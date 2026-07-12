Открытые или закрытые окна: что действительно поможет сохранить прохладу в доме

Специалисты объяснили, когда именно следует проветривать жилье.

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Как сохранить прохладу в доме / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Когда именно можно открывать окна во время жары

Какую ошибку совершают большинство людей

Летом спастись от жары очень трудно. В частности, некоторые люди открывают окна, чтобы проветрить дом и снизить температуру внутри. В то же время другие, наоборот, плотно закрывают окна и двери, чтобы воздух с улицы не попадал в дом.

Главред решил разобраться, нужно ли открывать окна в жару или лучше оставлять их закрытыми.

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Нужно ли открывать окна в жару

Специалисты из Великобритании пришли к единодушному выводу в давнем споре о проветривании во время жары. По их словам, окна, двери, жалюзи и шторы нужно держать плотно закрытыми в течение самой жаркой части дня, а не открывать настежь, как поступает большинство людей, пишет Mirror.co.uk.

Отмечается, что такой подход герметизирует жилище и уменьшает поступление солнечного тепла, тогда как открывать окна стоит только рано утром или поздно вечером, когда температура на улице опускается ниже комнатной.

Почему открытые окна только нагревают дом

Логика, согласно которой открытое окно якобы впускает прохладу, работает только тогда, когда на улице действительно холоднее, чем в помещении.

"Как только солнечный свет проникает через окно и превращается в тепло внутри комнаты, вы ведете заведомо проигрышную битву. Жалюзи и ставни перехватывают это тепло, прежде чем оно достигнет вашего жилого пространства, что, как доказано, фактически уменьшает накопление тепла. Качественно установленные жалюзи на окне, выходящем на солнце, могут уменьшить поступление солнечного тепла на 40–70%", - отмечают специалисты.

Когда можно безопасно открывать окна

Открывать окна следует только тогда, когда температура на улице становится ниже, чем внутри. Обычно это происходит примерно с 21:00 или 22:00.

Кроме того, окна нужно открывать полностью и даже с противоположных сторон дома. Это позволит создать сквозняк, который быстро охладит все комнаты.

Могут ли шторы спасти квартиру от жары – видео:

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