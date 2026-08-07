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Затяжная магнитная буря накрывает Землю: как долго продлится геомагнитный шторм

Анна Косик
7 августа 2026, 08:39
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Из-за геомагнитной активности многие люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.
солнце
Прогноз магнитных бурь на 7–9 августа / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему геомагнитная активность возрастет
  • Насколько затянется магнитная буря

Выбросы корональной массы на Солнце и быстрый солнечный ветер, выходящий из небольшой корональной дыры, могут вызвать магнитную бурю уровня G1. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Сегодня, 7 августа, геомагнитная активность ещё не повысится. Но, по предварительным данным, уже 8 августа Землю настигнет магнитная буря. Продлится она как минимум до 9 августа.

видео дня
магнитная буря 7 августа
Магнитные бури 7–9 августа / фото: скриншот

По данным meteoagent, сегодня К-индекс составляет 3,7, что соответствует зеленому уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Солнечная вспышка В3 и резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, также находятся на зеленом уровне.

магнитная буря 7 августа
Солнечная активность 7 августа / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

  • слабость
  • сонливость
  • боль в спине и суставах
  • повышенное давление
  • обострение хронических заболеваний
магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие. Речь идет о:

  • ограничении употребления жирной, острой и мучной пищи;
  • Предпочтении сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказе от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Пребывании на свежем воздухе и пеших прогулках;
  • Регулярном проветривании комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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