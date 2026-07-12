Поздравления с днём рождения подруге — красивые слова и забавные картинки

День рождения подруги - это особенный и радостный праздник. В этот день каждой имениннице будет приятно получить искреннее поздравление, которое подарит хорошее настроение и теплые эмоции с самого утра.
Порадовать близкого человека можно, отправив красивую открытку или стильную картинку с днем рождения. Главред подготовил подборку лучших поздравлений, которые помогут сделать этот день ещё ярче.
Поздравления с днем рождения подруге в стихах
С днём рождения, милая подруга,
Пусть ты всегда будешь счастлива.
Пусть сбудутся заветные мечты,
А все дни будут светлыми и радостными!
***
Пусть жизнь дарит только радость,
Каждый день приносит тепло и доброту.
Счастья, мира, веры и добра,
Пусть улыбка на губах расцветает!
Пусть любовь тебя окрыляет,
Сердце счастьем согревает.
Пусть судьба будет щедрой и светлой,
А жизнь - яркой и радушной!
***
Будь красивой, счастливой всегда,
Не встречай на пути беды.
Пусть удача идет рядом,
А душа от радости ликует!
Поздравление с днем рождения подруге в прозе
Дорогая подруга, с днем рождения! Желаю тебе крепкого здоровья, душевной гармонии, безграничного счастья и исполнения всех мечтаний. Пусть каждый день дарит новые возможности, приятные сюрпризы, искренние улыбки и незабываемые моменты. Оставайся таким же добрым, светлым и невероятным человеком!
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Поздравляю тебя с днём рождения! Пусть в твоей жизни всегда будет место для радости, любви, тёплых встреч и великих побед. Желаю, чтобы рядом были люди, которые ценят и поддерживают тебя, а каждая мечта непременно становилась реальностью.
С днём рождения! Пусть жизнь будет яркой, как радуга после дождя, лёгкой, как летний ветерок, и тёплой, как солнечный луч. Желаю тебе любви, благополучия, семейного уюта и исполнения самых заветных желаний.
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Дорогая подруга! Пусть этот день станет началом нового счастливого года твоей жизни. Желаю уверенно идти к своим целям, не бояться перемен, находить радость в мелочах и всегда чувствовать любовь и поддержку родных.
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