Россия продолжит бить баллистикой: Свитан раскрыл, что может изменить ситуацию

Даже усиление ПВО не позволит быстро избавиться от угрозы российских баллистических ударов.

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Сколько ещё украинцам придётся жить под угрозой ракетных ударов / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Forbes.ua

Главное из заявлений военного эксперта:

Собственная противоракетная оборона может заработать через 3–4 месяца, максимум - до конца года

PAC-3 не смогут полностью защитить Украину от российской баллистики

Под угрозой баллистических ударов украинцам придется жить еще около года

После массированной атаки на Киев и область вопрос защиты от таких ударов вновь стал особенно острым. Из-за короткого времени подлета у людей есть всего несколько минут, чтобы отреагировать на сигнал тревоги.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, что поможет кардинально изменить ситуацию.

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По словам Свитана, сейчас Россия фактически может использовать значительную часть территории Украины в качестве зоны для ударов баллистическими ракетами. Украинской ПВО недостаточно, чтобы полностью защитить страну от таких атак. Ситуация становится еще более опасной, когда враг использует кассетные боевые части.

FREYJA / Инфографика: Главред

По его мнению, сдержать такие удары может собственное дальнобойное оружие, которое создаст для Кремля неизбежные последствия.

"Пока у нас не будет баллистического оружия, способного долететь до Москвы и сделать с ней то же самое, что россияне делают с Киевом, они будут продолжать издеваться над Украиной. Для России Москва является главным центром принятия решений", - пояснил Свитан.

Он отметил, что новое военное руководство Украины, в частности генералы Хмара, Драпатый и Скибюк, должно определить развитие ракетной программы одним из приоритетов. Для этого необходимо обеспечить финансирование и ускорить работу над уже наработанными системами.

По словам Свитана, Украина не начинает разработку с нуля. Поэтому серийное производство некоторых систем можно запустить достаточно быстро.

"Думаю, через три-четыре месяца эта программа должна заработать, максимум - до конца года. Серийное производство того, что у нас уже было, можно запустить даже быстрее", - предположил военный эксперт.

Параллельно Украина ожидает поставку британских баллистических ракет, прототипы которых, по словам Свитана, были созданы совместно с немецкими партнерами. Она имеет боевую часть весом около 200 килограммов и может поражать цели на расстоянии 500–600 километров.

Однако до появления таких возможностей украинцам и впредь придется рассеиваться и максимально внимательно реагировать на воздушные тревоги.

Сколько ещё украинцам придётся жить под угрозой баллистических ракет

Быстро защитить всю страну от ударов баллистическими ракетами невозможно даже в случае поставки дополнительных ракет PAC-3. По оценке Свитана, их хватит лишь для прикрытия отдельных районов, тогда как значительная часть территории Украины и в дальнейшем будет оставаться в зоне риска.

Получить готовое дальнобойное оружие от партнеров также сложно, поскольку значительные американские запасы были израсходованы из-за войны на Ближнем Востоке.

"Сейчас у нас нет возможности оказывать воздействие на противника зеркально или асимметрично. Пока мы не сможем дотянуться до Москвы, придется рассредоточиваться, уходить из-под ударов и постоянно быть готовыми укрыться", - пояснил Свитан.

Наибольшую опасность, по его словам, представляет баллистическое оружие с кассетными боевыми частями. Из-за нескольких минут, необходимых для подлета, люди должны заранее знать, где находится ближайшее укрытие, а во время воздушной тревоги не оставаться под открытым небом или у окон. Прочное перекрытие может хотя бы частично защитить от осколков.

"Применение кассетных боеприпасов по городской застройке - это чистый терроризм, рассчитанный на то, чтобы убить как можно больше гражданских", - подчеркнул военный эксперт.

Даже после появления украинского удара на большие расстояния Россия, по прогнозу Свитана, вряд ли сразу откажется от такой тактики. Связь между ударами по Украине и последствиями для Москвы, по его мнению, придется демонстрировать как минимум несколько месяцев.

Баллистическая ракета FP-9 / Инфографика: Главред

"Флеш" предупредил о новых целях российских баллистических ударов

Специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что Россия продолжит наносить удары баллистическими ракетами по украинским складам, производственным объектам и логистическим центрам.

По его словам, враг может использовать для атак около 100 баллистических ракет ежемесячно.

"Враг уже показал, что сейчас нет разницы, что атаковать. Атакуются склады продовольствия, склады строительных материалов, ритейл, производственные объекты. И так будет продолжаться, пока у врага есть баллистические ракеты", - подчеркнул "Флеш".

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 8 августа в Киеве и области прогремели взрывы на фоне российской атаки баллистическими ракетами. Трое человек погибли в результате вражеской атаки в Броварском районе Киевской области, среди погибших - ребенок. Еще трое получили ранения, и среди пострадавших также есть ребенок.

Кроме того, 6 августа оккупанты атаковали беспилотником железнодорожную станцию в Лозовой Харьковской области. В результате удара погибли двое мужчин, еще восемь человек пострадали.

"Главред" ранее сообщал, что в ночь на 5 августа российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. В результате атаки есть погибшие, пострадавшие, пожары и разрушения. Прицельной целью стала логистическая инфраструктура региона.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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