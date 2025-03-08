Эксперты призвали расставить пластиковые вилки в садах: в чем причина

Вы узнаете:
- Почему пластиковые вилки расставляют вокруг растений
- Как бороться с вредителями
С наступлением весны многие ждут того, чтобы высадить цветы, фрукты и овощи в своих садах. Однако, как известно, домашнее садоводство может быть легко испорчено нежелательными вредителями, которые приходят и растаптывают все, что растет.
Эксперты по садоводству дали несколько советов, как не дать белкам, котам и другим животным навредить вашим растениям, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.
По словам экспертов, высаживание пластиковых вилок вокруг ваших растений останавливает назойливых животных.
Лайфхак заключается в том, что столовая посуда заставляет вредителей дважды подумать, прежде чем подходить слишком близко, и поэтому они обходят эту территорию. В результате ваши растения могут свободно цвести.
Еще один способ, который советуют использовать садоводы для отпугивания вредителей - это обычный красный перец.
Посыпание острой специи вокруг сада раз в несколько дней не даст животным вмешиваться в ваши растения. Кроме того, она не нанесет никакого вреда вашим растениям, а это значит, что вам не нужно будет тратиться на ядовитые пестициды или другие химикаты.
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