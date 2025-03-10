Что посадить в саду, чтобы отпугнуть вредителей: эксперт назвал лучшее растение

Цветок привлекает таких опылителей, как пчелы, которые помогают повысить урожайность плодоносящих растений.

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Что посадить в саду, чтобы отпугнуть вредителей / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какое растения не любят вредители

Как защитить растения от вредителей

Эксперт по садоводству назвал растение, которое должен посадить каждый садовод, утверждая, что оно лучше, чем средство от насекомых.

Крис Уэйр, эксперт по садоводству из Climbing Wild Gardeners, говорит, что этот цветок не только визуально потрясающий, простой в выращивании, но и способен защитить другие растения от вредителей, пишет The Sun.

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Крис называет календулу "секретным оружием" в своем саду, объясняя, что она обладает невероятным набором преимуществ для любого открытого пространства.

"Календула действует как магнит для полезных насекомых", - объясняет Крис.

Она привлекает таких опылителей, как пчелы, которые помогают повысить урожайность плодоносящих растений, таких как томаты и бобы".

"Но еще более впечатляющей является их способность привлекать естественных хищников, таких как божьи коровки, златоглазки, которые питаются вредными насекомыми, такими как тля", - отметил эксперт.

Исследование, на которое ссылается Крис, показало, что капуста, посаженная вместе с календулой, значительно меньше страдает от вредителей, в том числе от тли, гусениц и жуков-блошек.

"Посев календулы может значительно снизить численность вредителей", - говорит Крис.

Помимо отпугивающих вредителей свойств, календула имеет и множество других применений.

Их лепестки обычно используются в кулинарии из-за слегка перечного вкуса, а благодаря своим успокаивающим свойствам они являются популярным ингредиентом средств по уходу за кожей.

Благодаря своей красоте, практичности и жизнестойкости календула является универсальным средством для любого сада.

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