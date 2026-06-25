В Украине приняли новые правила бронирования: кто потеряет 'бронь' с 1 сентября

В Украине радикально изменили правила отсрочки от призыва. Все, что известно о новых коэффициентах заработной платы, жестких лимитах и требованиях к бизнесу.

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Новые правила бронирования в Украине — кто теперь лишится брони / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Минэкономики существенно ужесточило критерии для получения отсрочки от мобилизации

Требования к средней зарплате компаний выросли в два-три раза

Квота на отсрочку от мобилизации для работников бизнеса осталась на уровне 50%

В Украине существенно изменили критерии определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики и могущих претендовать на отсрочку от мобилизации для своих сотрудников. Новые правила предусматривают значительно более жесткие требования к уровню заработной платы, масштабам деятельности, количеству работников, объемам производства и географии работы бизнеса. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в приказе №6954 от 24 июня 2026 года.

Главред собрал основные изменения.

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Минэкономики установило новые критерии для предприятий национальной экономики

Приказом утвержден новый перечень критериев, по которым предприятия, учреждения и организации могут быть признаны имеющими важное значение для отраслей национальной экономики. Именно этот статус является одним из ключевых условий для дальнейшего бронирования работников во время действия военного положения.

Документ предусматривает, что предприятие должно работать в сферах, за которые отвечает Министерство экономики, и соответствовать хотя бы одному из утвержденных критериев.

"Предприятие определяется как имеющее важное значение для отраслей национальной экономики, если оно по виду экономической деятельности относится к сферам, в которых Минэкономики обеспечивает формирование и реализацию государственной политики, и соответствует одному из следующих критериев", — говорится в приказе.

Среди оснований для получения соответствующего статуса названы получение государственных грантов на развитие перерабатывающей промышленности, выполнение контрактов для Минэкономики сроком не менее шести месяцев, нахождение в сфере управления министерства, проведение независимой экспертизы нормативно-правовых актов в сфере экономики, а также ряд других требований.

Для части компаний требования к заработной плате увеличили в два-три раза

Одной из наиболее резонансных норм приказа стали новые требования к уровню заработной платы работников.

Отныне предприятия с численностью не менее 50 работников должны выплачивать среднюю зарплату не ниже средней по стране, умноженной на коэффициент два, чтобы получить возможность бронирования.

"Размер начисленной средней заработной платы застрахованных лиц — работников за последний календарный месяц составляет не менее средней заработной платы по стране за последний отчетный налоговый год, умноженной на коэффициент 2", — указано в документе.

Для предприятий с меньшим количеством работников требования оказались еще более жесткими.

Для компаний с численностью работников от 20 человек установлена норма по выплате средней зарплаты на уровне не ниже средней по стране, умноженной уже на коэффициент три.

"Размер начисленной средней заработной платы застрахованных лиц — работников за последний календарный месяц составляет не менее средней заработной платы по стране за последний отчетный налоговый год, умноженной на коэффициент 3", — отмечается в приказе.

Важным критерием стала деятельность сразу в нескольких областях

Особое внимание Минэкономики уделило компаниям, работающим сразу в нескольких регионах Украины. Согласно новым правилам, предприятие может получить статус важного для экономики, если осуществляет деятельность как минимум в трёх областях Украины и имеет документально подтверждённое присутствие в этих регионах.

"Осуществление деятельности на территории трех и более областей Украины", — указано среди критериев.

При этом компания должна иметь не менее десяти застрахованных работников за последний календарный месяц.

Дополнительно установлено финансовое требование относительно уплаты налогов. За последние три месяца предприятие должно обеспечить уплату налогов и единого социального взноса на сумму не менее 24 тысяч гривен в каждой из трех областей деятельности.

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Новые преференции получили индустриальные парки и крупные инвесторы

Приказ также предусматривает отдельные основания для получения статуса критически важного предприятия для компаний, реализующих масштабные инвестиционные проекты. В перечень включены участники индустриальных парков, официально осуществляющие деятельность в пределах зарегистрированных промышленных площадок.

"Является участником промышленного парка и осуществляет хозяйственную деятельность в пределах промышленного парка", — указано среди критериев.

Также право на получение соответствующего статуса получают предприятия, заключившие специальные инвестиционные договоры о реализации проектов со значительными инвестициями.

Речь идет прежде всего о перерабатывающей промышленности, производстве биогаза и биометана, обращении с отходами, а также добывающих отраслях, за исключением отдельных видов деятельности, определенных законодательством.

Особые правила введены для лесного хозяйства

Отдельный раздел приказа посвящен предприятиям лесной отрасли.

Для получения статуса важного предприятия в этой сфере и возможности резервирования работников компания должна соответствовать одновременно двум критериям.

Первый предусматривает наличие в постоянном пользовании не менее 2500 гектаров лесохозяйственных земель или не менее десяти работников и годовой доход от 10 миллионов гривен.

"Имеет право постоянного пользования земельными участками лесохозяйственного назначения общей площадью не менее 2500 гектаров", — говорится в документе.

Кроме того, основным видом деятельности предприятия должны быть лесоводство, лесозаготовка или оказание вспомогательных услуг в лесном хозяйстве.

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Новые критерии коснулись природоохранных учреждений

Статус важных для экономики также могут получить учреждения природно-заповедного фонда.

К ним отнесены природные и биосферные заповедники, национальные природные парки, ботанические сады и отдельные научные учреждения экологического профиля.

"Природный заповедник, биосферный заповедник, национальный природный парк", — перечислено в приказе.

Для природоохранных территорий установлены минимальные площади. В частности, для национальных парков и заповедников она должна составлять не менее 800 гектаров, а для ботанических садов — не менее 15 гектаров.

Также право на соответствующий статус получили научные учреждения, занимающиеся экологическим мониторингом, исследованием морских экосистем, охраной окружающей среды и разработкой природоохранных нормативов.

Для аграриев установлен отдельный перечень требований

Значительная часть приказа посвящена предприятиям агропромышленного комплекса. Для признания важными для национальной экономики аграрные предприятия должны соответствовать как минимум двум критериям из установленного перечня.

Одним из требований является обработка не менее 1000 гектаров сельскохозяйственных угодий.

"Осуществляют обработку угодий сельскохозяйственного назначения на площади не менее 1000 гектаров", — указано в документе.

Альтернативой может служить наличие многолетних насаждений на площади не менее 50 гектаров или годовой доход от 40 миллионов гривен.

Кроме того, приказ содержит обширный перечень КВЭД, охватывающих выращивание зерновых, овощей, фруктов, ягод, разведение скота и птицы, производство удобрений, агрохимии, ветеринарных препаратов, сельскохозяйственной техники, пищевых продуктов, напитков, продукции перерабатывающей промышленности, рыбоводства и аквакультуры.

Определены требования к мелиоративным организациям

Новые правила также распространяются на организации водопользователей. Для получения статуса важного предприятия они должны иметь в собственности объекты мелиоративной инфраструктуры, переданные из государственной или коммунальной собственности.

"Осуществляет обслуживание инженерной инфраструктуры мелиоративной сети на территории более 500 гектаров", — указано среди условий.

Кроме того, такая организация должна иметь не менее пяти застрахованных работников.

Новые ограничения установлены для иностранных компаний и представительств

Приказом также определены критерии для постоянных представительств иностранных компаний и международных организаций, работающих в Украине.

Такие структуры должны вести деятельность в Украине не менее двух лет, быть официально зарегистрированными и состоять на налоговом учете.

"Они не ведут деятельность на территории Российской Федерации и Республики Беларусь", — отмечается в документе.

Отдельно предусмотрено, что в отношении компаний или их конечных бенефициаров не должны действовать санкции, признаваемые Украиной.

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Также для иностранных представительств установлено одно из самых жестких требований к заработной плате — средняя заработная плата сотрудников должна быть не ниже средней по стране, умноженной на коэффициент три.

Особые условия установлены и для представительств иностранных СМИ. Они должны быть аккредитованы в Украине, вести деятельность не менее двух лет и соответствовать всем базовым требованиям в отношении санкционных ограничений, налогового учета и уровня заработной платы.

Новые правила резервирования для банков

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила новые критерии, по которым будут определяться важные для украинской экономики предприятия. Это необходимо для того, чтобы бизнес мог резервировать своих работников по прозрачным и честным правилам.

Сегодня в Украине действует постановление правительства № 76, которое требует от любого предприятия обязательно соответствовать трем критериям (например, не иметь задолженности по уплате налогов или единого взноса, соблюдать определенный уровень заработной платы и т. д.). Если компания не соответствует хотя бы одному из них, то теряет право на резервирование. Если же все в порядке, тогда профильный орган оценивает компанию по своим отраслевым критериям.

Для рынков капитала такие правила разрабатывает Комиссия. В действующие правила, которые действуют еще с прошлого года, внесли четыре основных изменения.

Первое касается безопасности. Ранее Комиссия отказывала в бронировании только тем компаниям, среди владельцев которых были россияне или белорусы. Теперь правила стали более строгими. Статус "критического" не сможет получить предприятие, если в структуре его собственности присутствуют резиденты любых стран из "зоны риска", поддерживающие агрессию, или лица, находящиеся под санкциями.

Второе изменение защищает ключевых игроков рынка — так называемых "системно важных профессиональных участников". Речь идет о крупнейших компаниях, от работы которых напрямую зависит стабильность всего финансового сектора.

Третье изменение касается объектов критической инфраструктуры. Теперь, если предприятие входит в этот список, Комиссия имеет основание отнести его к критически важным. На данный момент в сфере компетенции Комиссии находится только одно такое предприятие.

Четвертый пункт устраняет путаницу и дублирование полномочий между ведомствами. Новые правила Комиссии вообще не касаются банков и финансовых учреждений, которые находятся в ведении Национального банка Украины. Это устраняет лазейку, когда банк после отказа в НБУ мог попытаться подать документы ещё и в Комиссию.

В ближайшее время проект правил будет опубликован на сайте Комиссии для проведения общественного обсуждения. Участники рынка и эксперты смогут подать свои предложения. После обработки всех отзывов окончательный текст будет утвержден и отправлен на регистрацию в Министерство юстиции.

Почему работодатели требуют проходить ВЛК перед бронированием — влияет ли ВЛК на получение брони

Специалисты в области военного права подчеркивают, что отсутствие актуального заключения военно-врачебной комиссии не блокирует процедуру бронирования. На сегодняшний день законодательство не содержит нормы, которая бы прямо связывала получение отсрочки для работника критически важного предприятия с обязательным прохождением медосмотра. Об этом говорится в ответе на портале Юристы.UA.

"С юридической точки зрения отсутствие ВЛК на данный момент не влияет на возможность получения отсрочки. Если вы оформляете отсрочку через приложение "Дия", система точно пропустит заявку. Но работодатель может потребовать прохождения медосмотра", — подчеркнул адвокат Вячеслав Кирда.

Юрист пояснил, что после цифровизации процедуры значительная часть проверок осуществляется автоматически. При подаче заявки через электронные сервисы система в первую очередь проверяет наличие работника в соответствующих государственных реестрах, его официальное трудоустройство и принадлежность к категории военнообязанных лиц. Сведения о прохождении ВЛК на этом этапе не являются определяющими.

В то же время адвокат обратил внимание, что на практике отдельные предприятия могут устанавливать дополнительные внутренние требования к персоналу. Из-за этого работники нередко сталкиваются с ситуациями, когда формально закон не требует прохождения медицинского осмотра, но работодатель настаивает на такой процедуре.

Юристы объяснили, как работает бронирование через цифровые сервисы

После запуска электронных механизмов оформления бронирования процедура стала значительно проще и быстрее. Значительная часть процессов теперь происходит без личного посещения государственных учреждений, а проверки выполняются автоматически.

Юристы отмечают, что при электронной подаче документов ключевое значение имеют данные из государственных реестров. Система анализирует информацию о трудоустройстве человека, его подверженности воинскому учету и соответствии другим установленным критериям.

В то же время отсутствие информации о прохождении военно-медицинской комиссии не создает технических препятствий для оформления бронирования. Именно поэтому многие работники успешно получают отсрочку даже при отсутствии недавно пройденного медосмотра.

"Никаких автоматических блокировок из-за отсутствия отметки о прохождении ВЛК при электронном бронировании не предусмотрено", — отмечают специалисты по военному праву.

Что делать военнообязанным в случае требования пройти медосмотр

Несмотря на отсутствие прямого законодательного требования, юристы советуют рассматривать каждую ситуацию индивидуально. Причина заключается в том, что на практике могут действовать дополнительные распоряжения или внутренние решения предприятий, которые влияют на порядок оформления документов.

Специалисты обращают внимание на то, что работодатели часто стремятся обеспечить максимальное соответствие кадровой документации требованиям воинского учета. Именно поэтому отдельные компании могут требовать от сотрудников обновления данных или прохождения медицинских процедур.

Кроме того, свою роль могут играть рекомендации или указания территориальных центров комплектования. В некоторых случаях это создает ситуацию, когда работнику приходится самостоятельно оценивать риски и принимать решение о прохождении ВЛК.

"Сам факт отсутствия медосмотра не лишает права на бронирование, однако в конкретных обстоятельствах могут возникать дополнительные организационные вопросы", — объясняют юристы.

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Как еще могут измениться правила бронирования

После внесения правительством изменений в систему бронирования дискуссия перешла к вопросу об эффективности новых механизмов для экономики и оборонного комплекса. По мнению народного депутата Александра Федиенко, действующие нововведения прежде всего направлены на повышение прозрачности и минимизацию злоупотреблений. Парламентарий отмечает, что предприятия оборонной сферы существенных изменений практически не почувствуют. Зато для бизнеса в реальном секторе экономики новые критерии могут оказаться более сложными из-за ужесточения требований, в частности в отношении уровня заработной платы.

"Изменения в системе бронирования практически не коснутся предприятий, работающих в оборонной сфере. Что же касается предприятий, ведущих бизнес в реальном секторе экономики, то, конечно же, не все смогут "вытянуть" повышение требований к уровню средней зарплаты. Поэтому нам нужно развивать не только экономическое бронирование, но и бронирование специалистов", — отметил Александр Федиенко.

Депутат также обратил внимание на то, что в Украине работает большое количество компаний, не имеющих прямых контрактов с государством, но фактически являющихся частью оборонного производства из-за сложных цепочек поставок. Именно такие предприятия могут столкнуться с наибольшими трудностями после введения новых правил.

По словам парламентария, действующая система не всегда учитывает специфику работы предприятий, обеспечивающих производственные процессы крупных оборонных компаний. В результате часть критически важных специалистов может лишиться возможности получить бронирование лишь из-за формальных критериев.

Федиенко подчеркивает, что вокруг крупных производителей оборонной продукции сформировалась целая сеть малых и средних компаний, которые изготавливают отдельные комплектующие, материалы или узлы для конечного продукта. Без их работы функционирование оборонного сектора может быть затруднено.

По его мнению, правительство должно либо предоставить таким предприятиям дополнительные возможности для получения статуса критически важных, либо создать отдельный механизм бронирования специалистов, работающих в таких компаниях.

"Например, я был на предприятии, которое производит наземные роботизированные комплексы. У него много мелких поставщиков, в частности один изготавливает детали из металла — это совсем другое предприятие, не имеющее критического значения, соответственно, там нет резервирования. И эту ситуацию нужно менять", — подчеркнул народный депутат.

Изменились ли лимиты резервирования — чего ожидать с 1 июля

Существенные изменения произошли и в части контроля за квотами бронирования. Как пояснила в комментарии "Факты ICTV" младший юрист юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Анастасия Швиткина, базовый лимит для большинства предприятий остался неизменным.

Речь идет о правиле, согласно которому забронированными могут быть до 50% военнообязанных работников предприятия. В то же время государство усилило механизмы контроля за соблюдением этой нормы.

Теперь информация о кадровых изменениях, увольнении работников или других факторах, влияющих на соотношение забронированных и незабронированных работников, будет проверяться гораздо тщательнее. Предприятия должны будут оперативно реагировать на любые отклонения от установленных квот.

"Если предприятие превысит допустимый лимит бронирования, руководитель обязан в течение 10 рабочих дней привести количество забронированных работников в соответствие с установленным лимитом", — отметила Анастасия Швиткина.

Какие последствия ждут предприятия за превышение квот

Новые правила предусматривают не только усиление контроля, но и конкретные последствия для бизнеса в случае несоблюдения установленных требований. Если лимит бронирования будет превышен, предприятию придется оперативно отменять часть отсрочек.

На практике это означает необходимость проведения соответствующих действий через портал "Дия". В отдельных случаях руководству придется определять, кого именно из работников оставить забронированным, а чью бронь аннулировать.

Юрист подчеркнула, что контроль будет осуществляться путем автоматического обмена данными между государственными реестрами. Это значительно затрудняет возможность скрыть нарушение или затянуть выполнение требований.

"Контроль за соблюдением квот будет осуществляться путем обмена информацией между государственными реестрами, поэтому игнорирование требований об устранении превышения лимитов может стать основанием для потери статуса критически важного предприятия", — отметила юристка.

"Резерв+" / Инфографика: Главред

Принцип "один работник — одна квота" и новые требования к бизнесу

Еще одним важным нововведением стало введение принципа "один работник — одна квота", закрепленного постановлением Кабинета Министров № 692. Он касается военнообязанных, работающих одновременно у нескольких работодателей.

Отныне такой работник должен учитываться только для одного предприятия при расчете лимита бронирования. Целью нововведения является устранение ситуаций, когда один человек фактически используется несколькими компаниями для увеличения своих квот.

В то же время эксперты обращают внимание, что техническая реализация этого механизма еще продолжается. Часть функционала в электронных сервисах требует доработки, поэтому государственные органы могут дополнительно давать разъяснения относительно практического применения новых правил.

"Фактически постановление № 692 значительно ужесточает требования к предприятиям, пользующимся механизмом бронирования, и привязывает его к реальной экономической деятельности компаний", — отметила Анастасия Швиткина.

Отдельно юристы подчеркивают, что одной из главных задач бизнеса в ближайшее время станет своевременное подтверждение статуса критически важного предприятия до 1 сентября 2026 года. Также работодателям рекомендуют тщательно проверять соответствие критериям по заработной плате, контролировать квоты бронирования и готовить пакет документов для подтверждения критичности. Особое внимание этому вопросу должны уделить резиденты "Дия.Сити" и ИТ-компании, для которых соответствие отраслевым критериям стало одним из ключевых условий сохранения права на бронирование работников.

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Об источнике: Министерство экономики Украины Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины (Минэкономики Украины) — министерство Украины. Создано 9 декабря 2010 года как Министерство экономического развития и торговли Украины. В 2019—2021 годах — Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021—2025 годах — Министерство экономики Украины. С 2025 года должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины занимает Алексей Соболев, сообщает Википедия.

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