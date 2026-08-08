Опасается эскалации войны: Маск отказал Украине в важной помощи

СМИ стало известно, что украинский план нанесения ударов вглубь РФ оказался под угрозой.

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Несмотря на запрос на самом высоком уровне, Маск ответил отказом / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, t.me/V_Zelenskiy_official

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Маск не поддерживает использование Украиной Starlink для нанесения ударов по РФ

Миллиардер опасается дальнейшей эскалации войны

Илон Маск отказывается разрешить Украине использовать спутниковую систему Starlink для нанесения ударов по целям на территории страны-агрессора России. Об этом сообщает The Atlantic.

Несмотря на прямые обращения из Киева на самом высоком уровне, миллиардер, чья компания SpaceX управляет системой, настаивает, что Украине пора сесть за стол переговоров с россиянами.

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Starlink / Инфографика: Главред

Во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский попросил его оказать содействие в переговорах с владельцем SpaceX. Однозначной реакции Белого дома на это предложение не последовало.

Параллельно с дипломатическим направлением работает и неформальный канал. Найти контакт с миллиардером пытается Михаил Федоров, недавно уволенный с поста министра обороны Украины, однако его усилия пока не принесли никаких результатов.

"Пока положительного решения нет", - сказал один из собеседников издания.

Почему Маск отказывает Украине

Ключевой причиной отказа Маска являются его опасения относительно угрозы эскалации войны в Украине. По мнению миллиардера, по словам одного из соратников Федорова, уже настало время заключать соглашение, а не пытаться закончить войну путем военного давления.

Как Украина хотела использовать Starlink для нанесения ударов по РФ

Главред писал, что, по данным источников The Atlantic, президент Владимир Зеленский представил Трампу план, который, по его мнению, может помочь Украине эффективнее противостоять российским атакам в предстоящий зимний период.

Реализация этой инициативы потребовала бы участия Илона Маска, поскольку именно его компания контролирует сеть Starlink. Украина просила разрешения на более широкое использование спутниковой связи Starlink вместо увеличения поставок в Украину ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, запасы которых существенно сократились.

Зеленский предложил предоставить Украине возможность использовать Starlink для управления беспилотниками, которые могли бы поражать мобильные пусковые установки баллистических ракет на территории России.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что 7 августа в Екатеринбурге был атакован склад Wildberries на расстоянии более 2000 километров от украинской границы. На объекте возник пожар.

Ранее в городе Королев Московской области произошел пожар на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), который является главным аналитическим центром российской государственной корпорации "Роскосмос".

Накануне, 6 августа, в Башкортостане был поражен НПЗ "Башнефть-Новойл". В Ярославской области под удар Сил обороны Украины попал НПЗ "Славнефть-Янос".

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Об источнике: The Atlantic The Atlantic - американский журнал и мультиплатформенное издательство, базирующееся в Вашингтоне, округ Колумбия. Основан в 1857 году в Бостоне. Сегодня издание публикует статьи о политике, международных делах, бизнесе и экономике, культуре и искусстве, технологиях и науке, пишет Википедия.

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