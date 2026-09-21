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Бежевый уходит в прошлое: какие цвета выбирают для гостиной в 2026 году

Инна Ковенько
21 сентября 2026, 23:49
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В дизайне интерьера 2026 года наблюдается отход от сдержанной бежевой палитры в сторону цветов, которые сразу привлекают внимание.
Бежевый уходит в прошлое: какие цвета выбирают для гостиной в 2026 году
Какие цвета будут в моде в интерьере в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие цвета будут в моде в интерьере в 2026 году
  • Какие оттенки придут на смену бежевому и нейтральным тонам
  • Как добавить яркие цвета в гостиную, не перегрузив интерьер

Бежевые стены и нейтральные гостиные, которые несколько лет подряд оставались главным трендом, постепенно уступают место более выразительным цветам. Дизайнеры советуют не бояться экспериментов и делать пространство живым и индивидуальным.

Тёмно-синий и индиго

Глубокие оттенки синего придают интерьеру элегантность и создают ощущение пространства, пишет Lazienkarium. В гостиной они прекрасно сочетаются со светлой мебелью, золотыми деталями и пастельными акцентами. В то же время темно-синий уместно смотрится и на кухне или в ванной комнате, где он придает современность и стиль.

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Яркая зелень

Насыщенный зеленый цвет делает интерьер динамичным и современным. Чтобы избежать перегруженности, его сочетают со светлым деревом, белым или светло-серым цветом. В сочетании с черными деталями или латунными элементами зеленый выглядит особенно эффектно, придавая пространству глубину.

Пастельный голубой и лаванда

Пастельные оттенки возвращаются, но уже в новом формате. Голубой и лавандовый помогают визуально увеличить комнату, добавляют света и легкости. Они гармонично сочетаются как со светлым деревом, так и с черными или металлическими акцентами, создавая современный и в то же время уютный интерьер.

Оранжевый и терракота

Теплые оттенки оранжевого и терракоты становятся одним из самых заметных трендов 2026 года. Они освежают пространство и делают его более уютным. Эти цвета уместно использовать не только для стен, но и в деталях - текстиле, мебели или декоре. Лучше всего они сочетаются со светлым деревом, белым и песочными тонами.

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Об источнике: Lazienkarium

Lazienkarium.pl - это польский интернет-магазин и сеть салонов в Кракове и Тарнове, специализирующаяся на товарах для обустройства ванных комнат и кухонь, предлагающая широкий ассортимент сантехники, мебели, плитки, освещения и аксессуаров, а также собственный блог с советами и трендами интерьерного дизайна.

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