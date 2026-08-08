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"Впервые полки настолько пусты": в Киеве заметили тревожную картину в супермаркетах

Анна Ярославская
8 августа 2026, 11:11обновлено 8 августа, 13:19
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После удара РФ в магазинах исчезают товары. Официальный аккаунт fora.market подтвердил проблему и объяснил сложную ситуацию с логистикой.
Из-за обстрела уничтожены склады сети
Из-за обстрела уничтожены склады сети "Фора" / Коллаж: Главред, фото: threads.com/@alyona_linnik

Кратко:

  • В Киеве заметили пустые полки после атаки РФ
  • "Фора" предупредила о временных перебоях с товарами

Жители Киева заметили сразу в нескольких магазинах города, входящих в сеть Fozzy Group, исчезновение определенных торговых марок на полках. Это произошло после российской атаки на логистические центры Novus и "Сильпо".

Пользователи обратили внимание на опустевшие полки в отделах свежих овощей и фруктов, где вместо привычного ассортимента выставляют бутылки с водой.

видео дня
Полки в супермаркете
Полки в супермаркете "Фора" / Фото: threads.com/@alyona_linnik

О своих наблюдениях в соцсети Threads написала Алена Линник.

"После российской атаки на логистические центры Novus и Сильпо, заметила в нескольких магазинах Киева, входящих в сеть Fozzy Group, исчезновение определенных торговых марок на полках, но чтобы не сеять панику лишний раз, уверяла себя тем, что полки супермаркетов полны и исчезновения некоторых привычных для меня брендов ничего не означают. Но сегодня, увидев такую ​​картину в супермаркете поблизости, стало то грустно и тревожно, потому что это впервые, когда на отделе овощей и фруктов настолько пусто", - написала украинка.

Полки в супермаркете
Полки в супермаркете "Фора" / Фото: threads.com/@alyona_linnik

Пустые полки заметили и в магазине "Сильпо":

Скриншот
Скриншот

Что говорят в компании "Фора"

В сети супермаркетов "Фора" предупредили о временных перебоях с ассортиментом и отсутствии отдельных товаров на полках. Причиной стало уничтожение важных складов хранения продукции в результате очередной российской атаки.

"К сожалению, сейчас мы оказались в очень непростой ситуации: в результате российской атаки были уничтожены важные склады хранения продукции. Из-за этого в магазинах временно может быть значительно меньший выбор товаров, а отдельные позиции могут отсутствовать", - заявили представители сети.

Скріншот

В компании подчеркнули, что команда уже работает над оперативной перестройкой цепочек поставок. На данный момент ритейлер делает всё возможное, чтобы ежедневно доставлять в магазины товары первой необходимости и как можно скорее восстановить полноценный ассортимент.

8 августа в "Форе" сообщили, что все магазины работают в обычном режиме. Однако ночью на 5 августа российская атака разрушила важные склады.

"Вместе с ними мы потеряли значительную часть товарных запасов, технику и оборудование. Поэтому сейчас некоторых привычных продуктов временно может не быть на полках. Но мы работаем. Каждый день ищем новые решения, возобновляем поставки и делаем все возможное, чтобы самое необходимое было рядом, а привычные товары как можно быстрее возвращались в магазины", - говорится в сообщении.

Объявление в магазине
Объявление в магазине "Фора" / threads.com/@placekyiv

Смотрите видео - Пустые полки в Киеве - магазины предупредили о перебоях с товарами:

Скриншот

Атаки РФ по Украине - новости

В ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области.

Как писал Главред со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить вражескую баллистику - ни одна ракеты не была сбита.

Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона. Часть людей, которые погибли, обнаружили на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

В ночь на 8 августа в Киеве и области прогремели взрывы на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Трое людей погибли в результате вражеской атаки в Броварском районе Киевщины, среди погибших - ребенок. Еще трое получили ранения, и среди травмированных также есть ребенок.

Кроме того, российские войска атаковали поезд, курсирующий по маршруту "Сумы – Киев". По данным "Укрзализныци", вражеские дроны поразили локомотив, также поврежден один из вагонов.

В Прилуцком районе Черниговской области в результате удара российского БПЛА возник пожар в складском здании площадью 600 кв. м.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 августа РФ атаковала Украину 6 баллистическими ракетами "Искандер-М", зенитными управляемыми ракетами С-400 и 151 дроном. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. Баллистику сбить не удалось.

Зафиксировано попадание ракет и 13 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение обломков на 7 локациях. Несколько ракет целей не достигли.

  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня
    Наслідки атаки РФ на Україну в ніч на 8 серпня Фото: ДСНС

В Украине серьезный дефицит ракет для ПВО

Украине уже несколько месяцев критически не хватает ракет для отражения массированных баллистических атак страны-агрессора России. Об этом в интервью Sky News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что сейчас сосредоточен на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом и другими союзниками, которые могут предоставлять Украине средства и вооружение для защиты страны, а также ужесточать санкции против РФ.

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Об источнике: Threads

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