Нужно ли промывать макароны после варки: ошибка большинства кулинаров

Промывать ли макароны после варки или нет - шеф-повар объяснил, почему холодная вода смывает крахмал и мешает пасте хорошо сочетаться с соусом.

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Нужно ли промывать макароны / Коллаж: Главред, скриншоты

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Почему не стоит промывать макароны после варки

Как крахмал влияет на вкус и соус

Что делать с пастой для холодного салата

Споры о том, нужно ли промывать пасту холодной водой после варки, остаются одними из самых популярных среди кулинаров. Многие делают это по привычке, чтобы макароны не слипались и быстрее остывали. Главред расскажет подробнее.

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Как сообщает издание EatingWell со ссылкой на шеф-повара Barilla America Лоренцо Бони, промывать качественную итальянскую пасту категорически не рекомендуется. Эта привычка уходит корнями во времена, когда на рынке преобладали низкокачественные макароны из мягких сортов пшеницы, которые легко разваривались и слипались в комки. Современная же паста из 100% твёрдой пшеницы такой проблемы не имеет.

Почему нельзя промывать макароны

Специалист выделяет две основные причины, по которым паста должна оставаться сухой после слива воды:

Потеря вкуса и цвета: во время варки на поверхности пасты остается слой крахмала, который придает ей приятный орехово-зерновой вкус и золотистый оттенок. Вода просто смывает эти свойства в канализацию.

во время варки на поверхности пасты остается слой крахмала, который придает ей приятный орехово-зерновой вкус и золотистый оттенок. Вода просто смывает эти свойства в канализацию. Ухудшение сцепления с соусом: именно крахмальный слой помогает соусу равномерно покрывать пасту и держаться на ней. Без него блюдо теряет целостность и текстуру.

Видео о том, как сварить макароны, можно посмотреть здесь:

Что делать для холодных салатов и хранения

Даже если паста готовится для холодного салата, шеф-повар рекомендует не промывать её. Вместо этого достаточно хорошо слить воду, сбрызнуть макароны одной столовой ложкой оливкового масла и разложить на противне до полного остывания. Это сохранит вкус и не позволит им слипнуться.

Отдельное правило действует только для азиатской лапши, например соби или рисовой: её необходимо промыть для удаления излишков крахмала. Для идеального приготовления итальянской пасты Бони советует варить её на минуту меньше, чем указано на упаковке, слить воду и смешать с соусом, добавив немного сохраненного отвара.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

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Об источнике: EatingWell EatingWell - издание, которое на протяжении 30 лет делится аппетитными рецептами со всего мира, советами по здоровью и правильному питанию. Издание публикует полезные рецепты, руководства по приготовлению пищи, планы питания (разработанные диетологами) для различных потребностей (например, для диабетиков, для уменьшения воспаления, снижения холестерина, веганские и вегетарианские диеты). Пропагандирует умеренность и сбалансированность в питании, а не строгие правила или модные диеты. Их миссия - сделать здоровое питание доступным, устойчивым, вдохновляющим и, прежде всего, вкусным. Был основан в 1990 году. Изначально это был журнал, но со временем EatingWell.com стал ключевой платформой, которая ежемесячно охватывает миллионы пользователей.

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