Эксперты призвали завернуть ветки помидоров в фольгу: в чем причина

Есть один простой кухонный предмет, который помогает уберечь помидоры от вредителей.

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Защита помидоров от вредителей / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как защитить помидоры от вредителей

Почему помидоры советуют заворачивать в фольгу

Помидоры достаточно легко выращивать, но их очень любят различные вредители. В частности, весной рассада этого овоща максимально уязвима.

Главред решил разобраться, как защитить помидоры от вредителей.

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Чем накрыть помидоры, чтобы отпугнуть вредителей

Как пишет express.co.uk, вредители жуют молодые листья томатов, а это снижает способность растения к фотосинтезу, что приводит к задержке роста и снижению плодоношения.

Садовод Дебора Эллиотт поделилась очень простым способом защиты помидоров - завернуть их в фольгу.

"Я нарезала тонкие полоски алюминиевой фольги и обернула их вокруг веток помидоров, очень похоже на сосульки на елке. Я думаю, что большое количество блестящей фольги, которая развевается на ветру, должно напугать любую птицу", - сказала она.

По ее словам, блестящая отражающая поверхность фольги может запутать птиц, отпугнуть тлю, белокрылку и улиток.

Как использовать фольгу для защиты помидоров

Все, что вам нужно сделать, это нарезать фольгу на полоски и обернуть их вокруг основания растения.

Убедитесь, что фольга не слишком плотно привязана к растению, поскольку это может уменьшить поток воздуха.

Стоит добавить, что этот метод можно использовать весной, при температуре ниже 27C. Летом фольга может перегреться и повредить растение.

Когда вредители самые активные / Инфографика: Главред

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