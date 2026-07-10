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Доллар и евро внезапно подешевели после взлета – курс валют на 13 июля

Инна Ковенько
10 июля 2026, 15:49
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НБУ опубликовал официальный курс валют на понедельник, 13 июля.
Курс валют на 13 июля
Курс валют на 13 июля / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 13 июля
  • Насколько подешевел евро
  • Сколько будет стоить злотый 13 июля

В понедельник, 13 июля, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар, евро и польский злотый незначительно подешевели. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 13 июля

Официальный курс доллара США к гривне на понедельник установлен на уровне 44,49 гривны за доллар. По сравнению с пятницей, 10 июля, американская валюта подешевела на 2 копейки.

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Курс евро на 13 июля

Курс евро также несколько снизился. На понедельник НБУ установил его на уровне 50,86 гривны за евро, что на 1 копейку меньше, чем в пятницу.

Курс злотого на 13 июля

Польский злотый также ослабил свои позиции. Официальный курс на 13 июля составляет 11,69 гривны за злотый, что на 11 копеек меньше, чем накануне.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Когда курс доллара может вырасти до 51 гривны

Финансист и экономист Сергей Фурса убежден, что курс доллара в Украине может вырасти до 51 гривны в ближайшее время, а именно - в следующем году или в 2028 году.

По его словам, в условиях полномасштабной войны говорить о полноценном рыночном курсе валюты некорректно, поскольку ситуация в значительной степени зависит от регулирования со стороны Национального банка Украины.

"Необходимо постепенно принимать меры в отношении курса, чтобы девальвация происходила хотя бы постепенно, компенсируя существующую инфляцию", - подчеркнул он.

Курс валют - последние новости по теме

Напомним, в пятницу, 10 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 44,51 гривны за один доллар США. Курс европейской валюты был установлен на уровне 50,87 гривны за один евро.

Как сообщал Главред, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов заявлял, что в течение второго полугодия 2026 года курсовые колебания в Украине будут вполне ожидаемыми. В частности, стоимость доллара может вырасти до 46,5 гривен.

Кроме того, народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявляла, что правительство ожидает дальнейшей девальвации национальной валюты. Согласно прогнозу, среднегодовой курс доллара вырастет с 44,4 грн в 2026 году до 50,7 грн в 2029 году. В конце 2029 года курс может достичь примерно 51,5 грн за доллар.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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