Поздравления с днём рождения подруге — красивые слова и забавные картинки

Поздравить подругу можно, отправив ей стильные картинки с днем рождения из подборки Главреда.

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Поздравление с днём рождения подруге / Фото: Главред

День рождения подруги - это особенный и радостный праздник. В этот день каждой имениннице будет приятно получить искреннее поздравление, которое подарит хорошее настроение и теплые эмоции с самого утра.

Порадовать близкого человека можно, отправив красивую открытку или стильную картинку с днем рождения. Главред подготовил подборку лучших поздравлений, которые помогут сделать этот день ещё ярче.

Поздравления с днем рождения подруге в стихах

С днём рождения, милая подруга,

видео дня

Пусть ты всегда будешь счастлива.

Пусть сбудутся заветные мечты,

А все дни будут светлыми и радостными!

***

Пусть жизнь дарит только радость,

Каждый день приносит тепло и доброту.

Счастья, мира, веры и добра,

Пусть улыбка на губах расцветает!

Поздравления с днем рождения подруге картинки / Фото: Главред

Пусть любовь тебя окрыляет,

Сердце счастьем согревает.

Пусть судьба будет щедрой и светлой,

А жизнь - яркой и радушной!

***

Будь красивой, счастливой всегда,

Не встречай на пути беды.

Пусть удача идет рядом,

А душа от радости ликует!

Поздравления с днем рождения подруге - открытки / Фото: Главред

Поздравление с днем рождения подруге в прозе

Дорогая подруга, с днем рождения! Желаю тебе крепкого здоровья, душевной гармонии, безграничного счастья и исполнения всех мечтаний. Пусть каждый день дарит новые возможности, приятные сюрпризы, искренние улыбки и незабываемые моменты. Оставайся таким же добрым, светлым и невероятным человеком!

***

Поздравляю тебя с днём рождения! Пусть в твоей жизни всегда будет место для радости, любви, тёплых встреч и великих побед. Желаю, чтобы рядом были люди, которые ценят и поддерживают тебя, а каждая мечта непременно становилась реальностью.

Красивые поздравления с днём рождения подруге / Фото: Главред

С днём рождения! Пусть жизнь будет яркой, как радуга после дождя, лёгкой, как летний ветерок, и тёплой, как солнечный луч. Желаю тебе любви, благополучия, семейного уюта и исполнения самых заветных желаний.

***

Дорогая подруга! Пусть этот день станет началом нового счастливого года твоей жизни. Желаю уверенно идти к своим целям, не бояться перемен, находить радость в мелочах и всегда чувствовать любовь и поддержку родных.

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