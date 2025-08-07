Точно не дверца: одно место в холодильнике, где молоко будет свежим дольше

Вы узнаете:
- Почему молоко может быстро скисать
- Как правильно хранить молоко
Молоко - это универсальный продукт, который подходит для многих блюд. Однако, оказывается, большинство людей неправильно хранят его годами и это приводит к тому, что молоко быстрее скисает.
Главред решил разобраться, как продлить срок хранения молока.
Где нужно хранить молоко
Место, где вы ставите молоко в холодильнике имеет большое влияние на то, как долго оно будет храниться и оставаться свежим, пишет express.co.uk.
Молочный бренд в видео в TikTok рассказывает, что молоко не следует класть в дверцу холодильника. Вместо этого его следует хранить в задней части холодильника.
"Наш главный совет - хранить молочные продукты в герметичном контейнере в задней части холодильника", - говорится в сообщении.
Так, по мнению экспертов, лучшее место для хранения молока в холодильнике - это нижняя полка, ближе к задней части.
Кроме того, молоко следует держать подальше от дверей холодильника. Это объясняется тем, что его лучше всего хранить в самой холодной части холодильника, поскольку это позволит молоку дольше оставаться охлажденным и свежим.
"Дверь холодильника - это самое теплое место, поэтому оно не подходит для хранения молока. Обычно нижние полки считаются самой холодной частью холодильника, а это означает, что они обеспечивают наиболее стабильную температуру для молока", - добавили эксперты.
Почему молоко быстро скисает
Сообщается, что бактериальная ферментация обычно приводит к скисанию молока, в частности, из-за действия молочнокислых бактерий, которые превращают лактозу (молочный сахар) в молочную кислоту. Этот процесс приводит к снижению pH молока, из-за чего оно имеет кислый вкус и в конце концов сворачивается.
Именно повышенная кислотность придает прокисшему молоку его характерный кислый вкус и неприятный запах. Но если правильно хранить молоко, вы сможете предотвратить эту проблему.
Где в холодильнике хранить молоко - видео:
@kalonasupernatural
Вы неправильно хранили молоко? ❄️? Не расстраивайтесь, большинство молока UHT или HTST пастеризовано, поэтому не так важно, где хранится молоко в холодильнике. Наше молоко низкотемпературное, пастеризованное в чане при 145 градусах, что является самой низкой температурой, разрешенной законом. Мы делаем это для сохранения естественной ферментной структуры молока, но это означает, что вы должны быть более внимательны к тому, где вы храните наше свежее молоко. Поэтому наш совет №1 - хранить молочные продукты в герметичной таре в задней части холодильника. Зачем класть их на бок? Ну, для тех из вас, кто не любит сливочный топ так же сильно, как наши любители SUPERnatural cream-top, это отличный способ предотвратить закупорку сливочного топа сверху бутылки. Мы научились этому трюку от некоторых наших клиентов, которые хранят наше молоко, укладывая его горизонтально в холодильнике. Это также делает слой сливок более тонким, что облегчает смешивание.♬ Make It Better (Instrumental) - Anderson .Paak
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
