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Зачем опытные хозяйки льют перекись водорода на пол в ванной: простая хитрость

Алексей Тесля
21 сентября 2026, 22:10
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Для поддержания чистоты необязательно покупать целый арсенал бытовой химии.
Мытье полов
Как правильно мыть полы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вы узнаете:

  • Как часто проводить уборку
  • Важные меры предосторожности
  • Как сохранить пол чистым надолго

Даже после тщательной уборки на полу в ванной довольно быстро появляются волосы, пыль, следы косметических средств, остатки дезодоранта и лака для волос.

Добавьте к этому постоянную влажность и капли воды после душа - и поверхность становится благоприятной средой для появления плесени, грибка и бактерий, пишет Southern Living.

видео дня

Для поддержания чистоты необязательно покупать целый арсенал бытовой химии. Простым помощником может стать обычная перекись водорода. При контакте с поверхностью она начинает пениться, благодаря чему помогает разрыхлить загрязнения и избавиться от пятен. При этом средство не имеет резкого запаха и может использоваться для регулярного ухода за некоторыми видами напольных покрытий.

Как часто проводить уборку

Оптимально мыть пол в ванной примерно раз в неделю. Такая периодичность позволяет не допускать накопления пыли, волос, бактерий и избыточной влаги.

Если на плитке появились заметные загрязнения или потемнела затирка, перекись водорода можно дополнительно соединить с пищевой содой. Получившаяся паста подходит для обработки отдельных пятен, а также может помочь освежить белую плитку и межплиточные швы.

Важные меры предосторожности

Эффект перекиси водорода связан с ее разложением на воду и кислород. Выделяющийся кислород вызывает характерное шипение и пенообразование, помогая отделять загрязнения от поверхности.

Однако использовать средство без предварительной проверки подходит не для каждого пола. Разбавленная перекись обычно применяется для виниловых, керамических и фарфоровых покрытий. А вот натуральный камень, мрамор, гранит и необработанное дерево могут отреагировать на нее изменением оттенка, появлением пятен или потерей блеска. Осторожность также необходима с цветной затиркой - она может выцвести.

Перед первой уборкой нанесите небольшое количество раствора на малозаметный участок и убедитесь, что покрытие не изменилось. Перекись водорода не стоит наносить на пол в неразбавленном виде.

Что понадобится

  • веник или пылесос;
  • перекись водорода;
  • теплая вода;
  • распылитель;
  • ведро;
  • швабра с насадкой из микрофибры;
  • чистое полотенце.

Пошаговая уборка

  • Сначала тщательно удалите с пола волосы, пыль и крупный мусор с помощью пылесоса или веника.
  • В пульверизаторе соедините перекись водорода с теплой водой в одинаковой пропорции.
  • Равномерно нанесите раствор на напольное покрытие, уделяя особое внимание загрязненным местам.
  • Оставьте средство примерно на 10 минут, чтобы оно успело подействовать.
  • После этого пройдитесь по полу шваброй. Особое внимание уделите затирке, углам и другим труднодоступным местам.
  • В конце промойте поверхность чистой водой. Для этого ополосните швабру в отдельном ведре и еще раз обработайте весь пол.
  • Уберите остатки влаги чистым полотенцем.
Как правильно пылесосить дома инфографика
/ Инфографика: Главред

Как сохранить пол чистым надолго

Чтобы не устраивать генеральную уборку слишком часто, важно уменьшать количество влаги и загрязнений между мытьем полов. После душа или ванны желательно сразу убрать с пола попавшую воду. Хороший влаговпитывающий коврик также поможет защитить покрытие от брызг и луж.

Не забывайте пользоваться вытяжкой во время и после душа - снижение влажности препятствует появлению плесени и грибка. Если на полу осталась вода, ее лучше сразу вытереть полотенцем. Это одновременно предотвращает образование разводов и помогает сохранить поверхность сухой.

Смотрите видео - лучшие советы по уборке:

Автор рассказывает о своих помощниках в домашней уборке - от полезной бытовой техники до эффективных чистящих средств и различных аксессуаров. Она показывает, чем пользуется на практике, и делится личными рекомендациями, которые помогают быстрее справляться с повседневными делами.

Особое внимание уделено решениям, позволяющим уменьшить время, затрачиваемое на уборку, легче удалять загрязнения и поддерживать порядок без лишних усилий и ненужных расходов. Видео может пригодиться тем, кто хочет оптимизировать домашние дела и сделать процесс уборки более простым и комфортным.

Ранее сообщалось, что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель. Средство не только удаляет загрязнения, но и создает защитный барьер.

Напомним, ранее Главред рассказал о простом средстве, которое обеспечит чистоту в доме. Лайфхаки блогера помогают упростить генеральную уборку и поддерживать порядок с минимальными усилиями.

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Об источнике: Southern Living

Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
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