Жара не испортит урожай огурцов: чем подкармливать растения в июле

Садоводы делятся рецептом раствора, который помогает растениям легче переносить летнюю жару.

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Чем подкормить растения в июле / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Чем подкормить огурцы в июле

Как приготовить раствор из древесной золы

Почему золу нельзя сочетать с азотом

В июле огурцы тратят больше всего сил на формирование плодов, и именно сейчас растения наиболее чувствительны к недостатку питательных веществ. Если стебли теряют насыщенный зеленый цвет, края листьев подсыхают, а завязи развиваются медленно, это сигнал о том, что почва не обеспечивает достаточного питания.

Главред расскажет, какая подкормка поможет огурцам пережить жару и дать щедрый урожай

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Чем подкормить огурцы в июле

Опытные огородники советуют в середине лета прибегнуть к простому и доступному средству - раствору на основе древесной золы, пишет VSN. Он содержит калий, кальций и другие микроэлементы, которые помогают огурцам лучше переносить жару, поддерживают работу корневой системы и стимулируют активное плодоношение.

Правила полива огурцов / Инфографика: Главред

Как правильно приготовить раствор

Для приготовления понадобится 1 стакан просеянной древесной золы и 10 литров теплой воды. Смесь следует хорошо перемешать и оставить настаиваться на два–три часа. Перед внесением раствор ещё раз перемешивают, чтобы все полезные вещества равномерно распределились.

Поливать огурцы нужно только на хорошо увлажненную почву, расходуя примерно пол-литра – литр раствора под каждый куст. Рекомендуем проводить процедуру утром или вечером, когда солнце не припекает.

Чтобы подкормка дала максимальный эффект, после полива следует замульчировать землю скошенной травой или соломой. Такой слой удерживает влагу у корней и защищает почву от перегрева даже в самые жаркие дни.

Важные предостережения

Золую нельзя смешивать с азотными удобрениями, ведь это снижает её эффективность. Также не стоит вносить её слишком часто - достаточно одной подкормки в начале июля, чтобы растения получили необходимую поддержку и продолжили активное плодоношение.

Смотрите видео о том, чем подкормить огурцы во время плодоношения:

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Об источнике: VSN VSN (Волынская служба новостей) - это региональное онлайн-издание, специализирующееся на оперативном освещении местных новостей, решений органов власти, общественных инициатив, деятельности бизнеса и жизни активных жителей Волыни.

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