Жара и недостаток влаги вызывают выработку горького вещества в плодах, но исправить ситуацию можно, выполнив несколько шагов.

https://glavred.info/sad-ogorod/ogurcy-bolshe-ne-budut-gorchit-iz-za-zhary-chto-nuzhno-sdelat-chtoby-spasti-urozhay-10779500.html Ссылка скопирована

Что делать, чтобы огурцы не были горькими / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня

Почему огурцы горькие в жару

Как убрать горечь из плодов

Горький вкус огурцов в жаркую и засушливую погоду - не приговор для урожая: достаточно полива, мульчирования и немного терпения, чтобы ситуация исправилась. Причина горечи - соединение кукурбитацин, которое содержится в большинстве сортов огурцов и накапливается в плодах и листьях под воздействием стресса от недостатка влаги, высоких температур или плохого питания, сообщает Purdue University.

Несмотря на то, что в начале сезона в большинстве регионов выпало достаточно осадков, последующая жаркая и сухая погода усилила выработку горького вещества в растениях. Селекционеры уже давно работают над решением этой проблемы и вывели ряд современных сортов, в которых ген горечи отсутствует.

Откуда берется горечь и как от нее избавиться

У некоторых людей горький вкус огурцов вызывает легкий дискомфорт в желудке и заметное вздутие. Именно поэтому селекционеры вывели специальные сорта, лишенные горечи. Кроме того, более новые сорта с более тонкой кожицей, как правило, также менее горькие на вкус.

Степень горечи напрямую зависит от того, насколько сильными были жара и засуха. В большинстве случаев достаточно срезать кончик у стебля и снять кожицу - это устраняет основную часть горечи. Плоды, горькие насквозь, лучше сразу выбросить: маринование вкуса не исправит.

Что делать сейчас и что учесть в следующем сезоне

Почему огурцы становятся горькими и что с этим делать / Инфографика: Главред

В засушливые периоды регулярный полив (примерно 2,5–4 см воды) медленным и мягким способом поможет предотвратить появление горечи в будущих плодах. Дополнительно стоит использовать мульчу, например солому, измельчённую кору или газеты: это охлаждает почву, сохраняет влагу и сдерживает сорняки.

На следующий сезон стоит сразу выбирать современные сорта, генетически лишенные горького привкуса, и обеспечивать растениям оптимальные условия выращивания, когда это возможно.

Смотрите видео о том, почему огурцы горькие и деформируются:

Интересное по теме:

Об источнике: Purdue University Purdue University (purdue.edu) - это официальный веб-портал Университета Пердью, одного из ведущих государственных исследовательских вузов США, всемирно известного своими достижениями в области инженерии и авиакосмонавтики. Сайт служит главным цифровым хабом для абитуриентов, студентов и ученых, предоставляя информацию об условиях поступления, учебных программах и передовых исследованиях. Также ресурс обеспечивает доступ к внутренним сервисам университета, новостям кампуса и расписанию мероприятий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред