Огурцы больше не будут горчить из-за жары: что нужно сделать, чтобы спасти урожай

Вы узнаете:
- Почему огурцы горькие в жару
- Как убрать горечь из плодов
Горький вкус огурцов в жаркую и засушливую погоду - не приговор для урожая: достаточно полива, мульчирования и немного терпения, чтобы ситуация исправилась. Причина горечи - соединение кукурбитацин, которое содержится в большинстве сортов огурцов и накапливается в плодах и листьях под воздействием стресса от недостатка влаги, высоких температур или плохого питания, сообщает Purdue University.
Несмотря на то, что в начале сезона в большинстве регионов выпало достаточно осадков, последующая жаркая и сухая погода усилила выработку горького вещества в растениях. Селекционеры уже давно работают над решением этой проблемы и вывели ряд современных сортов, в которых ген горечи отсутствует.
Откуда берется горечь и как от нее избавиться
У некоторых людей горький вкус огурцов вызывает легкий дискомфорт в желудке и заметное вздутие. Именно поэтому селекционеры вывели специальные сорта, лишенные горечи. Кроме того, более новые сорта с более тонкой кожицей, как правило, также менее горькие на вкус.
Степень горечи напрямую зависит от того, насколько сильными были жара и засуха. В большинстве случаев достаточно срезать кончик у стебля и снять кожицу - это устраняет основную часть горечи. Плоды, горькие насквозь, лучше сразу выбросить: маринование вкуса не исправит.
Что делать сейчас и что учесть в следующем сезоне
В засушливые периоды регулярный полив (примерно 2,5–4 см воды) медленным и мягким способом поможет предотвратить появление горечи в будущих плодах. Дополнительно стоит использовать мульчу, например солому, измельчённую кору или газеты: это охлаждает почву, сохраняет влагу и сдерживает сорняки.
На следующий сезон стоит сразу выбирать современные сорта, генетически лишенные горького привкуса, и обеспечивать растениям оптимальные условия выращивания, когда это возможно.
Смотрите видео о том, почему огурцы горькие и деформируются:
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Об источнике: Purdue University
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