Отмена отсрочки от мобилизации для многодетных родителей: что говорят в Раде

В парламенте приостановили рассмотрение любых изменений в перечень категорий, не подлежащих призыву.

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Могут ли отменить отсрочки от мобилизации / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Изменения в категориях призывников пока приостановлены

Многодетные родители пока не подлежат принудительному призыву

В Украине получила широкую огласку электронная петиция с требованием отменить право на отсрочку от мобилизации и увольнение со службы для мужчин, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 18 лет. Этот вопрос прокомментировал народный депутат Егор Чернев, заместитель председателя профильного комитета и глава делегации ВР в Парламентской ассамблее НАТО в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, на данный момент любые изменения, касающиеся категорий призывников, приостановлены.

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Он добавил, что это касается обоих направлений: как потенциального ограничения уже действующих прав военнообязанных, так и расширения перечня льготных категорий или предоставления новых привилегий.

"На сегодняшний день в комитете по национальной безопасности, обороне и развитию не рассматриваются изменения в перечень лиц, подлежащих отсрочке. Насколько мне известно, и в Министерстве обороны пока об этом речь не идет", - подчеркнул Чернев.

Таким образом, несмотря на высокий общественный резонанс вокруг петиции, многодетные родители по-прежнему остаются в утвержденном перечне лиц, не подлежащих принудительному призыву на военную службу.

Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Реформа ТЦК и СП в Украине

Заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник заявил, что реформа территориальных центров комплектования предусматривает изменение нынешней системы работы.

По его словам, одним из ключевых нововведений должно стать распределение функций ТЦК между различными учреждениями, а также создание отдельных центров для прохождения мобилизационных процедур.

"Функции ТЦК должны быть распределены между другими учреждениями, без замкнутого цикла учета и мобилизации", - подчеркнул он.

Розыск ТЦК - что нужно знать / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, командир 429-й бригады беспилотных систем "Ахиллес" Сил беспилотных систем Юрий "Ахиллес" Федоренко говорил, что для того, чтобы уменьшить масштабы принудительной мобилизации и увеличить количество добровольцев, Украине необходимо обеспечить достаточное финансирование, предоставить военнослужащим надежные социальные гарантии и достойное денежное обеспечение.

Также в Украине могут измениться правила отсрочки от мобилизации. Законопроект "О справедливом освобождении от призыва и участии в обороне" № 15237, зарегистрированный в Верховной Раде, предлагает изменить саму логику отсрочки. В частности, освобождение от призыва может стать платным или сопровождаться обязательной службой в резерве.

Кроме того, в Украине существенно изменили критерии определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики и могущих претендовать на отсрочку от мобилизации для своих работников.

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О персоне: Егор Чернев Егор Чернев - народный депутат Украины IX созыва, уроженец Бердянска Запорожской области, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, заместитель председателя Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. В марте 2020 года Егор выступил против создания Консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО. Чернев потребовал исключить бывшего премьер-министра Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 30 сентября 2020 года президент Зеленский подписал указ об увольнении Фокина. С началом российско-украинской войны в 2014 году вступил добровольцем в Национальную гвардию Украины.

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