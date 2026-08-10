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Цены на АЗС достигли пика: начнут ли бензин и дизель дешеветь

Мария Николишин
10 августа 2026, 17:36
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Сети АЗС сформировали запасы топлива, поэтому дальнейшая динамика цен будет зависеть от стоимости нефти и курса доллара.
Цены на АЗС достигли пика: начнут ли бензин и дизель дешеветь
Подешевеет ли топливо в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • Рынок топлива находится вблизи ценового пика
  • Дефицита бензина и дизеля на АЗС не прогнозируется
  • Курс гривни напрямую влияет на цены на АЗС

Украинский рынок топлива вплотную подошел к ценовому пику, и при отсутствии новых потрясений на мировом рынке водителям не стоит ожидать очередного резкого скачка стоимости бензина и дизеля. Об этом заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в эфире телемарафона.

По его словам, несмотря на внешние риски, ситуация с топливом внутри страны не является критической: в конце июля и начале августа операторы сетей активно заключали контракты на поставки.

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"Фактически часть операторов заранее закупила значительные объемы топлива. Поэтому сейчас на рынке имеется достаточное количество бензина и дизельного топлива, чтобы пройти ближайший период без серьезных перебоев с поставками. Даже если международные котировки топлива будут оставаться нестабильными, дефицита на украинских АЗС не прогнозируется", - отметил Закревский.

Что может стать причиной снижения цен на АЗС

Именно сформированные резервы могут стать одним из факторов будущего удешевления. Сети уже располагают необходимыми объемами, поэтому агрессивно переписывать ценники им невыгодно - при условии, что внешняя ситуация не ухудшится.

Нынешний уровень цен эксперт считает пиком роста в ближайший период. После его прохождения рынок способен перейти к постепенному снижению, однако темпы этого процесса будут неравномерными.

Что влияет на стоимость топлива

Наиболее чувствительная для конечного потребителя переменная - не котировки сырья, а ситуация на валютном рынке.

"Украина в значительной степени зависит от импортного топлива, поэтому курс гривни к доллару оказывает непосредственное влияние на конечную цену на АЗС. Если доллар будет дорожать, импортерам придется тратить больше гривен на закупку того же количества топлива", - подытожил Закревский.

Цены на АЗС достигли пика: начнут ли бензин и дизель дешеветь
Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Когда цены на топливо в Украине могут пойти на спад

Кандидат экономических наук, ассоциированный эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Иван Ус заявил, что опасения относительно резкого подорожания топлива пока не оправдываются.

По его словам, отдельные сети АЗС могут временно удерживать завышенные цены, ориентируясь на предыдущие панические ожидания, однако конкуренция способна заставить их пересмотреть тарифную политику.

"Скорее всего, через неделю, максимум через две, цены в сетях АЗС Украины пойдут вниз. Резкого роста мировых цен на нефть, которого ожидали, не произошло", - подчеркнул он.

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, аналитик консалтинговой компании "Нафторинок" Александр Сиренко отмечал, что, несмотря на новый скачок мировых цен на нефть, который спровоцировал подорожание топлива на АЗС, дефицита бензина и дизельного топлива в Украине в ближайшее время не прогнозируется.

Основатель группы компаний Prime, эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин убежден, что стоимость топлива в Украине уже в ближайшие недели может приблизиться к отметке 100 грн за литр. Главными причинами возможного скачка цен являются резкое подорожание топлива на оптовом рынке и осложнение морской логистики.

Кроме того, сеть автозаправочных станций ОККО сделала заявление относительно ранее опубликованной информации о введении ограничений на продажу топлива. Там подчеркнули, что ограничение в 100 литров касается исключительно отпуска топлива в канистры и не распространяется на заправку транспортных средств.

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О персоне: Андрей Закревский

Андрей Закревский - эксперт по вопросам энергетики.

Инженер по добыче нефти и газа, аспирант МНТУ им. Бугая. Директор и консультант по развитию украинских добывающих и нефтесервисных компаний ("КУБ-ГАЗ", "Регион", "НТП Буровая Техника"). Руководитель проекта "Первый Буровой Портал".

Сфера научных исследований: геофизические исследования при бурении и эксплуатации горизонтальных скважин, экологические и экономические аспекты внедрения технологии ГРП на истощенных месторождениях Украины. Изучение влияния нефтегазовой отрасли на биоразнообразие Украины. Промышленная экология. Последовательный сторонник внедрения методов ГРП и колтюбинг-технологий в украинской нефтегазовой отрасли.

Руководитель консалтингового агентства "ЭнергоДжерела" и председатель правления ассоциации "Нефть и газ Украины".

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