Эксперты призвали завернуть ветки помидоров в фольгу: в чем причина

Вы узнаете:
- Как защитить помидоры от вредителей
- Почему помидоры советуют заворачивать в фольгу
Помидоры достаточно легко выращивать, но их очень любят различные вредители. В частности, весной рассада этого овоща максимально уязвима.
Главред решил разобраться, как защитить помидоры от вредителей.
Чем накрыть помидоры, чтобы отпугнуть вредителей
Как пишет express.co.uk, вредители жуют молодые листья томатов, а это снижает способность растения к фотосинтезу, что приводит к задержке роста и снижению плодоношения.
Садовод Дебора Эллиотт поделилась очень простым способом защиты помидоров - завернуть их в фольгу.
"Я нарезала тонкие полоски алюминиевой фольги и обернула их вокруг веток помидоров, очень похоже на сосульки на елке. Я думаю, что большое количество блестящей фольги, которая развевается на ветру, должно напугать любую птицу", - сказала она.
По ее словам, блестящая отражающая поверхность фольги может запутать птиц, отпугнуть тлю, белокрылку и улиток.
Как использовать фольгу для защиты помидоров
Все, что вам нужно сделать, это нарезать фольгу на полоски и обернуть их вокруг основания растения.
Убедитесь, что фольга не слишком плотно привязана к растению, поскольку это может уменьшить поток воздуха.
Стоит добавить, что этот метод можно использовать весной, при температуре ниже 27C. Летом фольга может перегреться и повредить растение.
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