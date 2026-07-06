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Польша рассекретила данные о помощи Украине - что передали с 2022 года

Руслана Заклинская
6 июля 2026, 22:00
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Министр обороны Польши обнародовал перечень военной техники, переданной Киеву за годы полномасштабной войны.
Польша рассекретила данные о помощи Украине — что передали с 2022 года
Правительство Польши впервые обнародовало объемы военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, facebook.com/kosiniakkamysz, Офис президента Украины

Кратко:

  • Польша рассекретила данные о помощи Украине
  • Общая сумма за 2022–2023 годы - 3,5 млрд евро
  • Переданы танки, МиГ-29, Ми-24 и ракеты Patriot

Правительство Польши впервые обнародовало подробную информацию о военной помощи, которую страна оказала Украине с начала полномасштабной войны. Общая стоимость поддержки за 2022–2023 годы составила 15 миллиардов злотых, а в 2024 году - ещё 1,5 миллиарда злотых. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает польское издание RMF24.

По словам министра, в течение 2022–2023 годов Польша передала Украине значительный объем тяжелого вооружения. В пакет помощи вошли танки Т-72, PT-91 и Leopard 2A4, бронетранспортеры и боевые машины пехоты Rosomak, БРДМ и BWP-1, а также артиллерийские системы AHS Krab, самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивные системы БМ-21, 120-мм и 60-мм минометы.

видео дня

По словам министра, в течение 2022–2023 годов Польша передала Украине значительный объём тяжёлого вооружения. В пакет помощи вошли танки Т-72, PT-91 и Leopard 2A4, бронетранспортеры и боевые машины пехоты Rosomak, БРДМ и BWP-1, а также артиллерийские системы AHS Krab, самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика", реактивные системы БМ-21, 120-мм и 60-мм минометы.

МиГ-29
МиГ-29 / Инфографика: Главред

Кроме того, Украина получила беспилотники Warmate и FlyEye, истребители МиГ-29, ударные вертолеты Ми-24, а также зенитно-ракетный комплекс WEGA С-200. Косиняк-Камыш подчеркнул, что это решение принимало предыдущее польское правительство партии "Право и справедливость" (PiS), находившееся у власти в 2022–2023 годах.

"Это были времена наших предшественников. Сегодня они не хотят вспоминать, что передали это оборудование. Я не только напомню им об этом, но и буду защищать их в этих решениях", - заявил министр.

Какую помощь Польша предоставила с 2024 года

По словам Косиняка-Камиша, после 2023 года Польша продолжила военную поддержку Украины. В частности, украинские войска получили ракеты PAC-3 для систем Patriot, беспилотный комплекс Scan Eagle, авиационные бомбы, противотанковые управляемые ракеты, гранаты для гранатометов, боеприпасы для танков, артиллерии и минометов.

Также передавались запасные части, оборудование и аксессуары для авиационной, бронетанковой техники и зенитных комплексов "Нева", а также индивидуальное снаряжение для украинских военных.

По оценке польского правительства, общая стоимость этой помощи в 2024 году составляет около 1,5 млрд злотых. Министр обороны сообщил, что в настоящее время раскрыта лишь часть информации, а подробные сведения о военной помощи Украине будут обнародованы позже.

Причины скандала с Польшей - объяснение эксперта

Историк и бывший глава Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович прокомментировал рост антиукраинских настроений в польской политике. По его словам, нынешняя ситуация является следствием длительного процесса, в ходе которого польские политики формировали соответствующие нарративы в обществе.

"Потому что на протяжении около 20 лет польские политики насыщали польское общество антиукраинскими нарративами, сформированными вокруг мифической концепции о геноциде, организованном украинскими националистами. И сейчас они с удовольствием пожинают плоды этой антиукраинской истерии, которая дает им возможность получать политические дивиденды", - подчеркнул он в интервью Главреду.

В то же время Вятрович отметил, что изменить ситуацию с украинской стороны невозможно, поскольку она зависит от внутренних процессов в Польше. По его мнению, положительное влияние могут оказать лишь инициативы польского общества, в частности совместные заявления религиозных институтов и другие диалоги между церквями и общественными кругами.

Помощь Украине от Польши - новости по теме

Как сообщал Главред, сопредседатель польской партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак заявил, что весной Польша якобы без публичного объявления передала Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot. По его словам, эти ракеты были закуплены США для польской системы ПВО и могли использоваться для перехвата российских ракет "Искандер".

Также Польша решила утилизировать 14 истребителей МиГ-29 вместо передачи их Украине. По данным Defense Express, причиной стал срыв договоренностей об обмене самолетов на украинские технологии в сфере дронов и ракет.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий высказал свою позицию по поводу лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Президент Польши обратил внимание на сложные обстоятельства лишения Зеленского высшей награды и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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Об источнике: RMF24.pl

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