Тенелюбивые растения для сада: назван список цветов для самых темных уголков

В тенистой части сада часто ничего не сажают. И это большая ошибка, ведь даже этот участок можно сделать очень привлекательным.

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Какие цветы посадить в тенистом саду / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие растения подходят для посадки в тенистом саду

Какой уход требуется для диких орхидей

Если у вас очень тенистый сад, это не значит, что он не может быть красивым и ярким благодаря цветущим растениям. На самом деле есть очень много выносливых многолетников, которые прекрасно себя чувствуют в тени.

Ранее Главред писал, что посадить на залитых солнцем участках. Читайте материал: Пустая трата денег и сил: какие цветы никогда нельзя сажать в тени.

Какие цветы любят темноту

Тенелюбивые растения для сада назвали на Youtube-канале Classy Flowers.

Первый цветок, который успешно растет в тени – это дикая орхидея. Желтый Венерин башмачок - это морозостойкий многолетник, который цветет в конце мая три недели, оставляя красивую зелень на все лето.

Размножение происходит кустовым делением или дочерними растениями.

Венерин башмачок / скриншот

Такие орхидеи очень сложно найти в садовых питомниках, однако не стоит брать орхидеи из дикой природы. Во-первых, они не переживут транспортировку. Во-вторых, многие виды находятся под угрозой исчезновения.

Ландыши. Радуют ароматные цветами в мае. Самостоятельно размножаются подземными корневищами, образуя толстый ковер из темных зеленых блестящих листьев.

Особого ухода не требуют, предпочитают полутень и влажность.

Ландыш / pixabay.com

Бадан (Бергения). Эти растения не являются инвазивными, будут медленно распространяться, образуя почвенный покров в полностью или частично затененном саду.

Они переносят широкий спектр типов почв, света и влаги. Не погибают, если условия выращивания не идеальны.

Бергения прекрасно себя чувствует в полной глубокой тени или в полутени.

Бергения / Фото: pixabay.com

Бузульник (Лигулрия) просто необходимо выращивать в тенистом саду, потому что цветет растение с августа по сентябрь, когда другие тенистые цветы полностью отцветают.

Бузульнику нужна влажная, хорошо дренируемая, подородная почва. Не любит пересыхать и плохо переносит засушливые условия.

Бузульник / Фото: pixabay.com

Лобелия. Вырастает до полуметра в высоту при массовом выращивании или используется в качестве клумбы. Лучше всего это растение растет в полутени.

Цветок хорошо приспосабливается расти в средних и влажных условиях и даже переносит некоторое количество стоячей воды. Отчасти растение терпимо и городскому загрязнению.

Лобелия / Фото: pixabay.com

Купена (Печать Соломона) абсолютно не требует ухода. Нужно просто закопать несколько корневищ в затененном месте.

При посадке учтите, что растению нужно много места для распространения и влажная почва, которая богата питательными веществами.

Купена устойчива к засухе и может выдержать прямое солнце, не увядая. Успешно растет в сильно затененных садах.

Дельфиниум карликовый – короткое, кустистое многолетнее растение с крупными зелеными листьями и большими синими цветами, цветущими все лето и осень.

Это растение - отличный акцент для фронтальной части границы, затененной клумбы или для контейнера. Дельфиниум хорошо смотрится в букете. Привлекает множество опылителей.

Удаляйте старые цветы, чтобы стимулировать появление новых.

Дельфиниум / Фото: pixabay.com

Баптизия южная - это растение относится к семейству бобовых и не требует особого ухода. Его лучше всего сажать ранней весной, прежде чем оно начнет активный рост.

Это хороший выбор для привлечения пчел. Существенных отрицательных характеристик не имеет. Лучше всего растет в полутени.

Сейчас это растение завоевывает все большую популярность на рынке и появляются все новые гибриды с новыми окрасками.

Морозник цветет в конце зимы - начале весны, пока земля ещё покрыта снегом. Помимо красивых и необычных цветов, морозник имеет шикарную вечно зелёную листву, которая эстетично вписывается в ландшафт.

После укоренения уход за морозником минимален. Это травянистое или вечно зелёное многолетнее растение не едят ни животные, ни вредители. Все части морозника ядовиты.

Цветение сохраняется до трех месяцев.

Негибридные сорта, такие как черный морозник, легко размножаются семенами.

Сейчас на рынке можно найти новые гибриды с необычными окрасками и махровыми цветами.

Морозник / скриншот

Хоста - многолетний фаворит садоводов. Пышная листва и неприхотливость этого растения делают его идеальными для сада.

Лучшее практическое правило размещения и ухода за хостой: чем светлее листва, тем нужно больше солнца.

Более темная листва лучше всего сохраняют свой цвет в тени.

Пестролистным сортам требуется немного больше солнечного света, чтобы сохранить свои белые и золотые полосы.

Все без исключения хосты нуждаются в трех-четырех часах ежедневной тени. Они полностью созревают через 4 года, легко размножаются делением корневища.

Различных сортов хосты так много, что вы можете сделать свой тенистый сад просто произведением искусства, если посадите их вместе.

Хоста / скриншот

Бруннера имеет несколько распространенных названий. Растение называют ложной незабудкой благодаря ее ярко-синим цветам, которые похожи на цветы настоящей незабудки.

Бруннера медленно распространяется ползучими корневищами, образуя толстые почвенные покровы.

Бруннера / Фото: pixabay.com

Трициртис или жабьи лилии очень привлекательны. Цветут разными пятнистыми цветами, похожими на орхидеи.

Цветы могут иметь форму звезды или колокольчика, в зависимости от того, какая это разновидность лилии. Цветы появляются в июле-августе.

Уход за лилиями минимален, если растение правильно расположить.

Жабья лилия растет в глубокой тени и дает наилучшие результаты в жарком климате.

Астильбы предпочитают богатые почвы органического типа.

Если на тенистых участках плохая истощенная или каменистая почва, обработайте и удобрите ее перед тем, как посадить растение.

Поместите астильбу в почву так, чтобы корона была на одном уровне с верхним слоем почвы.

Уход за астильбой минимален и включает регулярный полив на протяжении всего периода, особенно если она высажена на участках с большим количеством света.

Период цветения может длиться до нескольких недель.

Астильба / Фото: pixabay.com

Анемона японская получена в результате гибридизации. Разведение семенами не дает хороших результатов.

Анемоны растут практически на любой хорошо дренированной почве.

Коломбина аквилегия – это многолетнее растение, которое представляет сезонный интерес в течение большей части года.

Весной растение цветёт разными цветами, которые появляются из его привлекательных, пушистых, тёмно-зелёных листьев, которые осенью становятся тёмно-бордовыми.

Цветы в форме колокольчиков привлекают опылителей в сад.

Коломбина легко вырастает из семян и после укоренения легко размножается. Семена можно сеять прямо в саду в любое время между ранней весной и серединой лета.

Коломбина аквилегия / Фото: pixabay.com

Что посадить в глухой тени? Попробуйте тиареллу. Это низкое, вечно зелёное растение принадлежит семейству камнеломковых. Её родина – густые тенистые леса Северной Америки.

Это многолетнее травянистое растение, которое требует минимального ухода. Вырастить эти цветы довольно просто, если дать им то, что им нужно.

Тиарелла любит расти в органической почве, похожей на их естественную среду обитания в лесах.

Смотрите видео - Какие цветы лучше растут в тени:

Ранее Джек Стукс - старший садовник короля Чарльза - рассказал, какие цветы посадить возле дома. Эти три растения просто преобразят пространство во дворе - сад будет выглядеть не хуже, чем у британской королевской семьи.

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