"Впервые полки настолько пусты": в Киеве заметили тревожную картину в супермаркетах

После удара РФ в магазинах исчезают товары. Официальный аккаунт fora.market подтвердил проблему и объяснил сложную ситуацию с логистикой.

https://glavred.info/ukraine/vpervye-polki-nastolko-pusty-v-kieve-zametili-trevozhnuyu-kartinu-v-supermarketah-10786832.html Ссылка скопирована

Из-за обстрела уничтожены склады сети "Фора" / Коллаж: Главред, фото: threads.com/@alyona_linnik

Кратко:

В Киеве заметили пустые полки после атаки РФ

"Фора" предупредила о временных перебоях с товарами

Жители Киева заметили сразу в нескольких магазинах города, входящих в сеть Fozzy Group, исчезновение определенных торговых марок на полках. Это произошло после российской атаки на логистические центры Novus и "Сильпо".

Пользователи обратили внимание на опустевшие полки в отделах свежих овощей и фруктов, где вместо привычного ассортимента выставляют бутылки с водой.

видео дня

Полки в супермаркете "Фора" / Фото: threads.com/@alyona_linnik

О своих наблюдениях в соцсети Threads написала Алена Линник.

"После российской атаки на логистические центры Novus и Сильпо, заметила в нескольких магазинах Киева, входящих в сеть Fozzy Group, исчезновение определенных торговых марок на полках, но чтобы не сеять панику лишний раз, уверяла себя тем, что полки супермаркетов полны и исчезновения некоторых привычных для меня брендов ничего не означают. Но сегодня, увидев такую ​​картину в супермаркете поблизости, стало то грустно и тревожно, потому что это впервые, когда на отделе овощей и фруктов настолько пусто", - написала украинка.

Полки в супермаркете "Фора" / Фото: threads.com/@alyona_linnik

Пустые полки заметили и в магазине "Сильпо":

Что говорят в компании "Фора"

В сети супермаркетов "Фора" предупредили о временных перебоях с ассортиментом и отсутствии отдельных товаров на полках. Причиной стало уничтожение важных складов хранения продукции в результате очередной российской атаки.

"К сожалению, сейчас мы оказались в очень непростой ситуации: в результате российской атаки были уничтожены важные склады хранения продукции. Из-за этого в магазинах временно может быть значительно меньший выбор товаров, а отдельные позиции могут отсутствовать", - заявили представители сети.

В компании подчеркнули, что команда уже работает над оперативной перестройкой цепочек поставок. На данный момент ритейлер делает всё возможное, чтобы ежедневно доставлять в магазины товары первой необходимости и как можно скорее восстановить полноценный ассортимент.

8 августа в "Форе" сообщили, что все магазины работают в обычном режиме. Однако ночью на 5 августа российская атака разрушила важные склады.

"Вместе с ними мы потеряли значительную часть товарных запасов, технику и оборудование. Поэтому сейчас некоторых привычных продуктов временно может не быть на полках. Но мы работаем. Каждый день ищем новые решения, возобновляем поставки и делаем все возможное, чтобы самое необходимое было рядом, а привычные товары как можно быстрее возвращались в магазины", - говорится в сообщении.

Объявление в магазине "Фора" / threads.com/@placekyiv

Смотрите видео - Пустые полки в Киеве - магазины предупредили о перебоях с товарами:

Атаки РФ по Украине - новости

В ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области.

Как писал Главред со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, Россия применила против Украины 28 ракет, а также 115 дронов. Однако силы ПВО не смогли остановить вражескую баллистику - ни одна ракеты не была сбита.

Прицельной мишенью стала логистическая инфраструктура региона. Часть людей, которые погибли, обнаружили на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

В ночь на 8 августа в Киеве и области прогремели взрывы на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Трое людей погибли в результате вражеской атаки в Броварском районе Киевщины, среди погибших - ребенок. Еще трое получили ранения, и среди травмированных также есть ребенок.

Кроме того, российские войска атаковали поезд, курсирующий по маршруту "Сумы – Киев". По данным "Укрзализныци", вражеские дроны поразили локомотив, также поврежден один из вагонов.

В Прилуцком районе Черниговской области в результате удара российского БПЛА возник пожар в складском здании площадью 600 кв. м.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 августа РФ атаковала Украину 6 баллистическими ракетами "Искандер-М", зенитными управляемыми ракетами С-400 и 151 дроном. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. Баллистику сбить не удалось.

Зафиксировано попадание ракет и 13 ударных БпЛА на 12 локациях, а также падение обломков на 7 локациях. Несколько ракет целей не достигли.

В Украине серьезный дефицит ракет для ПВО

Украине уже несколько месяцев критически не хватает ракет для отражения массированных баллистических атак страны-агрессора России. Об этом в интервью Sky News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что сейчас сосредоточен на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом и другими союзниками, которые могут предоставлять Украине средства и вооружение для защиты страны, а также ужесточать санкции против РФ.

Другие новости:

Об источнике: Threads Threads - социальная сеть, которая принадлежит американской компании Meta Platforms. Программа предназначена для работы совместно с Instagram: пользователи должны иметь учетную запись Instagram, чтобы зарегистрироваться. Threads выступает прямым конкурентом Twitter, поскольку присутствует возможность публиковать текст и изображения, отвечать на публикации других или лайкать их содержание, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред