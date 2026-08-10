Тряпки больше не понадобятся: 5 способов использования одноразовых пеленок в быту

Трехслойная структура расходного материала удерживает влагу лучше, чем ткань, поэтому пелёнки используют на кухне, в прихожей, в машине и на даче.

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Как я использую одноразовые подгузники в быту / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

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Как разморозить морозильную камеру, не намочив пол

Зачем нужна пеленка в бардачке автомобиля

Что делать с ней на даче во время полива

Одноразовые впитывающие пеленки перестали быть исключительно детским товаром - в быту их используют как минимум в пяти ситуациях, от размораживания холодильника до защиты обивки автомобиля. Трехслойная структура материала работает по следующему принципу: верхний слой пропускает жидкость, средний - удерживает её, нижний - не даёт промокнуть поверхности, пишет УНИАН.

Классическое назначение таких пелёнок известно каждой матери младенца и владельцам собак мелких пород: полотно расстилают впитывающей стороной вверх. Остальные варианты применения для многих оказываются неожиданностью.

Кухня: замена тряпок и защита мусорного ведра

Самая распространенная бытовая ситуация - размораживание холодильника или морозильной камеры. Советская привычка застилать пол тряпками проигрывает по эффективности: ткань впитывает воду хуже, жидкость растекается, а тряпки приходится постоянно отжимать. Пеленка стоит копейки, быстро впитывает влагу и после использования просто отправляется в мусорное ведро.

Второй кухонный сценарий - разместить пеленку под сушилкой для посуды, если поддон постоянно намокает или вообще отсутствует. Капли впитываются, сырость не скапливается.

Третий вариант касается мусора: небольшой отрезанный квадрат кладут на дно ведра. Даже если протечет пакет с молоком, фруктовым соком или остатками мяса, емкость не будет неприятно пахнуть, а жидкость не просочится наружу - материал, по описанию издания, быстро "соберет" всё.

Прихожая, автомобиль и дача

В прихожей пеленку стелят на стеллаж для обуви или непосредственно у входной двери. Это решает проблему грязных луж от обуви в дождь, а рядом удобно ставить мокрый зонт.

Автомобилистам советуют держать несколько штук в бардачке - чтобы застелить сиденья после дождя или купания на пляже. В багажнике пеленка выполняет другую функцию: впитывает утечки масла и других технических жидкостей вместо обивки, а уборка сводится к тому, чтобы снять её и выбросить.

На даче этот расходный материал подкладывают под кассеты с рассадой во время полива. Еще один вариант - расстелить пеленку перед входом в дом и оставлять на ней мокрые перчатки или грязную обувь.

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