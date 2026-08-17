Более 1,5 млн обращений от ТЦК: Нацполиция раскрыла масштаб розыска мужчин в Украине

Правоохранители вместе с военным командованием проверяют не только уклонение от призыва, но и бронирование и работу ВЛК.

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Сколько мужчин было объявлено в розыск ТЦК в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, Киевский городской ТЦК и СП

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ТЦК передал полиции более 1,5 млн обращений о розыске

Зафиксировано более 20 тыс. дел об уклонении от мобилизации

Полиция проверяет бронирование, ВЛК и случаи СЗЧ

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки в течение 2026 года направили в Национальную полицию более 1,5 млн обращений о розыске граждан, уклоняющихся от мобилизации. Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил временно исполняющий обязанности главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Уголовная статистика по этому направлению также измеряется пятизначными цифрами: с момента введения военного положения правоохранители расследовали более 20 тысяч дел, возбужденных в связи с неявкой по вызову и другими формами уклонения от призыва.

Совместные направления работы с Генштабом

Повестка дня контактов полиции с военным руководством касается тех областей, где полномочия двух структур пересекаются. В беседах с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым речь идет о ходе мобилизации, нарушениях при оформлении отсрочек и бронирования, работе военно-медицинских комиссий, а также о реагировании на самовольное оставление части.

Роли правоохранителей и военных в этих процессах, по словам и.о. главы Нацполиции, не разделены жесткой границей.

"Это большая совместная работа, в которой важны постоянный обмен информацией и четкое взаимодействие между всеми, кто за нее отвечает. Точно так же мы работаем вместе, когда выявляем возможные злоупотребления со стороны должностных лиц ТЦК, ВЛК или других структур, вовлеченных в мобилизационные процессы", - отметил Цуцкиридзе.

Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика - Главред

Не только уклонисты, но и должностные лица

Второй вектор проверок направлен на саму систему комплектования: в поле зрения полиции попадают действия тех, кто принимает решения о годности к службе и законности бронирования. Именно бронирование Цуцкиридзе называет одним из каналов, где возможны злоупотребления, - наряду с работой комиссий, определяющих состояние здоровья призывников.

Мобилизация в Украине - что известно

Как сообщал Главред, на сайте Кабинета Министров зарегистрировали электронную петицию с требованием ввести обязательную мобилизацию для женщин, не имеющих детей. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что никакой женской мобилизации не планируется.

Также в Украине получила широкую огласку электронная петиция с требованием отменить право на отсрочку от мобилизации и увольнение со службы для мужчин, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Кроме того, в Украине могут измениться правила бронирования от мобилизации. В частности, бронь может стать платной или сопряженной с обязательной службой в резерве.

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Об персоне: Максим Цуцкиридзе Максим Цуцкиридзе - генерал полиции 3-го ранга, первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник Главного следственного управления. Доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины, профессор, сообщает Википедия.

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