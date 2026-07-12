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ПВО Украины пропускает 92% баллистики: СМИ назвали главную уязвимость Киева

Виталий Кирсанов
12 июля 2026, 10:52
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В ходе атаки 6 июля украинским силам ПВО не удалось перехватить ни одну из 29 баллистических ракет.
ПВО Украины пропускает 92% баллистики
ПВО Украины пропускает 92% баллистики / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Кратко:

  • В июле из 53 выпущенных баллистических ракет по Киеву 49 достигли своих целей
  • За последнюю неделю РФ применила против Украины около 2200 ударных дронов

Несмотря на значительные успехи Украины в создании современных и относительно недорогих вооружений, прежде всего различных типов беспилотников, система противовоздушной обороны страны по-прежнему испытывает серьезные трудности с перехватом российских баллистических ракет. Об этом сообщает испанское издание El País.

По данным газеты, во время двух масштабных атак на Киев, состоявшихся 2 и 6 июля, из 53 выпущенных баллистических ракет 49 достигли своих целей. Таким образом, эффективность российских ударов превысила 92%. В частности, в ходе атаки 6 июля украинским силам ПВО не удалось перехватить ни одну из 29 баллистических ракет.

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Издание также отмечает, что за последнюю неделю Россия применила против Украины около 2200 ударных беспилотников, более 1730 управляемых авиабомб и 106 ракет различных типов. При этом украинская противовоздушная оборона демонстрирует высокую эффективность в борьбе с дронами, уничтожая примерно 90% таких целей.

В то же время, подчеркивает El País, сохраняющийся дефицит средств противоракетной обороны остается одной из ключевых проблем украинской системы ПВО, особенно в условиях продолжающихся ударов баллистическими ракетами.

"Опрошенные эксперты считают, что этот недостаток невозможно преодолеть в краткосрочной перспективе, особенно из-за трудностей с приобретением американской системы ПВО Patriot, основного средства противодействия баллистическим ракетам", - говорится в статье.

Киев прежде всего заинтересован в вариантах PAC-2 и PAC-3. Каждый перехватчик PAC-3, которые считаются наиболее подходящими для перехвата баллистических ракет, стоит около 4 миллионов долларов, а полная пусковая батарея оценивается примерно в 1 миллиард долларов. Помимо стоимости, проблемой является также высокий мировой спрос на эти системы.

"Самая большая проблема сейчас – это война с Ираном, для которой используется большое количество этих ракет Patriot… Американская промышленность не в состоянии производить достаточное количество для пополнения этих запасов, и, более того, Украина не входит в число ее приоритетов", – говорит директор Центра Разумкова Алексей Мельник.

По его словам, даже если технологии производства Patriot будут переданы Киеву, то в лучшем случае потребуется шесть месяцев, чтобы Украина смогла получить подобное оружие.

В любом случае, он считает, что "реальное решение" заключается не только в предоставлении таких перехватчиков, но и в поставках ракет большой дальности, таких как Tomahawk, или аналогичного оружия, способного лишить Россию возможности осуществлять массированные атаки.

Европа мало что может сделать

По словам Кристиана Д. Вильянуэвы, редактора военно-политического журнала Ejércitos, производство Patriot осуществляется в количествах, значительно меньших, чем требуется в настоящее время в условиях войны.

"Независимо от того, сколько денег Европа хочет вложить через PURL, ракеты Patriot производятся в тех темпах, в которых они производятся", – объясняет Вильянуэва.

Он также подчеркивает, что проблема заключается не только в самой ракете и текущем спросе на нее, но и во всей системе, которая ее поддерживает: радарах, транспортных средствах, пусковых батареях, лицензиях, производственных линиях и так далее. В конечном итоге, несмотря на давление со стороны Брюсселя или НАТО, все зависит от одобрения Трампа, а это значит, что

"Европа мало что может сделать", – заключает он.

В любом случае, добавляет редактор Ejércitos, процесс зависит от таких факторов, как экспортные правила США и требования к лицензированию, и даже от присутствия украинских специалистов на американской земле. Короче говоря, это займет "много месяцев", прогнозирует он.

Что, кроме баллистики, Украине сложно сбивать

"Главред" писал , что, по словам советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова, Украина сбивает во время атак России более 90% "Шахедов". Но эта статистика может измениться в худшую сторону, если РФ будет увеличивать количество реактивных дронов.

Враг будет пытаться атаковать Украину всё большим количеством реактивных БПЛА, поскольку понимает, что Силы обороны пока не располагают достаточным количеством перехватчиков, способных противостоять таким "Шахедам".

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, "Главред" писал, что в ночь на 11 июля Россия атаковала столицу Украины. Около 03:41 была объявлена ракетная тревога, а через несколько минут городские власти заявили об атаке с применением баллистического оружия.

В Киеве в результате ночной атаки страны-агрессора России ранены 11 человек, среди них ребенок. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что ещё до объявления воздушной тревоги были попадания по гражданской инфраструктуре. В столице повреждены жилые дома, офисы, богословская семинария. На местах работают оперативные службы.

Мэр Киева Виталий Кличко 6 июля сообщил о баллистических ударах и серии мощных взрывов в Киеве. По Киеву и пригородам за короткий промежуток времени враг выпустил ракеты комплексов "Искандер", "Циркон" и С-400.

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Об источнике: El País

El País - крупнейшая по тиражу ежедневная газета в Испании. El País является одной из трех основных испанских национальных газет (вместе с "El Mundo" и "ABC"). Газетой El País, офис которой расположен в Мадриде, владеет испанский медиаконгломерат PRISA. Газета основана 4 мая 1976 года. Главный редактор - Хавьер Морено, пишет Википедия.

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