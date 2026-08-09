"Мадяр" считает, что прекращение боевых действий возможно лишь после серьезных изменений внутри самой России.

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Мадяр в день своего рождения назва﻿л 5 условий завершения войны / коллаж: Главред, фото: RIA_Kremlinpool, t.me/robert_magyar

Кратко:

"Мадяр" обнародовал свое видение окончания войны в день своего 51-летия

"Мадяр" пообещал "откормить и отстроить" Крым

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным "Мадяр" назвал пять условий, которые, по его мнению, могут привести к завершению войны России против Украины.

Военнослужащий обнародовал свое видение в Telegram-канале в день своего 51-летия. По словам Бровди, российские войска продолжают наступательные действия и пока не демонстрируют готовности остановиться.

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"Мадяр" считает, что прекращение боевых действий возможно лишь после серьезных изменений внутри самой России. Именно глубокую трансформацию государства-агрессора он назвал одним из ключевых факторов, способных повлиять на завершение войны.

"Война же закончится только тогда, когда сыграет еще флеш из пяти нюансов: у агрессора физически исчезнет способность за нее платить (1), производить оружие (2), защищать свой тыл (3), отправлять на убой живую силу (4) и поддерживать иллюзию стабильности и контроля внутри собственного болота (5)", – подчеркнул "Мадяр".

Как он добавил, именно на этом должна базироваться дальнейшая стратегия Украины – "системное асимметричное обескровливание России через последовательный демонтаж этих пяти краеугольных столпов ее военной машины".

Он также обратился к украинцам с призывом держаться, предупреждая, что дальше будет сложнее.

"Тем временем желаю людям жить и устоять, ведь будет тяжелее, чем было. Воюем умом и математикой", – отметил "Мадяр", добавив, что оружием Украины является интеллект нации, технологическое преимущество и стремление к исторической справедливости.

Свой пост "Мадяр" завершил кратким, но эмоциональным заявлением о будущем страны.

"Мы выстоим. Москва падет. Крым откормим и отстроим", - написал он.

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Когда может закончиться война - прогноз военного

Заместитель командира Третьего армейского корпуса и командир полка "Азов" Максим Жорин высказал мнение, что в 2026 году Украина может получить окно возможностей для проведения справедливых переговоров. В то же время он не ожидает завершения активных боевых действий уже в этом году.

По его оценке, существенное увеличение потерь российских войск и полное сдерживание их продвижения, прежде всего благодаря технологическому превосходству Украины, способны создать условия для достижения желаемого результата. Жорин считает, что сохранение инициативы и нынешней динамики как минимум в течение следующих шести месяцев может стать переломным моментом в пользу Украины.

По его мнению, для этого необходимо активно внедрять современные технологии в ведение боевых действий, а также масштабировать наиболее эффективные подходы к управлению войсками.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский озвучил оценки потерь России и Украины в ходе полномасштабной войны. По его словам, РФ потеряла около 1,6 млн военнослужащих, из которых около 700 тыс. погибших, а Украина - не менее 50 тыс. погибших и почти 400 тыс. раненых.

Пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук сообщил об изменении тактики воздушных атак России против Украины. Он отметил, что противник увеличивает количество реактивных дронов и одновременно сокращает использование обычных беспилотников. По его словам, самым сложным для перехвата остается баллистическое вооружение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о предложениях Украины относительно форматов перемирия. Он уточнил, что Украина предлагает различные форматы, включая прекращение ударов с воздуха и энергетическое перемирие. По его словам, Кремль пока не готов к реальным переговорам, и изменение позиции может произойти только при нарастании внутреннего давления из-за ударов по Wildberries, проблем на НПЗ, дефицита топлива и потерь бизнеса.

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О персоне: "Мадяр" Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известный проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт". С января 2024 подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

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