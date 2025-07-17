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Пролежит до весны: как правильно хранить чеснок, чтобы он не гнил

Марина Фурман
17 июля 2025, 05:20
37
Эксперты призвали не хранить чеснок в холодильнике.
чеснок
Где лучше всего хранить чеснок / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Как правильно собирать чеснок
  • Где стоит хранить чеснок

Чеснок - частый "гость" на украинской кухне. Хоть культура и не требует особого ухода при выращивании, она достаточно прихотлива к условиям хранения. В ближайшее время огородники начнут собирать свой урожай, поэтому Главред выяснил, где лучше хранить чеснок.

На странице в Instagram Семейный сад рассказали несколько секретов по хранению лукового растения.

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Авторы материала призвали после сбора урожая ни в коем случае не стряхивать землю с головок чеснока. Также не стоит отрывать засохшие чешуйки или ботву.

"Это важно, ведь в течение следующих шести недель питательные вещества из ботвы переходят в головку, повышая ее качество и улучшая лежкость", - объяснили огородники.

Выкопанный чеснок должен хорошо проветриваться. Лучше всего урожай держать в плетеных корзинах или сетках.

После того, как чеснок собрали, то обязательно следует выбирать сухие места для хранения. Не стоит оставлять чеснок в холодильнике.

По словам огородников, оптимальная температура хранения +15 градусов. В целом чеснок "любит" прохладные помещения со стабильной температурой.

Чеснок может испортиться не только из-за неправильного хранения, но и из-за грибковых инфекций. Чтобы не вцепилась болезнь, то стоит разложить чеснок вперемежку с фитонцидными растениями, например, с шалфеем или мятой. Такое соседство поможет отпугнуть трипсов, повреждающих луковые культуры во время хранения.

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О профиле в Instagram: @s.sad.ua ("Семейный сад")

@s.sad.ua - профиль в Instagram, который принадлежит компании "Семейный сад". Авторы страницы делятся советами по выращиванию, сбору и хранению урожая. Также в профиле можно найти информацию о различных удобрениях и семенах, которыми занимается компания еще с 2013 года. На страницу в Instagram подписаны более 83 тысяч пользователей.

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