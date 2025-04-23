Можете остаться без урожая: чем подкормить чеснок, если растение пожелтело

Эксперт рассказала, как спасти чеснок, если его листья пожелтели из-за заморозков.

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Чем обработать желтые листья чеснока / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Почему желтеет чеснок

Как это предотвратить

В Украине чеснок сажают часто и в больших количествах - как под продажу, так и для собственных нужд. Однако проблемы во время выращивания культуры возникают одинаковые. Например, часто огородники сталкиваются с тем, что еще до сбора урожая чеснок начинает желтеть. Главред узнал, почему перья чеснока желтеют и как "вылечить" культуру.

Автор YouTube-канала Дом и приусадебный участок рассказывает, что причин, по которым чеснок желтеет, может быть много.

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Заморозки

Самая распространенная причина, почему перья чеснока желтеют - заморозки. В 2025 году в Украине наступила ранняя весна, и культура проросла, но из-за апрельских морозов перья чеснока начали желтеть.

Чрезмерная влажность

Чеснок может желтеть и из-за чрезмерной влажности почвы, причиной которой могут быть обильные дожди. В то же время растение может "болеть", если почва слишком сухая.

Таким образом, автор канала рекомендует весной поливать чеснок один раз в две недели. В жаркую и сухую погоду увеличивайте поливы. А в дождливую весну вообще поливать не нужно.

Вредители и болезни

Чеснок может начать желтеть из-за заражения мучнистой росой, гнилью, ржавчиной или плесенью, а также из-за поражения луковой мухой, нематодами, молью или клещами.

Для профилактики лучше провести обработку фунгицидными и инсектицидными препаратами.

Закисленная почва

Перья чеснока могут пожелтеть также из-за кислой почвы.

Чтобы привести почву в норму, нужно развести 3 ст. л кальциевой селитры в 10 л воды и под каждое растение стоит вылить минимум по стакану.

Можно воспользоваться также народными методами, просто смешайте 2 стакана золы с кипятком и вылейте в ведро воды и этой смесью обработайте почву.

Недостаточное количество необходимых микроэлементов

Листья чеснока могут желтеть также из-за недостатка азота. Чтобы не потерять весь урожай, необходимо приготовить специальный раствор. Автор рекомендует сбрызгивать листья растения вечером нашатырным спиртом (аммиак) из расчета 3 ст. л на 10 л воды. Или же можно подкормить чеснок кальциевой селитрой, понадобится 3 ст. л на 10 литров воды.

Если чеснок выращивают на торфяных почвах, то растение может желтеть из-за недостатка меди. Чтобы избежать проблем, рекомендуется полить землю раствором хлорокиси меди, растворяя 1 ч. л препарата в 5 л воды. Можно также использовать медный купорос или бордоскую жидкость.

В случае, когда вы заметили, что ваш чеснок не только желтеет, но и закручиваются листья, то это может свидетельствовать о недостатке калия. Для удобрения можно использовать хлористый калий.

Если чеснок уже пожелтел, автор рекомендует подкормить растение, чтобы не остаться без урожая. Для этого понадобится 15 г сульфата магния и 2 г янтарной кислоты на 10 л воды. К раствору следует добавить еще 2 ст. л. аммиака.

Предварительно магний и кислоту необходимо развести теплой водой. Далее все залейте в опрыскиватель и обработайте чеснок.

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Что известно о канале "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. Подписалось более 191 тысячи пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустами, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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