Доллар дорожает, евро сделал рывок: новый курс валют на 11 августа

Курс сразу трех иностранных валют резко вырос.

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Курс валют в Украине на 11 августа / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Каким будет курс валют в Украине 11 августа

На сколько подорожала каждая валюта

На вторник, 11 августа, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, наиболее ощутимо подорожала европейская валюта, курс которой вырос на 17 копеек. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Курс доллара

На вторник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,83 грн/долл., что на 7 копеек больше, чем в понедельник (44,76 грн/долл.).

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Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 11 августа установлен на уровне 51,78 грн/евро. По состоянию на 10 августа курс составляет 51,61 грн/евро. Таким образом, валюта подорожала сразу на 17 копеек.

Курс злотого

Официальный курс польского злотого установлен на уровне 12,04 грн/злотый, а в предыдущий рабочий день он составлял 12,01 грн/злотый. Валюта подорожала на 3 копейки.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют до 16 августа

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что в середине августа на валютный рынок Украины может повлиять ситуация на рынке топлива.

В частности, по его словам, из-за нестабильных цен на нефть и рисков, связанных с безопасностью, украинские импортеры могут активнее покупать валюту, чтобы заранее сформировать запасы.

Он убежден, что к 16 августа курс на межбанке составит 44,5–45 грн за доллар и 51–51,7 грн за евро.

"Информационные волны могут накатывать одна за другой, однако валютный рынок, скорее всего, останется в пределах своих нынешних "берегов"", - говорит Лесовой.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин заявлял, что отметка в 45 гривен за доллар остается психологически и экономически важной. Если курс закрепится выше этого уровня, рынок может перейти в новый диапазон - 45–46 гривен за доллар.

Также эксперты считают, что в августе резкого обвала гривни ожидать не стоит. Национальный банк располагает достаточными резервами и продолжает сглаживать колебания с помощью валютных интервенций.

Кроме того, Тарас Лесовой отмечал, что в августе на валютный рынок Украины будут одновременно воздействовать две противоположные группы факторов - одни будут поддерживать гривню, другие - оказывать краткосрочное давление на курс.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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