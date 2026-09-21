Зачем опытные хозяйки льют перекись водорода на пол в ванной: простая хитрость

Вы узнаете:
- Как часто проводить уборку
- Важные меры предосторожности
- Как сохранить пол чистым надолго
Даже после тщательной уборки на полу в ванной довольно быстро появляются волосы, пыль, следы косметических средств, остатки дезодоранта и лака для волос.
Добавьте к этому постоянную влажность и капли воды после душа - и поверхность становится благоприятной средой для появления плесени, грибка и бактерий, пишет Southern Living.
Для поддержания чистоты необязательно покупать целый арсенал бытовой химии. Простым помощником может стать обычная перекись водорода. При контакте с поверхностью она начинает пениться, благодаря чему помогает разрыхлить загрязнения и избавиться от пятен. При этом средство не имеет резкого запаха и может использоваться для регулярного ухода за некоторыми видами напольных покрытий.
Как часто проводить уборку
Оптимально мыть пол в ванной примерно раз в неделю. Такая периодичность позволяет не допускать накопления пыли, волос, бактерий и избыточной влаги.
Если на плитке появились заметные загрязнения или потемнела затирка, перекись водорода можно дополнительно соединить с пищевой содой. Получившаяся паста подходит для обработки отдельных пятен, а также может помочь освежить белую плитку и межплиточные швы.
Важные меры предосторожности
Эффект перекиси водорода связан с ее разложением на воду и кислород. Выделяющийся кислород вызывает характерное шипение и пенообразование, помогая отделять загрязнения от поверхности.
Однако использовать средство без предварительной проверки подходит не для каждого пола. Разбавленная перекись обычно применяется для виниловых, керамических и фарфоровых покрытий. А вот натуральный камень, мрамор, гранит и необработанное дерево могут отреагировать на нее изменением оттенка, появлением пятен или потерей блеска. Осторожность также необходима с цветной затиркой - она может выцвести.
Перед первой уборкой нанесите небольшое количество раствора на малозаметный участок и убедитесь, что покрытие не изменилось. Перекись водорода не стоит наносить на пол в неразбавленном виде.
Что понадобится
- веник или пылесос;
- перекись водорода;
- теплая вода;
- распылитель;
- ведро;
- швабра с насадкой из микрофибры;
- чистое полотенце.
Пошаговая уборка
- Сначала тщательно удалите с пола волосы, пыль и крупный мусор с помощью пылесоса или веника.
- В пульверизаторе соедините перекись водорода с теплой водой в одинаковой пропорции.
- Равномерно нанесите раствор на напольное покрытие, уделяя особое внимание загрязненным местам.
- Оставьте средство примерно на 10 минут, чтобы оно успело подействовать.
- После этого пройдитесь по полу шваброй. Особое внимание уделите затирке, углам и другим труднодоступным местам.
- В конце промойте поверхность чистой водой. Для этого ополосните швабру в отдельном ведре и еще раз обработайте весь пол.
- Уберите остатки влаги чистым полотенцем.
Как сохранить пол чистым надолго
Чтобы не устраивать генеральную уборку слишком часто, важно уменьшать количество влаги и загрязнений между мытьем полов. После душа или ванны желательно сразу убрать с пола попавшую воду. Хороший влаговпитывающий коврик также поможет защитить покрытие от брызг и луж.
Не забывайте пользоваться вытяжкой во время и после душа - снижение влажности препятствует появлению плесени и грибка. Если на полу осталась вода, ее лучше сразу вытереть полотенцем. Это одновременно предотвращает образование разводов и помогает сохранить поверхность сухой.
Смотрите видео - лучшие советы по уборке:
Автор рассказывает о своих помощниках в домашней уборке - от полезной бытовой техники до эффективных чистящих средств и различных аксессуаров. Она показывает, чем пользуется на практике, и делится личными рекомендациями, которые помогают быстрее справляться с повседневными делами.
Особое внимание уделено решениям, позволяющим уменьшить время, затрачиваемое на уборку, легче удалять загрязнения и поддерживать порядок без лишних усилий и ненужных расходов. Видео может пригодиться тем, кто хочет оптимизировать домашние дела и сделать процесс уборки более простым и комфортным.
Ранее сообщалось, что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель. Средство не только удаляет загрязнения, но и создает защитный барьер.
Напомним, ранее Главред рассказал о простом средстве, которое обеспечит чистоту в доме. Лайфхаки блогера помогают упростить генеральную уборку и поддерживать порядок с минимальными усилиями.
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Об источнике: Southern Living
Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
В журнале Southern Living есть такие рубрики:
- кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
- архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
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