У пыли нет шансов: простой рецепт средства, которое обеспечит чистоту в доме

Вы узнаете:
- Как правильно применять глицерин для уборки
- Почему йод помогает сохранить блеск на окнах
Генеральная уборка - это всегда вызов, который требует времени и усилий.
Популярный блогер Diana Gologovets поделилась в сети действенными лайфхаками, которые значительно упростят этот процесс и помогут поддерживать чистоту в доме дольше.
Главред решил разобраться, в чем же секрет этих простых, но эффективных советов.
Глицерин - универсальный помощник в борьбе с пылью
Автор предлагает бюджетное и эффективное решение. Чтобы уменьшить оседание пыли на мебели, просто смешайте воду с глицерином и протрите этим раствором все поверхности.
Глицерин образует тонкий защитный слой, который замедляет оседание пыли и дополнительно работает как полироль, придавая мебели блеск.
Кроме того, это средство идеально подходит для мытья полов. Добавляя немного глицерина в воду, вы заметите, что на полу не остается разводов и следов. Это значительно упрощает уборку и позволяет наслаждаться чистотой дольше.
Секрет сияющих окон
Если вы хотите, чтобы ваши окна сияли без разводов, у блогера есть для вас еще один секрет. После того, как вы вымыли окна, добавьте несколько капель йода в чистую воду, а затем протрите ею стекло. В завершение вытрите поверхность бумажным полотенцем. По словам Diana, такой простой шаг обеспечит невероятный блеск и продлит чистоту окон на длительное время.
Эти простые советы от блогера Diana Gologovets - настоящая находка для тех, кто хочет поддерживать идеальную чистоту в доме с минимальными усилиями и затратами.
Чтобы узнать, как легко и быстро справиться с уборкой, воспользуйтесь простыми лайфхаками, смотрите в видео.
@dianagologovets А вы знали об этих секретиках, чтобы убирать не так часто ?? #глицерин#йод#лайфхак#идеидлядома#идеидлякухни#лайфхакдлядома#полезныесоветы #советыдлядома#убираем вместе#мотивациянауборку#чистотатапорядок#gologovets_видео♬ оригинальный звук - Diana_gologovets
Читайте также:
- Точно не дверца: одно место в холодильнике, где молоко будет свежим дольше
- Как не "убить" микроволновку и холодильник раньше времени: простые советы
- Забыть о налете и водном камне можно навсегда: одно средство и ванна будет блестеть
Об источнике Tik-tok канал "Dianagologovets"
На канал подписано более 115 тысяч пользователей, с которыми девушка делится идеями для дома, уборки и полезными лайфхаками.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред