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Доллар достигнет психологической отметки: каким будет курс валют с понедельника

Мария Николишин
12 июля 2026, 11:47
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Банкир заявил, что это может стать инфляционным сигналом для всей экономики.
Доллар достигнет психологической отметки: каким будет курс валют с понедельника
Прогноз курса валют на следующую неделю / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления банкира:

  • Валютный рынок сохранит относительную стабильность
  • Евро будет зависеть от мирового валютного рынка
  • Топливо может спровоцировать рост цен в Украине

Середина июля на валютном рынке может пройти без резких курсовых колебаний. Доллар будет оставаться вблизи психологической отметки в 45 гривен. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, нынешняя ситуация свидетельствует скорее о контролируемых колебаниях, чем о предпосылках для резкой девальвации.

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Он добавил, что евро, скорее всего, будет оставаться в пределах 51–52,5 грн, а ключевым фактором станет не только курс гривни к доллару, но и соотношение евро и доллара на мировых торгах.

"Если пара евро/доллар будет держаться вблизи 1,14–1,16, то украинский рынок евро также останется относительно предсказуемым", - отметил Лесовой.

Банкир убежден, что наибольшее беспокойство на ближайшей неделе вызовет топливо.

"Война способна создавать локальные проблемы: повреждение инфраструктуры, неравномерное предложение, временное сокращение количества работающих АЗС в определенных регионах. Именно такие факторы могут ситуативно подталкивать цены. Любой заметный рост цен на топливо довольно быстро становится инфляционным сигналом для всей экономики", - подчеркнул он.

По его прогнозу, с 13 по 19 июля коридоры колебаний валютных курсов составят 44,4–45 грн/долл. и 51–52,5 грн/евро (на межбанке) и 44,5–45 грн/долл. и 51–52,5 грн/евро (на наличном рынке).

Лесовой считает, что средняя разница между курсами межбанка и на наличном рынке составит 0,1–0,15 грн, а недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1–1,5% от исходного курса понедельника.

Курс доллара
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Когда курс доллара может превысить 45 гривен

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что во второй половине года инфляция ускорится, поэтому у НБУ сейчас есть окно возможностей для девальвации гривни.

По его словам, уже в июле курс доллара может превысить отметку в 45 гривен.

"Если это делать одновременно с ростом цен, то инфляция может значительно превысить ожидаемые 10% за год. Ближайший месяц, то есть середина июля, прояснит ситуацию с курсом. По моим оценкам, официальный курс в июле достигнет 45,5–45,6 грн/доллар и остановится", - подчеркнул он.

Курс валют - последние новости

На понедельник, 13 июля, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 44,49 грн/долл., а евро - на уровне 50,86 грн/евро.

Тарас Лесовой отмечал, что валютный рынок Украины в июле не будет демонстрировать резких колебаний. Ситуацию будет определять "заметный спрос импортеров".

Как сообщал Главред, финансист и экономист Сергей Фурса заявлял, что в условиях полномасштабной войны говорить о полноценном рыночном курсе валюты некорректно, поскольку ситуация в значительной степени зависит от регулирования со стороны Национального банка Украины.

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О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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