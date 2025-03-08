Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Эксперты призвали расставить пластиковые вилки в садах: в чем причина

Мария Николишин
8 марта 2025, 15:31
13
Выбрасывать пластиковые столовые приборы не стоит, потому что они могут пригодиться в саду.
Эксперты призвали расставить пластиковые вилки в садах: в чем причина
Как защитить растения от животных / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему пластиковые вилки расставляют вокруг растений
  • Как бороться с вредителями

С наступлением весны многие ждут того, чтобы высадить цветы, фрукты и овощи в своих садах. Однако, как известно, домашнее садоводство может быть легко испорчено нежелательными вредителями, которые приходят и растаптывают все, что растет.

Эксперты по садоводству дали несколько советов, как не дать белкам, котам и другим животным навредить вашим растениям, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

видео дня

По словам экспертов, высаживание пластиковых вилок вокруг ваших растений останавливает назойливых животных.

Лайфхак заключается в том, что столовая посуда заставляет вредителей дважды подумать, прежде чем подходить слишком близко, и поэтому они обходят эту территорию. В результате ваши растения могут свободно цвести.

Еще один способ, который советуют использовать садоводы для отпугивания вредителей - это обычный красный перец.

Посыпание острой специи вокруг сада раз в несколько дней не даст животным вмешиваться в ваши растения. Кроме того, она не нанесет никакого вреда вашим растениям, а это значит, что вам не нужно будет тратиться на ядовитые пестициды или другие химикаты.

Эксперты призвали расставить пластиковые вилки в садах: в чем причина
Какие растения отпугивают крыс / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак сад
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Угрозы" Путину от Трампа: Болтон раскрыл замысел

"Угрозы" Путину от Трампа: Болтон раскрыл замысел

15:25Мир
"Россию ждут тяжелые, напряженные отношения": чем Путин серьезно разозлил Китай

"Россию ждут тяжелые, напряженные отношения": чем Путин серьезно разозлил Китай

15:22Мир
Дроны ГУР взорвали нефтеперерабатывающий комплекс под Питером – СМИ

Дроны ГУР взорвали нефтеперерабатывающий комплекс под Питером – СМИ

14:51Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Александра Кучеренко показала кардинальные перемены после развода с Комаровым

Александра Кучеренко показала кардинальные перемены после развода с Комаровым

Трамп в гневе из-за поведения РФ и начал открыто угрожать - Axios

Трамп в гневе из-за поведения РФ и начал открыто угрожать - Axios

На Пугачеву набросилась российская журналистка: певица красиво послала ее

На Пугачеву набросилась российская журналистка: певица красиво послала ее

Воры даже не догадывались: в каких странных местах прятали деньги в СССР

Воры даже не догадывались: в каких странных местах прятали деньги в СССР

Гороскоп на завтра 9 марта: Ракам - счастливые моменты, Девам - подарок

Гороскоп на завтра 9 марта: Ракам - счастливые моменты, Девам - подарок

Последние новости

15:31

Эксперты призвали расставить пластиковые вилки в садах: в чем причина

15:25

"Угрозы" Путину от Трампа: Болтон раскрыл замысел

15:22

"Россию ждут тяжелые, напряженные отношения": чем Путин серьезно разозлил Китай

15:20

Приносят удачу и чистят воздух: названы самые неприхотливые комнатные цветыВидео

14:53

В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса: известно, кто может выступить противВидео

Трамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕСТрамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕС
14:51

Дроны ГУР взорвали нефтеперерабатывающий комплекс под Питером – СМИ

14:09

Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников

14:09

Тенелюбивые растения для сада: назван список цветов для самых темных уголковВидео

13:44

Готовность Европы к войне с РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарийВидео

Реклама
13:43

"Круглая" надбавка в 10%: кто из украинцев получит повышение зарплаты

13:36

Танцовщица Шоптенко впервые раскрыла диагноз сына

13:20

Сийярто обвинил Польшу в попытке помешать "мирным переговорам" Трампа

13:05

Придется доплатить 900 грн: с апреля украинцы получат новую платежку за газ

13:05

Тяжелое состояние и кровотечение: путинист Петросян оказался в реанимации

12:52

Запрет США на передачу разведданных привел к увеличению потерь ВСУ – Time

12:49

Ретро Меркурий 15 марта - 7 апреля: Весам - примирение, Рыбам - долги, Овнам - решениеВидео

12:38

Резкое падение курса доллара: нужно ли украинцам бежать в обменники

12:27

Как сохранить букет с 8 марта свежим надолго: 5 простых шагов для долговечности

11:46

Серьезный тактический успех: ВСУ начали новое наступление на важном направлении

11:45

"Унижение" в Белом доме: эксперт о том, как Зеленский "выгреб" от ТрампаВидео

Реклама
11:01

Китайский гороскоп на завтра 9 марта: Кроликам - опасность, Обезьянам - проблемы

10:56

В половине областей Украины гремели взрывы: РФ ударила десятками БПЛА и ракет

10:53

Рак: Даша Малахова сделала признание о своем здоровье

10:52

Лунное затмение в марте: какие неожиданные события ждут каждый знак зодиакаВидео

10:33

Штормить будет не по-детски: на выходные Украину накроет красный пик магнитной бури

10:33

Грызуны: что случилось с парой голливудских актеров, найденных мертвыми

09:49

Закрыт аэропорт, летят службы: дроны сильно атаковали Ленинградскую область

09:43

Угроза окружения 10-тысячной группировки ВСУ: СМИ о тяжелой ситуации на Курщине

09:20

Бывшая Остапчука рассказала, как будет делить их общий дом

08:50

Остановка помощи США: в ISW объяснили, как Россия уже "отыгрывается" на Украине

08:37

Встреча делегаций Украины и США: Сибига сообщил о важном разговоре с Рубио

08:10

Зачем Трамп начал подражать Гитлерумнение

07:35

РФ ударила по Доброполью: десятки погибших и раненых, много разрушенийФото

07:10

Кто похититель детей: загадка для самых сообразительных, ответ надо дать за 5 секунд

06:10

Акулий тест и Дональд Трампмнение

05:44

Гороскоп на завтра 9 марта: Ракам - счастливые моменты, Девам - подарок

04:30

Работает лучше химии: эксперты призвали налить один популярный напиток в унитаз

03:40

Черенки не будут загнивать: как правильно размножить пеларгонию в воде

03:01

Японцы поделились уникальным методом мытья полов: секрет в 1 ингредиенте

02:30

Альтернатива НАТО: прогноз создания нового оборонного союза в Европе

Реклама
01:32

ВСУ могут выйти из Курской области в течение двух недель, - NYP

01:30

Скука, болезнь или желание пакостить: почему в котов "вселяется демон" ночью

00:25

"Молниеносная" атака: россияне пошли на штурм Сумской области

00:06

Больше, чем просто "H": что на самом деле означает логотип HyundaiВидео

07 марта, пятница
23:30

Одесса пылает - россияне массово атаковали город

23:21

Маск перед Трампом "набросился" на Рубио и потерял часть власти - NYT

22:39

Роскошная Ева Мендес показала, какое должно быть тело в 51 год

22:33

У Трампа сделали заявление о гарантиях безопасности для Украины

22:00

Лолита Милявская проигрывает битву: предательницу опустили в Казани

21:43

Трамп похвалил одиозного журналиста, который упрекнул Зеленского за костюмВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять