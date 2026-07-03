Польша утилизирует МиГ-29, которые обещала Украине: насколько это критично для ВСУ

Варшава объясняет это решение тем, что не получила от Киева обещанные технологии в сфере дронов и ракет.

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Варшава не отдаст последние МиГ-29 / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ВВС США, facebook.com/PrezydentNawrocki

Кратко:

Польша утилизирует 14 истребителей МиГ-29

Причина - срыв обмена на дронные технологии

Часть самолетов могла быть непригодной к полетам

Польша решила не передавать Украине свои последние истребители МиГ-29, а списать и утилизировать их. Речь идет о 14 самолетах, которые ранее рассматривались как потенциальная военная помощь Киеву. Об этом сообщило издание Defense Express.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объяснил это решение тем, что Украина якобы не передала польской стороне военные технологии, которые Варшава рассчитывала получить в рамках возможного обмена. По данным издания, Польша рассчитывала получить от Украины отдельные технологии в сфере беспилотных систем и ракет в обмен на самолеты.

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Сколько самолетов планировали передать

Речь идет о 14 истребителях МиГ-29, которые оставались на вооружении польских Военно-воздушных сил. Все они находились в эксплуатации еще с 1989 года и, по оценке польского Генштаба, уже исчерпали свой ресурс. Среди них:

11 одноместных истребителей;

3 двухместных учебно-боевых самолета.

МиГ-29 / Инфографика: Главред

В 2023 году Польша уже передала Украине 14 МиГ-29. При этом оставшиеся самолеты в 2011–2014 годах прошли модернизацию на предприятии Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 2.

Модернизация включала установку бортового компьютера, более современных дисплеев в кабине, новых систем навигации и средств связи. При этом модернизация не коснулась радиолокационной станции и систем вооружения, поэтому по своим возможностям они близки к словацким МиГ-29АС, которые Украина также получила в 2023 году.

Все ли самолеты были пригодны к полетам

В Defense Express отмечают, что цифра в 14 самолетов является скорее номинальной. Реальное количество боеспособных истребителей могло быть значительно меньше.

В качестве примера приводится ситуация со Словакией, которая передала Украине 13 МиГ-29АС. Из них девять самолетов были непригодны даже к полетам, поэтому их перевозили в Украину в разобранном виде на грузовиках. Эксперты предполагают, что часть польских МиГ-29 могла использоваться лишь в качестве доноров запасных частей, тогда как остальные нуждались бы в ремонте перед боевым применением.

"Учитывая, что Варшава перевела передачу этих самолетов в разряд коммерческой сделки, целесообразность их обмена на дронные и ракетные технологии Украины сама по себе отдельный вопрос, ответ на который можно дать только по результатам реальной оценки состояния каждого самолета с истекшим сроком эксплуатации", - отмечают аналитики Defense Express.

Кроме того, важным фактором остается подготовка украинских пилотов. В настоящее время Воздушные силы Украины постепенно переходят с советских истребителей на западные F-16, Mirage 2000-5 и Gripen. Ожидается, что первые шведские истребители Gripen Украина может получить в начале 2027 года.

"И с одной стороны, когда Украина уже четвертый год противостоит российской агрессии, даже такие истребители, возможно, не были бы лишними. Но если в Польше сначала решили перевести помощь в коммерческую плоскость, которую в конечном итоге свели к политике, то это исключительно их право занять свою позицию в истории", - подчеркнули в издании.

В чем причина антиукраинских заявлений Польши - мнение эксперта

Руководитель Центра исследований России, дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью "Главред" рассказал, что истинные мотивы конфликта следует искать не в событиях прошлого и не в спорах вокруг названий воинских формирований. По его словам, ключ к пониманию ситуации лежит в совершенно иной плоскости.

"Ответ лежит на поверхности. Речь идет не об истории, не об УПА и не об Армии Крайовой - речь идет о политике", - подчеркнул Огрызко.

Эксперт убежден, что польские провластные круги сознательно разыгрывают чувствительную для обоих народов тему ради укрепления собственных позиций среди сторонников. По его мнению, лидерские амбиции главы Польши подталкивают его к все более радикальным шагам в этом направлении.

"На самом деле Навроцкий нацелился на предстоящие выборы и именно на антиукраинской истерии планирует строить свою будущую политическую карьеру. Выборы в Польше состоятся в следующем году, поэтому нынешняя ситуация - это своеобразный старт политической кампании, которую Навроцкий начинает уже сейчас", - добавил дипломат.

Отношения между Украиной и Польшей - новости по теме

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко высказался о перспективах украинско-польского сотрудничества. Он подчеркнул, что экономические выгоды Польши от войны в Украине существенно влияют на дальнейший характер двусторонних отношений между государствами. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время эфира национального телемарафона заявил о намерении Киева зеркально реагировать на недружественные шаги партнеров. По его словам, зеркальные меры во внешней политике помогут защитить национальные интересы Украины в кратчайшие сроки.

Как ранее сообщал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий высказал свою позицию по поводу лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Президент Польши обратил внимание на сложные обстоятельства лишения Зеленского высшей награды и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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Об источнике: Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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