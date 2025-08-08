Укр
У пыли нет шансов: простой рецепт средства, которое обеспечит чистоту в доме

Руслан Иваненко
8 августа 2025, 16:23
Лайфхаки блогера помогают упростить генеральную уборку и поддерживать порядок с минимальными усилиями.
Автор советует использовать глицерин для уменьшения пыли и добавления блеска мебели / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

  • Как правильно применять глицерин для уборки
  • Почему йод помогает сохранить блеск на окнах

Генеральная уборка - это всегда вызов, который требует времени и усилий.

Популярный блогер Diana Gologovets поделилась в сети действенными лайфхаками, которые значительно упростят этот процесс и помогут поддерживать чистоту в доме дольше.

Главред решил разобраться, в чем же секрет этих простых, но эффективных советов.

Глицерин - универсальный помощник в борьбе с пылью

Автор предлагает бюджетное и эффективное решение. Чтобы уменьшить оседание пыли на мебели, просто смешайте воду с глицерином и протрите этим раствором все поверхности.

Глицерин образует тонкий защитный слой, который замедляет оседание пыли и дополнительно работает как полироль, придавая мебели блеск.

Кроме того, это средство идеально подходит для мытья полов. Добавляя немного глицерина в воду, вы заметите, что на полу не остается разводов и следов. Это значительно упрощает уборку и позволяет наслаждаться чистотой дольше.

Секрет сияющих окон

Если вы хотите, чтобы ваши окна сияли без разводов, у блогера есть для вас еще один секрет. После того, как вы вымыли окна, добавьте несколько капель йода в чистую воду, а затем протрите ею стекло. В завершение вытрите поверхность бумажным полотенцем. По словам Diana, такой простой шаг обеспечит невероятный блеск и продлит чистоту окон на длительное время.

Эти простые советы от блогера Diana Gologovets - настоящая находка для тех, кто хочет поддерживать идеальную чистоту в доме с минимальными усилиями и затратами.

Чтобы узнать, как легко и быстро справиться с уборкой, воспользуйтесь простыми лайфхаками, смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике Tik-tok канал "Dianagologovets"

На канал подписано более 115 тысяч пользователей, с которыми девушка делится идеями для дома, уборки и полезными лайфхаками.

Очередное Трамп-шоу вокруг переговоровмнение

08:04

США готовятся к встрече Трампа, Зеленского и Путина, время уже определено - СМИ

07:31

Срок ультиматума Путину истекает: Трамп сказал, будет ли в Украине прекращен огоньВидео

