтажку в Солнечногорске.

О пострадавших не сообщается.

Последствия атаки на Солнечногорск / Фото: t.me/astrapress

Позже местный губернатор Андрей Воробьёв сообщил, что в Подмосковье "было сбито и подавлено 81 БПЛА".

"Беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое - получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах (...) Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино (Истра) - там повреждены два частных дома. В Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Атака на Ставропольский край

В ночь на 13 июля жители Ставропольского края сообщили о взрывах и пожаре в регионе.

Местный губернатор Владимир Владимиров заявил, что в 01:13 в регионе была объявлена опасность применения беспилотников.

Атака на Ставропольский край / Фото: Exilenova+

Уже через несколько минут в OSINT-пабликах стали писать, что дроны атаковали нефтебазу в городе Михайловск. Также в соцсетях появились кадры пожара на объекте. Уточнялось, что горят резервуары.

Информацию о возгорании подтвердил и сам губернатор.

"В результате атаки есть возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга. Работают пожарные расчеты, другие экстренные службы", - говорится в заявлении.

Пострадавших, по данным Владимирова, нет.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

OSINT-анализ Astra кадров от очевидцев подтвердил, что горит нефтебаза рядом с железной дорогой в хуторе Вязники. Это вторая нефтебаза, атакованная в этом хуторе за последнюю неделю. В 1.2 км от нее находится еще одна нефтебаза, которую уже атаковали украинские дроны в ночь на 9 июля.

Смотрите видео - В Ставропольском крае горит нефтебаза:

Удары по РФ - последние новости

Как писал Главред, 12 июля силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области РФ, десяти танкерам и четырем паромам противника в акватории Азовского моря.

Силы обороны 10 июля и в ночь на 11 июля нанесли серию ударов по важным военным объектам российских оккупантов. Под удар попали общевойсковой полигон, пункты управления беспилотниками и районы сосредоточения личного состава врага.

В ночь на 2 июля Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области страны-агрессора РФ.

Как удары по РФ влияют на завершение войны: мнение эксперта

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям уже отражаются на топливном рынке России. На этом фоне Москва сократила экспорт дизельного топлива, вынуждена искать дополнительные источники поставок и сталкивается с перебоями в обеспечении отдельных регионов, включая временно оккупированный Крым, пишет Fox News.

Эксперты считают, что атаки на энергетическую инфраструктуру могут сказаться не только на ходе войны, но и на внутренней ситуации в России.

Российский оппозиционный политик Максим Кац отметил, что особое значение имеет предстоящая осенняя кампания по выборам в Госдуму, поскольку для Кремля важно продемонстрировать высокий уровень поддержки власти.

По его мнению, возникающие проблемы с топливом подрывают одну из ключевых задач российских властей - убедить население, что война практически не влияет на повседневную жизнь страны.

"Для танков топливо найдут. Вопрос не в этом. Вопрос в том, сможет ли Путин сохранить контроль над Россией", - отмечает оппозиционер.

Кац также подчеркнул, что предсказать момент возможных политических изменений невозможно, поскольку авторитарные системы нередко выглядят устойчивыми вплоть до их внезапного ослабления.

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Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

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