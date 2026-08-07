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"Поможет закончить войну": Зеленский отреагировал на решение США относительно РФ

Юрий Берендий
7 августа 2026, 23:10
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Новые санкции США против России, по словам Зеленского, способны усилить давление на Кремль и приблизить дипломатическое завершение войны.
'Поможет закончить войну': Зеленский отреагировал на решение США относительно РФ
Санкции США - Зеленский объяснил, как это повлияет на завершение войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Зеленский поблагодарил Сенат США за санкции против РФ
  • Президент назвал давление на РФ ключом к завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Сената США поддержать законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Глава государства заявил, что усиление экономического давления на Кремль является одним из ключевых факторов, которые могут приблизить окончание войны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в сообщении в Telegram.

Глава государства подчеркнул, что решение американских сенаторов имеет важное значение для усиления международного давления на Москву, и выразил благодарность всем, кто поддерживает Украину.

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"Очень благодарны Сенату США и всем, кто поддерживает Украину. Принятие законопроекта Линдси Грэм о санкциях против России и Ирана, безусловно, помогает усилить давление на агрессора, чтобы положить конец этой безумной российской войне против нашей независимости и нашего народа", - заявил Зеленский.

Отдельно президент обратил внимание на значение двухпартийной поддержки Украины в США и объяснил, почему именно сейчас решения Вашингтона особенно важны.

"Украина ценит всю поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине, - со стороны обеих партий и всего американского народа. И сейчас, когда Путин делает свою последнюю ставку на затягивание войны с помощью баллистических ракет и когда мы так нуждаемся в ракетах для "Патриотов" для нашей защиты, очень важны все сигналы в поддержку защиты жизни, в поддержку скорейшего завершения войны. Реальное сильное американское давление и санкции против России - это то, что поможет больше всего. Дипломатия становится ближе с каждым шагом давления на агрессора", - подчеркнул Зеленский.

Президент также поблагодарил всех партнеров, которые поддерживают курс на усиление давления на Россию.

"Спасибо всем, кто это понимает и продвигает мир с помощью силы", - подытожил Зеленский.

Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ
Законопроект Линдси Грэма об усилении санкций против РФ / Инфографика: Главред

Что означает принятие закона о санкциях против РФ - комментарий эксперта

Новые санкции США против России могут нанести один из самых мощных ударов по экономике страны-агрессора с начала полномасштабной войны. Наибольший риск для Кремля заключается в возможном сокращении доходов от продажи нефти, которые остаются основным источником финансирования российского бюджета. Об этом сообщил военный эксперт Петр Черник в комментарии "Армия Inform".

Эксперт обращает внимание, что главный эффект нового законодательства связан не только с дополнительными ограничениями против Москвы, но и с возможным давлением на государства и компании, которые закупают российские энергоносители.

"Для России нефть - это кровь её бюджета. Если сократить валютные поступления, рано или поздно возникнет вопрос: за счёт каких средств продолжать эту войну", - отметил Черник.

Он подчеркивает, что предыдущие санкционные механизмы уже сузили возможности РФ, однако Кремль смог частично адаптироваться благодаря использованию "теневого флота", посредников и переориентации поставок в страны Азии. Именно поэтому, по словам эксперта, вторичные тарифы в отношении покупателей российской нефти могут иметь гораздо более ощутимый эффект, чем действующие ограничения.

Особую роль в возможном развитии событий, по мнению Черника, будут играть крупнейшие импортеры российских энергоносителей.

Как отметил эксперт, Китай и Индия могут оказаться перед выбором между сотрудничеством с Россией и риском потерять доступ к американскому рынку. При таком сценарии часть компаний, вероятно, самостоятельно свернет закупки российской нефти даже без отдельных решений своих правительств.

Черник также обращает внимание на внутреннюю ситуацию в экономике РФ. По его словам, страна уже сталкивается с ростом военных расходов, бюджетным дефицитом, инфляционным давлением и постепенным сокращением резервов, поэтому любое дальнейшее уменьшение экспортных поступлений только усугубит эти проблемы.

"Ни одна страна не может бесконечно вести войну, если её основные источники доходов систематически перекрываются. Именно поэтому борьба за российский нефтяной экспорт сегодня имеет не меньшее значение, чем успехи непосредственно на поле боя", - подчеркнул Черник.

Санкции против России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Сенат США одобрил законопроект о масштабных санкциях против России. Этот документ предусматривает пошлины до 100% для крупнейших покупателей российской нефти и газа. Закон прошел голосование в Сенате с результатом 68 голосов против 9 и далее должен быть рассмотрен Палатой представителей.

Законопроект Грема о санкциях против РФ приблизился к принятию и может быть передан в Палату представителей в конце года. Документ предусматривает возможность введения ограничений в отношении отдельных российских банков и компаний и направлен на закрепление санкций на законодательном уровне.

Европейский Союз не смог согласовать новый пакет санкций против России из-за возражений Греции. ЕС не согласовал новые санкции из-за споров по поводу энергетических и торговых ограничений. Переговоры послов ЕС завершились безрезультатно, и послы проведут новый раунд консультаций в ближайшее время.

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Об источнике: Сенат США

Сенат США (англ. the United States Senate) - верхняя палата Конгресса США. Вместе с нижней палатой - Палатой представителей - образует американский парламент. Формально главой Сената считается вице-президент США.

Сенат обладает рядом исключительных прав, таких как утверждение международных договоров, согласие на назначение президентом министров (секретарей), послов и других высокопоставленных должностных лиц.

Сенат заседает в северном крыле Капитолия в Вашингтоне, а Палата представителей - в южном крыле. wikipedia

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