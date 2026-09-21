Зачем опытные хозяйки льют перекись водорода на пол в ванной: простая хитрость

Для поддержания чистоты необязательно покупать целый арсенал бытовой химии.

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Как правильно мыть полы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вы узнаете:

Как часто проводить уборку

Важные меры предосторожности

Как сохранить пол чистым надолго

Даже после тщательной уборки на полу в ванной довольно быстро появляются волосы, пыль, следы косметических средств, остатки дезодоранта и лака для волос.

Добавьте к этому постоянную влажность и капли воды после душа - и поверхность становится благоприятной средой для появления плесени, грибка и бактерий, пишет Southern Living.

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Для поддержания чистоты необязательно покупать целый арсенал бытовой химии. Простым помощником может стать обычная перекись водорода. При контакте с поверхностью она начинает пениться, благодаря чему помогает разрыхлить загрязнения и избавиться от пятен. При этом средство не имеет резкого запаха и может использоваться для регулярного ухода за некоторыми видами напольных покрытий.

Как часто проводить уборку

Оптимально мыть пол в ванной примерно раз в неделю. Такая периодичность позволяет не допускать накопления пыли, волос, бактерий и избыточной влаги.

Если на плитке появились заметные загрязнения или потемнела затирка, перекись водорода можно дополнительно соединить с пищевой содой. Получившаяся паста подходит для обработки отдельных пятен, а также может помочь освежить белую плитку и межплиточные швы.

Важные меры предосторожности

Эффект перекиси водорода связан с ее разложением на воду и кислород. Выделяющийся кислород вызывает характерное шипение и пенообразование, помогая отделять загрязнения от поверхности.

Однако использовать средство без предварительной проверки подходит не для каждого пола. Разбавленная перекись обычно применяется для виниловых, керамических и фарфоровых покрытий. А вот натуральный камень, мрамор, гранит и необработанное дерево могут отреагировать на нее изменением оттенка, появлением пятен или потерей блеска. Осторожность также необходима с цветной затиркой - она может выцвести.

Перед первой уборкой нанесите небольшое количество раствора на малозаметный участок и убедитесь, что покрытие не изменилось. Перекись водорода не стоит наносить на пол в неразбавленном виде.

Что понадобится

веник или пылесос;

перекись водорода;

теплая вода;

распылитель;

ведро;

швабра с насадкой из микрофибры;

чистое полотенце.

Пошаговая уборка

Сначала тщательно удалите с пола волосы, пыль и крупный мусор с помощью пылесоса или веника.

В пульверизаторе соедините перекись водорода с теплой водой в одинаковой пропорции.

Равномерно нанесите раствор на напольное покрытие, уделяя особое внимание загрязненным местам.

Оставьте средство примерно на 10 минут, чтобы оно успело подействовать.

После этого пройдитесь по полу шваброй. Особое внимание уделите затирке, углам и другим труднодоступным местам.

В конце промойте поверхность чистой водой. Для этого ополосните швабру в отдельном ведре и еще раз обработайте весь пол.

Уберите остатки влаги чистым полотенцем.

/ Инфографика: Главред

Как сохранить пол чистым надолго

Чтобы не устраивать генеральную уборку слишком часто, важно уменьшать количество влаги и загрязнений между мытьем полов. После душа или ванны желательно сразу убрать с пола попавшую воду. Хороший влаговпитывающий коврик также поможет защитить покрытие от брызг и луж.

Не забывайте пользоваться вытяжкой во время и после душа - снижение влажности препятствует появлению плесени и грибка. Если на полу осталась вода, ее лучше сразу вытереть полотенцем. Это одновременно предотвращает образование разводов и помогает сохранить поверхность сухой.

Смотрите видео - лучшие советы по уборке:

Автор рассказывает о своих помощниках в домашней уборке - от полезной бытовой техники до эффективных чистящих средств и различных аксессуаров. Она показывает, чем пользуется на практике, и делится личными рекомендациями, которые помогают быстрее справляться с повседневными делами.

Особое внимание уделено решениям, позволяющим уменьшить время, затрачиваемое на уборку, легче удалять загрязнения и поддерживать порядок без лишних усилий и ненужных расходов. Видео может пригодиться тем, кто хочет оптимизировать домашние дела и сделать процесс уборки более простым и комфортным.

Ранее сообщалось, что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель. Средство не только удаляет загрязнения, но и создает защитный барьер.

Напомним, ранее Главред рассказал о простом средстве, которое обеспечит чистоту в доме. Лайфхаки блогера помогают упростить генеральную уборку и поддерживать порядок с минимальными усилиями.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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